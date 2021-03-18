Новости Украины: Киев решился на локдаун, а задержанный по делу Маши Борисовой признался в убийстве

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Новости 18 марта

В Украине 18 марта решили ввести строгий карантин в Киеве, а задержанный 62-летний житель села Счастливое на Херсонщине признался, что убил 7-летнюю Марию Борисову.

OBOZREVATEL подготовил подборку самых важных и интересных новостей за четверг:

  • В столице Украины в ночь с 19 на 20 марта начнут действовать усиленные меры противодействия коронавирусу. Они продлятся как минимум до 9 апреля включительно. О том, что будет запрещено в Киеве, читайте тут.

  • В расследовании резонансного убийства Марии Борисовой произошел важный поворот: подозреваемый односельчанин девочки, который ранее не давал показаний, признался в содеянном.

  • Корреспонденты нашего издания приехали в Счастливое, где произошло убийство 7-летнего ребенка. Материал о том, как живут в селе после громкого преступления, читайте по ссылке.

  • Суд вынес оправдательный приговор экс-нардепу Сергею Пашинскому по делу об огнестрельном ранении человека 31 декабря 2016 года. Тогда от выстрела пострадал житель Васильковского района Вячеслав Химикус.

  • Первый президент Украины Леонид Кравчук, который ранее допускал возможность подачи воды в оккупированный Крым, изменил свое мнение. Он заявил, что за эту ситуацию на полуострове, в соответствии с международным правом, несет ответственность Россия.

  • Локдауном в Киеве не обойтись считают эксперты. В частности, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что в Украине срочно следует вводить жесткий карантин, увеличивать запасы кислорода в больницах и создавать новые койки для больных COVID-19.

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