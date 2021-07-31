Новости Украины: Чауса доставили в Киев, а на Харьковщине назвали возможную причину убийства Мирославы Третяк
В Старом Салтове Харьковской области, где 30 июля попрощались с убитой шестилетней Мирославой Третяк, местные жители озвучивают несколько версий трагедии. Некоторые считают, что подозреваемый – 13-летний подросток – мог расправиться с ребенком, чтобы отомстить за травлю со стороны ее родных.
В субботу, 31 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:
Экс-судью Николая Чауса, которого ранее обнаружили в Винницкой области, сотрудники СБУ доставили в Киев. При этом автомобили спецслужбы преследовали детективы НАБУ. Все подробности погони – по ссылке.
Согласно данным исследования, антитела к коронавирусу есть у более 40% граждан Украины. Однако реальное количество таких украинцев может быть больше.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк подрался с советником главы Офиса президента Украины Тимофеем Миловановым. Потасовка случилась вечером в пятницу, 30 июля, на дне рождения Данилюка.
Врач-иммунолог Борис Донской заявил, что Украина может избежать введения жестких карантинных ограничений или нового локдауна. Он назвал условие, при котором это возможно.