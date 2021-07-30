На Харьковщине попрощались с убитой 6-летней Мирославой Третяк. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
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На Харьковщине попрощались с убитой 6-летней Мирославой Третяк. Фото

В пятницу, 30 июля, на Харьковщине в Старом Салтове прощаются с шестилетней Мирославой Третяк, в убийстве которой подозревают 13-летнего соседа Богдана. Церемония проходит возле дома, где жил ребенок и где живет подозреваемый.

Фото с места события и информацию о том, что происходит возле дома Мирославы, обнародовало издание Newsroom. Отмечается, что тело погибшей девочки после проведения необходимых экспертиз харьковские эксперты отдали родителям ребенка около 12:00.

Гроб с телом Мирославы доставили в родной поселок. Провести девочку в последний путь пришли родственники и около полусотни местных жителей, которые знали эту семью.

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Провести девочку в последний путь пришли местные жители

У дома также дежурит скорая помощь и находятся полицейские, которые следят за порядком. Скорая уже понадобилась, когда дедушке Мирославы стало плохо. Медики оказали ему помощь.

Возле дома дежурят полицейские, которые следят за порядком

Несмотря на то, что начался сильный дождь с грозой, никто из присутствующих не расходится. К дому погибшей также пришли местные чиновники. Незадолго священники должны провести обряд отпевания.

Священники готовятся провести обряд отпевания

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