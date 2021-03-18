Новости Украины: Киев решился на локдаун, а задержанный по делу Маши Борисовой признался в убийстве
В Украине 18 марта решили ввести строгий карантин в Киеве, а задержанный 62-летний житель села Счастливое на Херсонщине признался, что убил 7-летнюю Марию Борисову.
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В столице Украины в ночь с 19 на 20 марта начнут действовать усиленные меры противодействия коронавирусу. Они продлятся как минимум до 9 апреля включительно. О том, что будет запрещено в Киеве, читайте тут.
В расследовании резонансного убийства Марии Борисовой произошел важный поворот: подозреваемый односельчанин девочки, который ранее не давал показаний, признался в содеянном.
Корреспонденты нашего издания приехали в Счастливое, где произошло убийство 7-летнего ребенка. Материал о том, как живут в селе после громкого преступления, читайте по ссылке.
Суд вынес оправдательный приговор экс-нардепу Сергею Пашинскому по делу об огнестрельном ранении человека 31 декабря 2016 года. Тогда от выстрела пострадал житель Васильковского района Вячеслав Химикус.
Первый президент Украины Леонид Кравчук, который ранее допускал возможность подачи воды в оккупированный Крым, изменил свое мнение. Он заявил, что за эту ситуацию на полуострове, в соответствии с международным правом, несет ответственность Россия.
Локдауном в Киеве не обойтись считают эксперты. В частности, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что в Украине срочно следует вводить жесткий карантин, увеличивать запасы кислорода в больницах и создавать новые койки для больных COVID-19.