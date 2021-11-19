1. Более 800 тысяч жителей временно оккупированных россией территорий Украины получили украинские биометрические паспорта, сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Снавер Сейтхалилев

2. Оккупанты в Крыму вынесли новые штрафы крымскотатарским активистам: Умеров Аметхан, Мустафаев Сейдамет, Алиев Ульви, Зейнетдинова Зера — по 10 тысяч; Ибрагимов Мир Ибрагим Вагиф оглы — 8 тысяч; Ибрагимов Билял и Ниметулаев Энвер — по 15 тысяч. Крымчане были оштрафованы лишь за то, что прибыли к “суду”, где должна была быть рассмотрена жалоба на приговор политзаключенных “Красногвардейской группы” по “делу Хизб-ут Тахрир”

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3. Жена политузника Асана Ахтема Репика Ахтемова опубликовала в Фейсбук письмо от мужа, которое она получила 28 октября. Там он делится впечатлениями от поездки в “суд” и выражает благодарность всем, кто его поддерживает. “Думаю о том, как вся эта ситуация сплотила людей, народ. Многие люди, которые из-за разногласий не общались, забыли былые обиды и наладили отношения. Я рад этому. Знаю, придёт время, когда не общая беда будет объединять людей, а общая Победа! Ведь наш народ заслуживает этого!”

4. Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к принятому в октябре решению ЕС включить еще 8 человек из оккупированного Крыма в список тех, на кого распространяются ограничительные меры в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины

5. В детском атласе National Geographic оккупированный Крым изображен российским. Между полуостровом и материковой частью Украины расположена надпись “Line of Russian control / Линия российского контроля”, а в Керченском проливе — “Boundary claimed by Ukraine / Граница, на которую претендует Украина”

6. Президент Болгарии Румен Радев в четверг на дебатах со своим главным соперником на посту президента Анастасом Герджиковым сказал, что считает Крым “территорией россии”. Радев является фаворитом президентской гонки. В первом туре набрал 49,42% голосов избирателей. МИД Украины незамедлительно вызвало посла Болгарии из-за заявлений президента Радева о Крыме. “Посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии относительно поддержки территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы”

7. Кремлевская шестерка на подсосе и бывший президент Молдовы Игорь Додон обрушился с критикой в адрес нынешней власти его страны из-за поддержки “Крымской платформы”, что, по его мнению, не способствует налаживанию нормальных взаимоотношений с россией. Причем в своей риторике относительно Крымской платформы Додон использовал слова из рашистской методички — “сомнительное и провокационное мероприятие”

8. Руководитель авиатранспортного подразделения ГП “Антонов” Михаил Харченко не задекларировал недвижимость в оккупированном Крыму. При этом в 2020 году его право собственности на этот объект было зарегистрировано по законодательству оккупантов. Недвижимость, которой владеет Харченко — отель Villa Rosa, расположен в поселке Коктебель, недалеко от Феодосии, на побережье Черного моря

9. Понаехавшие в оккупированную Ялту скоты начали приставать к девушкам, но после получения отказа, один из рашистов схватил девушку и ударил ее лицом об скамейку, разбив нос пострадавшей. Зато без бандер, да?!

10. Холодовский карьер. Вгрызаясь в Крым, орда сравняет и горы с землей

11. Жители Кайгадора (ныне — Орджоникидзе) жалуются Гоблину на застройку Тихой бухты. Это уже привело к оползневым процессам из-за отвалов грунта. “В период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года отвалы грунта дали значительную усадку. Появившиеся трещины, шириной от 20 до 77 сантиметров, свидетельствуют о значительном оползневом процессе, который оказывает влияние на песчано-галечный обмен в бухте Провато, что в последствии может привести к заиливанию и обесцениванию социально значимых, общественных пляжных территорий пгт Орджоникидзе”. Напомню, ватники с 2015 года записывают свои челобитные путину с мольбами о спасении Тихой бухты. Так, в 2015-ом одна из ватоголовых на камеру навывала такие слова: “Мы — народ, который вышел и голосовал на референдуме, мы — россия. Те, кто остался у власти — только флаги поменялись. Товарищи, господа, народ, даже фашисты в 42-м сохранили Карадаг”. В 2017-ом ватоголовые стояли с буквами, из которых читались такие слова: “ПУТИН, ПОМОГИ СПАСТИ ТИХУЮ БУХТУ!!!”. Как видите, не помог!

P.S. Александр Громов понаехал к нам из Москвы, строит прекрасную россию будущего почему-то в чужом Крыму. Крымнашист, имперец, бутербродник. По сути изложенного воя — прав: “У русских людей ноги разъезжаются. Рост цен в стране, какого не было с 2008 года, рекордный рост. При этом уровень зарплат не растет. Люди, чтобы выжить, идут к ростовщикам и в банки, а в Крыму это просто бандитские малины, и берут там под высокий процент деньги, чтобы купить еды. Процент растет, кредит не возвращают. Долг выбивать приезжают чечены и ингуши, которые терроризируют несчастных бедняков. Крым и Севастополь являются регионами с наибольшим темпом роста просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим лицам в сентябре. На 1 октября в Севастополе (+53,7%) и РК (+42,1%). В целом по россии темп роста просрочки составил 13%”. Запроцветали!