Новости Украины: у Притулы родилась дочь, а харьковчанка выиграла ЧМ по тяжелой атлетике
В Украине во вторник, 25 мая, в суд передали обвинительный акт в отношении экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Кроме того, в этот день украинка Камила Конотоп выиграла чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров.
В течение суток произошли и другие резонансные и интересные события. О главных новостях дня – читайте в подборке от OBOZREVATEL:
Дело Тупицкого попало в Подольский районный суд города Киева. Уволенному судье инкриминируют совершение уголовных преступлений против правосудия, за что грозит до пяти лет лишения свободы.
20-летняя харьковчанка Конотоп (весовая категория до 55 кг) завоевала золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте. Украинка подняла 96 кг в рывке и 116 кг в толчке, а суммарное значение в 212 кг стало новым юниорским мировым рекордом.
Актер и комик Сергей Притула стал отцом в третий раз и показал первое фото с новорожденной малышкой. Родители назвали девочку Стефанией.
28-летний пилот монгольфьера, упавшего во время фестиваля воздушных шаров в Каменец-Подольском, оказался сыном президента Федерации воздухоплавания Вячеслава Гардашника. Его отец поспешил успокоить общественность, что на ход следствия трагического ЧП это никак не повлияет.
В Дарницком районе Киева во время конфликта водитель Volkswagen Touareg несколько раз ударил битой Ford оппонента. ЧП произошло на улице Здолбуновской.
Большая палата Верховного суда будет рассматривать апелляционную жалобу, которую подала команда Василия Вирастюка, чтобы все же добиться официального признания его победы на довыборах в Раду на 87 округе. Однако процесс затягивается настолько, что он вообще может не попасть в стены парламента до конца каденции Верховной Рады IX созыва.