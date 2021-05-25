Новости Украины: у Притулы родилась дочь, а харьковчанка выиграла ЧМ по тяжелой атлетике

В Украине во вторник, 25 мая, в суд передали обвинительный акт в отношении экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Кроме того, в этот день украинка Камила Конотоп выиграла чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров.

В течение суток произошли и другие резонансные и интересные события. О главных новостях дня – читайте в подборке от OBOZREVATEL:

Дело Тупицкого попало в Подольский районный суд города Киева. Уволенному судье инкриминируют совершение уголовных преступлений против правосудия, за что грозит до пяти лет лишения свободы.

20-летняя харьковчанка Конотоп (весовая категория до 55 кг) завоевала золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте. Украинка подняла 96 кг в рывке и 116 кг в толчке, а суммарное значение в 212 кг стало новым юниорским мировым рекордом.