Новости Украины: нардепы проголосовали за увольнение министров, а Зеленский почтил жертв геноцида крымскотатарского народа

В Украине во вторник, 18 мая, депутаты Верховной Рады уволили трех министров (Владислава Криклия, Игоря Петрашко и Максима Степанова) и проголосовали за "земельные" электронные аукционы. Кроме того, президент Владимир Зеленский почтил память всех жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Парламент на внеочередном заседании решил снять Криклия с должности министра инфраструктуры, а Петрашко – с должности министра развития экономики. Также нардепы поддержали увольнение Степанова с должности министра здравоохранения.

В день памяти в Украине, который отмечается ежегодно в годовщину депортации крымскотатарского народа 1944 года, Зеленский заявил: граждане не простят того, что 70 лет спустя крымчан заставили покинуть свой дом из-за российской аннексии.

15-летний подросток по имени Денис из Фастовского района Киевской области совершил попытку самоубийства, спрыгнув с моста в Киеве. Мальчик после прыжка выжил, его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Однако спустя сутки, утром 18 мая, он скончался. Ранее его мама и папа умерли от коронавируса.

В доме, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, провели обыски с участием около 10 сотрудников Службы безопасности Украины. В распоряжении OBOZREVATEL появилось видео инцидента.

Оказалось, что соседи мэра нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ.

В Раде приняли законопроект №2195, который запустит процесс продажи земельных участков и сдачу их в аренду через электронные аукционы. Поддержали соответствующий документ 272 народных депутата.