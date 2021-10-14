Новости Крымнаша. "Вежливые люди" были без опознавательных знаков, как типичные террористы

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. 'Вежливые люди' были без опознавательных знаков, как типичные террористы

1. “Дело 25-ти. Узники за веру”: Крым.Реалии опубликовали первую часть текста, который написан находящимися под сфабрикованным “судом” в россии политзаключенными крымскими татарами Русланом Сулеймановым, Османом Арифмеметовым и Ремзи Бекировым. За что оккупанты преследуют инакомыслящих в Крыму? Почему объектом преследования чаще всего становятся крымские татары, крымские мусульмане? Почему рашисты так боятся “Крымскую солидарность”? Об этом и многом другом прочтите по ссылке.

2. Сфабрикованное дело о несуществующей “диверсии на газопроводе”: политзаключенного Асана Ахтемова оккупанты до сих пор держат в карантинной камере СИЗО, чтобы скрыть следы пыток на его теле. Узник рассказал, что он до сих пор чувствует последствия пыток: испытывает приступы боли во время сна, а также жалуется на боли в ребрах.

3. Оккупанты оштрафовали еще 5 крымских татар, которые пришли к зданию “суда”, чтобы поддержать других репрессируемых: на 20 тысяч рублей оштрафован 56-летний Шихбадинов Рустем, на 10 тысяч выписан штраф Уринбаеву Садыку, также на 10 тысяч оштрафованы 63-летний Мингафаров Гафур и 67-летний Энвер Мустафаев. Отцу осужденного политзаключенного Рустема Эмирусеинова, 71-летнему Решату Эмирусеинову был выписан штраф в 5 тысяч.

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4. “Крымскотатарский конвейер”: прочтите, как оккупанты прессовали крымских татар 11 октября возле здания “суда” в Симферополе.

5. Родные осужденного в россии крымчанина, проукраинского активиста Олега Приходько, не получают писем от него уже 5 месяцев.

6. 2000 мотострелков-ихтамнетов из Ставрополья двигаются в Крым. Их подняли сегодня по боевой тревоге в рамках непрекращающихся военно-террористических учений. В Крыму рашисты снова будут учиться убивать и захватывать. С сорванными нашивками, конечно же.

Новости Крымнаша. "Вежливые люди" были без опознавательных знаков, как типичные террористы
Новости Крымнаша. "Вежливые люди" были без опознавательных знаков, как типичные террористы
Новости Крымнаша. "Вежливые люди" были без опознавательных знаков, как типичные террористы

7. Путин послал сегодня преступницу и коллаборантку Поклонскую на х… послом в Кабо-Верде. Это острова в Атлантическом океане, в Западной части Африки. Далеко послал. Поклонская заявила, что для нее “это назначение является большой честью и ответственностью перед страной”.

Новости Крымнаша. "Вежливые люди" были без опознавательных знаков, как типичные террористы
Новости Крымнаша. "Вежливые люди" были без опознавательных знаков, как типичные террористы
Новости Крымнаша. "Вежливые люди" были без опознавательных знаков, как типичные террористы

8. Спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на посыл Поклонской: “В связи с назначением Натальи Поклонская послом россии в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. МИД Украины уже поставило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской”.

9. Украина в Гааге представила свою позицию о захвате кораблей ВМСУ: россия нарушила основополагающий принцип морского права — иммунитет военных кораблей.

10. Херсонская область первой в Украине перейдет в “красную” зону карантина в полночь 15 октября. Много чего будет закрыто и запрещено. Крымчанам надо учесть при поездках за украинскими документами, но пока конкретики нет.

11. Медицина Крыма в говени — мертвее мертвого: “В поликлинике трубку не берут, ни разу за 8 дней, вот народ в панике звонит в скорую. А в Генезисе вызвать врача — всегда пожалуйста: 3500 рублей”, “С медициной просто безобразие полное в Саках. Не хватает врачей, грамотных, профессиональных специалистов, в том числе медсестер. Как идти обращаться в поликлинику — так нож в сердце”, “Их нигде не хватает в Крыму!”

Новости Крымнаша. "Вежливые люди" были без опознавательных знаков, как типичные террористы

12. Крым продолжает бить коронавирусные рекорды.

13. Несколько тысяч человек в Феодосии остались без воды. Оккупанты плачутся, что в водохранилище “недостаточный объём воды”, и пообещали водовозки, но не всем, а только “семьям с маленькими детьми, пожилым и одиноким людям, инвалидам”.

P.S. “Неправда, что без кровопролития, потому что с жертвами, и "вежливые люди" были без опознавательных знаков, как типичные террористы, и не вежливо захватывали власть, а угрозой оружием, и для проведения "мирного референдума" спецназовцы не были нужны. И решение о "референдуме" принималось, когда в зале не было кворума, и под угрозами и давлением на депутатов боевиками Стрелкова-Гиркина, о чем он сам много раз рассказывал. И итоги так называемого "референдума" были грубо сфальсифицированы, о чем много говорили эксперты. Поэтому в состоянии постоянной лжи говорить о вежливости вообще-то нонсенс, вежливость несовместима с обманом. Я отлично помню, как в Крыму возник этот мем о якобы "вежливых людях". Это было в день захвата Симферопольского аэропорта, как понятно, совсем не вежливого. Девушка-журналистка пыталась взять интервью у одного из спецназовцев, охранявших периметр. Она вместе с оператором шла рядом с ним, задавая то один, то другой вопрос, но спецназовец молчал. Расстроившись, что интервью не удалось, журналистка сказала зрителям: "Как видите, вполне "вежливые" молодые люди!", вкладывая в это слово совсем противоположное значение”. Прочтите историю пропагандистского мема о “вежливости” агрессора в мнении бывшего узника Кремля Николая Семены.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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