Жители Старого Салтова озвучили версии убийства Мирославы Третяк: подросток мог отомстить за издевательства
На Харьковщине в Старом Салтове, где сегодня, 30 июля, попрощались с шестилетней Мирославой Третяк, в убийстве которой подозревают 13-летнего соседа девочки Богдана, местные жители обсуждают несколько версий случившегося. Говорят, что подросток мог расправиться с ребенком, чтобы отомстить за травлю со стороны ее родных.
О версии жестокого убийства девочки, которые выдвигают ее односельчане, сообщило издание Newsroom. Отмечается, что полиция организовала круглосуточное дежурство возле дома, в котором жила Мирослава.
По словам правоохранителей, местные настроены радикально и могут устроить самосуд над семьей подозреваемого в умышленном убийстве подростка. Мать 13-летнего Богдана, Галина временно выехала из Старого Салтова, чтобы не провоцировать соседей.
Между собой односельчане обсуждают несколько версий убийства девочки. По мнению некоторых жителей села, подросток мог совершить преступление из-за травли со стороны семьи Мирославы.
"Они над ним постоянно издевались, дедушка однажды по двору с вилами бегал. Богдана вечно задирали, может, из мести решился на такой шаг", – сказала журналистам местная жительница Светлана.
По второй версии, с детьми в тот злополучный вечер мог находиться взрослый человек. Об этом рассказала мама подозреваемого подростка Галина Ф.
Также местные передают из уст в уста, что якобы Богдан, когда узнал, что его разыскивает полиция, сказал: "Не пойду домой, теперь на меня все повесят".
В то же время глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил, что в этом уголовном деле есть только один подозреваемый.
"Разговоры о третьем человеке - бред. Я был на месте целые сутки, первым разговаривал с Богданом. Человек был допрошен, дал показания, что он это сделал, было проведено воссоздание. Следствие поддерживает одну версию - и другой нет", — сказал Рубель.
Как сообщал OBOZREVATEL :
в Харьковской области жестоко убили 6-летнюю Мирославу Третьяк. Преступление совершил 13-летний сосед Богдан Ф., с которым девочка была знакома с рождения.
Чтобы установить обстоятельства убийства Мирославы Третьяк, правоохранители пригласили маму подозреваемого.
Суд избрал меру пресечения подростку, который признался в убийстве 6-летней Мирославы.