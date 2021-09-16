1. Арестованный по сфабрикованному делу о “диверсии на газопроводе” Азиз Ахтемов также, как и его брат Асан Ахтемов, рассказал, что в отношении него в течение первых двух суток после похищения рашисты применяли жестокие пытки, в том числе с применением электрического тока

2. Крымскотатарского правозащитника Эмир-Усеина Куку, которого оккупанты посадили на 12 лет по сфабрикованному делу о “терроризме”, и других заключенных крымчан в колонии Башкортостана поставили на профилактический учет, как склонных к нападению на тюремщиков: “Он опасается, что за этим может последовать реальная провокация с якобы нападением на работников колонии и новая судимость. Также такой профучет может являться основанием для выдворения в СУС (строгие условия содержания) или ЕПКТ (единое помещение камерного типа). Кроме того, таких осужденных конвоируют и перевозят с особыми мерами охраны, а также они лишаются шансов на досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания”, — сообщила супруга политузника Мерьем

3. Пресс-секретарь Городского суда Праги Адам Вениг сообщил, что арест рашиста Александра Франчетти, участвовавшего в военной операции по оккупации Крыма в 2014 году, оправдан угрозой его побега из Чехии. Напомню, 14 сентября оккупант был задержан в аэропорту Праги по требованию Украины

4. Хорошо, что солдаты НАТО не пришли, и бандеровцев прогнали, да? Понаех из Дагестана избил и практически изнасиловал (подробностей нет) девушку, которую заманил в свою торговую точку. Полицаи давят на… девушку, которой еще, может, и извиниться придется: “Максимальный репост!!!!!!!! Осторожно, мат. Вчера мужчина из Дагестана насиловал и избивал девушку в Крыму. Обманным путём он завёл ее на свою территорию и закрыл на замок ролеты. Насильник успел снять с неё трусы и избить. Однако, вмешались очевидцы. "Я возмущена тем, как работает местная полиция, они начали давить на то, что не нужны проблемы, заставлять девушку писать отказ или чтобы насильник с ней договаривался, как хочет", — пишет подписчица”

5. Никогда такого не было — и тут опять. Очередное обращение из Крыма. Добро пожаловать в клуб. Ватоголовые рашисты, у которых оккупанты отобрали землю и винный бизнес, записали видеообращение к путину с просьбой спасти их от дерибана. Ватники заявили, что путиным “в 2014 году в результате референдума жителям Крыма были прогарантированы все конституционные права, а также право на частную собственность”. Это какой белены надо обожраться, чтобы нести такую чушь? Жрите теперь камни с неба тоннами, выродки!

6. Ватнице не нравится, во что оккупанты превратили Ялту: “Ялту заполонило множество бездомных, пьяных людей. Живут, спят, кушают, пьют прямо на лавочках, по всему центру Ялты. К ним присоединяются бездомные собаки… Такого нашествия раньше не было. Полиция на них не реагирует. Но почему не реагируют наши власти??? Во что превратится наш Город Счастья? Почему нет вытрезвителей? В СССР за нарушения их забирали на 15 суток и использовали по уборке города. Бесплатная рабочая сила и воспитательный процесс!”.

7. Это от нищебродства и душевной убогости. А туристы остались в 2013-ом: “Почему туристы, приезжающие в Крым, стали такие жадные? Работаю официантской в Ялте, чаевых практически не оставляют. Сидят вроде как нормальные люди! Не будьте такими жадными”.

8. Терапевты нынче в Крыму — роскошь: “Уважаемый Сергей Валерьевич (прим — Гоблин)! В поликлинике Красногвардейска творится беспредел! Все терапевты одновременно ушли в отпуск. Где это видано? Медперсонал хамит и грубит. Как быть больным людям в такой ситуации?”, “В хирургическом отделении поселка Советское то же самое, даже писали в районной газете. Вдруг в отпуск ушли все врачи сразу. Некому лечить, больных возят в другой район. А если какой экстренный случай, когда все решает первые минуты? Никого не волнует. Что происходит в медицине?”.

9. Писуны все пишут письма… восьмой год уже: “Прошу всех неравнодушных граждан нашей Большой Ялты, которых не устраивает медицина, которая с Приходом Поярковой спустилась на дно: врачи увольняются, пациенты умирают, дети в г. Алупка не могут попасть на прием к врачу из-за нехватки врачей. Пишите жалобы в прокуратуру, можно через (сайт) Госуслуги. Не молчите!!!”. Ага, вот оно что, вся проблема в Поярковой, а не родной говени. Жрите дальше.

10. Достать шоколад Рошен в Крыму — за счастье: “Продаётся в некоторых магазинах. Приходит через Беларусь. Цена примерно 34 гривны”, “В Ялте на овощном рынке целая точка почти, все Рошен. Значит, спрос есть”, “Ну, на сегодняшний день это единственный шоколад в Крыму”.

11. Все уже видели вертеп на День города в Керчи?.

12. Керчь. Орлольвы в шоке! ТурЫсты разгромили свежеотремонтированную Митридатскую лестницу.

13. Первый класс, Симферополь, рассылка в родительские чаты: “К завтрашнему дню от класса должны сдать 5 рисунков на тему “Наше будущее в наших руках”. На А4 альбомный лист. Прошу написать, кто завтра принесет рисунки. Рисунки посвящены выборам 19 сентября. Рисовать красками. Жду”.

P.S. Как многие из вас, наверное, уже слышали, путин раздал (не свои, конечно, а из бюджета мордора) пенсионерам в россии и в Крыму по 10 тысяч рублей, чтобы заманить свой ядерный лохторат на “выборы” в Госдуру. Комментарием нашего жителя Севастополя по этому поводу завершу сегодняшний выпуск: “Шутку придумал: пенсионеров, получивших 10 000 от путина за выборы, голуби, как правило, обсирают постфактум. Просто потому, что заслужили”.

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