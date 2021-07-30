На Харьковщине попрощались с убитой 6-летней Мирославой Третяк. Фото

В пятницу, 30 июля, на Харьковщине в Старом Салтове прощаются с шестилетней Мирославой Третяк, в убийстве которой подозревают 13-летнего соседа Богдана. Церемония проходит возле дома, где жил ребенок и где живет подозреваемый.

Фото с места события и информацию о том, что происходит возле дома Мирославы, обнародовало издание Newsroom. Отмечается, что тело погибшей девочки после проведения необходимых экспертиз харьковские эксперты отдали родителям ребенка около 12:00.

Гроб с телом Мирославы доставили в родной поселок. Провести девочку в последний путь пришли родственники и около полусотни местных жителей, которые знали эту семью.

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У дома также дежурит скорая помощь и находятся полицейские, которые следят за порядком. Скорая уже понадобилась, когда дедушке Мирославы стало плохо. Медики оказали ему помощь.

Несмотря на то, что начался сильный дождь с грозой, никто из присутствующих не расходится. К дому погибшей также пришли местные чиновники. Незадолго священники должны провести обряд отпевания.

Как сообщал OBOZREVATEL :

в Харьковской области жестоко убили 6-летнюю Мирославу Третяк. Преступление совершил 13-летний сосед Богдан Ф., с которым девочка была знакома с рождения.