1. В Ненецком автономном округе Архангельской области россии мужчину оштрафовали на 35 тысяч рублей из-за правдивых слов о Крыме. Россиянин написал два поста. В первом прозвучала фраза “полуостров принадлежит Украине”, а во втором — “в оккупированный Крым приехать”

2. Генеральный директор авиакомпании “Белавиа” Игорь Чергинец в эфире российского пропагандонского YouTube-канала “Соловьев Live” заявил, что компания не будет направлять самолеты в Крым, пока не будет “политического признания Крыма как российского государства”

3. В Ялте буйство сектантов НОД. Уверуй в великого путина и в то, что мы все так плохо живем из-за проклятого Запада!

4. В Симферополе после вчерашнего дождя теперь очень много воды. Город утонул

5. После очередного дождя снова потекла вся крыша аэропорта в Симферополе. “Стройку века” спасали по старинке — тазиками и тряпками, расставленными по всему аэропорту. ГОСТы рф строго соблюдены. “Главное, заборами огородить и миноискатели поставить на входе! Дебилы, бл@дь!”, — прокомментировал увиденное один из крымчан

6. Симферополь. “Очистные дорогостоящего центра Семашко не выдержали первого же дождя. Вода залила первый этаж медицинского центра — она фонтанами била из дренажных отверстий”. Все через одно место у них

7. Крым обрастает заборами: “Друзья! Жители Балаклавы! Агрофирма "Золотая балка" ограждает свои территории, тем самым препятствует проезду и проходу к "Ближнему пляжу" (Серебряному), "бочке смерти", маршруту "Большой Севастопольской тропы". Для людей, живущих в ТСН Благодатный, создаются ужасные проблемы, т.к. перекрыта единственная дорога, по которой в случае необходимости может доехать скорая помощь, пожарные! На отправленную председателем просьбу разрешить возникшую ситуацию ответа не последовало. Просим всех неравнодушных для разрешения сложившейся ситуации выразить своё мнение по этому вопросу на сайте губернатора! Звонить на горячую линию! Не оставайтесь равнодушными!”. Комментарии: “Бунт! Вы бы видели, что они делают с лесами ЮБК (как застраивают со стороны Ласпи) и Фороса. Скорее всего, и тут будет”, “Чему вы удивляетесь? Все виноградники выкуплены людьми, не имеющими к этому никакого отношения. Новый Свет, Массандра — уже распроданы некому банку россии. Просто потому, что сладкая территория. Руководство поменялось, качество вина уже никого не интересует. А дальше будет как с Золотой Балкой — качество спиртного нулевое, зато вырубаются виноградники под различные фесты и коттеджи для отдыхающих. Вот так весь Крым дерибанится и распродаётся”, “Ломайте всем селом это ограждение, и все”, “Золотая Балка, к сожалению, превратилась в полный позор. С имиджем этим своим странным”, “Они не имеют права перекрывать дороги. Свои участки могут огораживать, а дороги и шлагбаумы — НЕТ. Вот это надо зафиксировать и подать коллективный иск в суд за самоуправство. Думаю, З. Б. вам ещё компенсации выплатит”, “Как партизаны, под колючкой будете лазить”, “Очень печально. Но исправить вряд ли получится”, “Сами для себя строим заборы”

P.S. “Сегодня проехал на автобусе от Ялты до Севастополя, и очень огорчился. В районе пансионата "Мрия", слева от трассы закрывает вид на море забор из колючей проволоки, а в районе п. Олива стоит самый стоит уродливейший километровый забор какого-то олигарха. По всей трассе слева от дороги затеваются какие-то стройки, при которых уничтожаются реликтовые деревья и почвенный покров. На мысе Сарыч опять появился уродливый зелёный забор с колючей проволокой. Кому-то не дают покоя деяния Януковича, который построил здесь забор в 2012 году, и плохо кончил. Явно все эти разрешения на стройки давались не бесплатно, обогащая каких-то чиновников, конторы 666, врагов нашего некогда прекрасного Крыма. Перед Севастополем, слева от трассы, перед Балаклавой, видна уродливая рана в священной крымской земле — это деяния Кадыковского карьера. Наступила заборная цивилизация в истории Крыма — так будут говорить историки через 50 лет”

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