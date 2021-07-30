Жители Старого Салтова озвучили версии убийства Мирославы Третяк: подросток мог отомстить за издевательства

На Харьковщине в Старом Салтове, где сегодня, 30 июля, попрощались с шестилетней Мирославой Третяк, в убийстве которой подозревают 13-летнего соседа девочки Богдана, местные жители обсуждают несколько версий случившегося. Говорят, что подросток мог расправиться с ребенком, чтобы отомстить за травлю со стороны ее родных.

О версии жестокого убийства девочки, которые выдвигают ее односельчане, сообщило издание Newsroom. Отмечается, что полиция организовала круглосуточное дежурство возле дома, в котором жила Мирослава.

По словам правоохранителей, местные настроены радикально и могут устроить самосуд над семьей подозреваемого в умышленном убийстве подростка. Мать 13-летнего Богдана, Галина временно выехала из Старого Салтова, чтобы не провоцировать соседей.

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Между собой односельчане обсуждают несколько версий убийства девочки. По мнению некоторых жителей села, подросток мог совершить преступление из-за травли со стороны семьи Мирославы.

"Они над ним постоянно издевались, дедушка однажды по двору с вилами бегал. Богдана вечно задирали, может, из мести решился на такой шаг", – сказала журналистам местная жительница Светлана.

По второй версии, с детьми в тот злополучный вечер мог находиться взрослый человек. Об этом рассказала мама подозреваемого подростка Галина Ф.

Также местные передают из уст в уста, что якобы Богдан, когда узнал, что его разыскивает полиция, сказал: "Не пойду домой, теперь на меня все повесят".

В то же время глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил, что в этом уголовном деле есть только один подозреваемый.

"Разговоры о третьем человеке - бред. Я был на месте целые сутки, первым разговаривал с Богданом. Человек был допрошен, дал показания, что он это сделал, было проведено воссоздание. Следствие поддерживает одну версию - и другой нет", — сказал Рубель.

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