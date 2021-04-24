1. В микрорайоне Хошкельды Симферопольского района оккупанты в 6 утра нагрянули с обыском в дом крымского татарина Руслана Рамазанова. Руслану 43 года. Обыск провели якобы после доноса. Дома находились четверо детей, супруга и мать. Пока задерживать никого не стали

2. За посты в соцсетях: оккупанты задержали жителя Алушты за “призывы в интернете к экстремистской деятельности” — стандартное обвинение в родной говени. Подробностей пока нет

3. О работе мужа в Крыму, задержании и провокациях ФСБ: Екатерина Есипенко, жена политзаключенного внештатного журналиста Радио.Свобода (Крым.Реалии) Владислава Есипенко, дала эксклюзивное интервью правозащитникам Крым.SOS.

4. На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области проходят учения подразделений украинской противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на админгранице с временно оккупированным россией Крымом

5. Над Щелкино в сторону Азовского моря пролетело около 50 самолетов рашистов, которые по силуэтам напоминали легкие бомбардировщики

6. Оккупанты утверждают, что начали отвод войск из Крыма, которые перебрасывали на военно-террористические учения. При этом точно известно, что как минимум в Крыму останется 56-ой полк ВДВ, созданный на базе 56-ой бригады, которой оккупанты изменили пункт постоянной дислокации с Камышина Волгоградской области на Феодосию. Кроме того, военная техника 41-й армии Центрального военного округа остается под Воронежем. Похожий “отвод войск” имел место весной 2014 года — за несколько месяцев до ввода войск на Донбасс

7. Ихтамнеты в Крыму снова устроили сразу несколько ДТП с автомобилями мирных жителей. Возможно, есть жертвы, судя по повреждениям автомобилей. “Просто раздавил, сука, машину”, “Еб@ть, газель расх*ярил! Ох*еть! П*зда!”, “У БТР колеса отвалились!”, — комментируют очевидцы разных ДТП

8. Непризнание Минском Крыма российской территорией “совсем не осложняет диалог” с Беларусью, с досадой заявила говорящая голова Кремля Песков

9. Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) добровольно уплатила Украине штраф в размере 3,7 млн гривен за полеты вблизи оккупированного Крыма

10. Украинские моряки, незаконно задержанные оккупантами в Черном море по обвинению в “незаконной добыче рыбы”, вернулись в порт Очакова Николаевской области

11. Хансарай. Чурук-Су завалено. Набережну роздовбано — стоїть мудак-“реставратор” і фігачіт перфоратором кам’яну кладку стіни. Рашка-mode… Знаєте, чому у мене підгорає від Фороського парку? Тому що у цей самий час так само роздовбують Ханський палац, але про нього всі мовчать. Типу не на часі і не цікаво

12. В Севастополе коммуняки провели митинг в честь дня рождения Ленина. На шабаш также притащились члены нескольких совковых ветеранских организаций. Ватники критиковали власть оккупантов и приняли несколько имбецилов в коммуняцкую секту

13. Оккупанты сняли все ковидные ограничения на 9 мая, когда будут победобеситься. И плевать оккупантам на то, что заболеваемость ковидом в Крыму сейчас зашкаливает, у многих течение болезни проходит в тяжелой форме. А еще и мульёны руссо-туристов припрутся…

14. В Большой Ялте распределяют торговые места (выносная торговля). Но стоимость аренды выросла в этом году в 4, а где и в 10 раз. Предприниматели в шоке!!! Говорят: “кто ходил на референдум, тот петух”

15. На Горного напал “маньяк” и начал кричать, что Лукичев (застройщик местный) квартирку понаехавшему нацисту подарил, ну и всякое такое. Напугал понаеха сильно. Эхо карликов… Догавкались, писуны-“общественники”, за мзду малую? Достанут вас! Прочтите

16. Диалог наших крымчан: “Десять дней назад пробил в аптеке список лекарств по рецепту. Пока то да сё, пришёл покупать. А тут оба-на — за десять дней цена на рецепт поднялась на 10%… ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ НА ДЕСЯТЬ %”, “Так это норма. Я матери покупал простое лекарство — за 4 дня рост на 18%. Так что инфляции нет — так царь сказал и быдло верит”

17. Окупований Крим, с. Орлине (до 1945 року — Baydar/Байдари), 12/04/2021. “Кримські” кізяки влаштували “спортивний фестиваль”, присвячений… дню космонавтики. Ось такі тепер, любий читачу, на півострові космічно-кізячі “культурні” розваги. Ілон Маск б’ється в корчах. Космоснаш!

18. Артек. Раньше тут детство было, а теперь ихтамнетов выпускают оптом… Юных. Будущих: “В Международном детском центре "Артек" (ДЛ "Речной") в рамках 5 смены "Салют, Победа!" стартовала дополнительная общеобразовательная программа "ШКОЛА БУДУЩИХ КОМАНДИРОВ"!!!!”, — сообщили оккупанты на ВК-паблике “Лагерь “ЮНАРМЕЕЦ”

P.S. “Да уж. 7 лет с тех пор, как я не отмечаю никаких праздников, даже Новый год. Вот и сегодня, как жена ни просила сходить, посидеть, я сказал: я гривнами хочу за вечер заплатить, а не этими фантиками. Так и живем пока”, — написал наш крымчанин.

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