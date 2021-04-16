Новости Украины: Байден объявил ЧП из-за России, а в Кремле захотели закрыть Керченский пролив

Карина Бондаренко Общество 08:30, 16.04.2021 Обновлено: 08:45, 16.04.2021

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение из-за действий России, а в Кремле официально объявили о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива.

В пятницу, 16 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Президент США Джо Байден объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны действий России. Кроме того, администрация президента США заявила о введении новых санкций против России. Из страны решили выслать 10 российских дипломатов.

  • На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 15 апреля приняли решение ввести новые санкции против 12 контрабандистов.

  • Россия официально объявила о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран якобы из-за военных учений.

  • Адмирал Военно-морских сил Украины убежден, что отмена входа американских кораблей в Черное море это вовсе не "зрада". Игорь Воронченко предположил, что, вероятно, были внесены какие-то коррективы.

  • В Украине "евробляхи", ввезенные до конца 2020 года, растаможат по особым условиям. На оформление дадут 180 дней с момента, как законы вступят в силу. Как подсчитал глава профильного комитета Даниил Гетманцев, в среднем растаможка будет стоить не более 1000 евро.

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