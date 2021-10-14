1. “Дело 25-ти. Узники за веру”: Крым.Реалии опубликовали первую часть текста, который написан находящимися под сфабрикованным “судом” в россии политзаключенными крымскими татарами Русланом Сулеймановым, Османом Арифмеметовым и Ремзи Бекировым. За что оккупанты преследуют инакомыслящих в Крыму? Почему объектом преследования чаще всего становятся крымские татары, крымские мусульмане? Почему рашисты так боятся “Крымскую солидарность”? Об этом и многом другом прочтите по ссылке.

2. Сфабрикованное дело о несуществующей “диверсии на газопроводе”: политзаключенного Асана Ахтемова оккупанты до сих пор держат в карантинной камере СИЗО, чтобы скрыть следы пыток на его теле. Узник рассказал, что он до сих пор чувствует последствия пыток: испытывает приступы боли во время сна, а также жалуется на боли в ребрах.

3. Оккупанты оштрафовали еще 5 крымских татар, которые пришли к зданию “суда”, чтобы поддержать других репрессируемых: на 20 тысяч рублей оштрафован 56-летний Шихбадинов Рустем, на 10 тысяч выписан штраф Уринбаеву Садыку, также на 10 тысяч оштрафованы 63-летний Мингафаров Гафур и 67-летний Энвер Мустафаев. Отцу осужденного политзаключенного Рустема Эмирусеинова, 71-летнему Решату Эмирусеинову был выписан штраф в 5 тысяч.

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4. “Крымскотатарский конвейер”: прочтите, как оккупанты прессовали крымских татар 11 октября возле здания “суда” в Симферополе.

5. Родные осужденного в россии крымчанина, проукраинского активиста Олега Приходько, не получают писем от него уже 5 месяцев.

6. 2000 мотострелков-ихтамнетов из Ставрополья двигаются в Крым. Их подняли сегодня по боевой тревоге в рамках непрекращающихся военно-террористических учений. В Крыму рашисты снова будут учиться убивать и захватывать. С сорванными нашивками, конечно же.

7. Путин послал сегодня преступницу и коллаборантку Поклонскую на х… послом в Кабо-Верде. Это острова в Атлантическом океане, в Западной части Африки. Далеко послал. Поклонская заявила, что для нее “это назначение является большой честью и ответственностью перед страной”.

8. Спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на посыл Поклонской: “В связи с назначением Натальи Поклонская послом россии в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. МИД Украины уже поставило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской”.

9. Украина в Гааге представила свою позицию о захвате кораблей ВМСУ: россия нарушила основополагающий принцип морского права — иммунитет военных кораблей.

10. Херсонская область первой в Украине перейдет в “красную” зону карантина в полночь 15 октября. Много чего будет закрыто и запрещено. Крымчанам надо учесть при поездках за украинскими документами, но пока конкретики нет.

11. Медицина Крыма в говени — мертвее мертвого: “В поликлинике трубку не берут, ни разу за 8 дней, вот народ в панике звонит в скорую. А в Генезисе вызвать врача — всегда пожалуйста: 3500 рублей”, “С медициной просто безобразие полное в Саках. Не хватает врачей, грамотных, профессиональных специалистов, в том числе медсестер. Как идти обращаться в поликлинику — так нож в сердце”, “Их нигде не хватает в Крыму!”

12. Крым продолжает бить коронавирусные рекорды.

13. Несколько тысяч человек в Феодосии остались без воды. Оккупанты плачутся, что в водохранилище “недостаточный объём воды”, и пообещали водовозки, но не всем, а только “семьям с маленькими детьми, пожилым и одиноким людям, инвалидам”.

P.S. “Неправда, что без кровопролития, потому что с жертвами, и "вежливые люди" были без опознавательных знаков, как типичные террористы, и не вежливо захватывали власть, а угрозой оружием, и для проведения "мирного референдума" спецназовцы не были нужны. И решение о "референдуме" принималось, когда в зале не было кворума, и под угрозами и давлением на депутатов боевиками Стрелкова-Гиркина, о чем он сам много раз рассказывал. И итоги так называемого "референдума" были грубо сфальсифицированы, о чем много говорили эксперты. Поэтому в состоянии постоянной лжи говорить о вежливости вообще-то нонсенс, вежливость несовместима с обманом. Я отлично помню, как в Крыму возник этот мем о якобы "вежливых людях". Это было в день захвата Симферопольского аэропорта, как понятно, совсем не вежливого. Девушка-журналистка пыталась взять интервью у одного из спецназовцев, охранявших периметр. Она вместе с оператором шла рядом с ним, задавая то один, то другой вопрос, но спецназовец молчал. Расстроившись, что интервью не удалось, журналистка сказала зрителям: "Как видите, вполне "вежливые" молодые люди!", вкладывая в это слово совсем противоположное значение”. Прочтите историю пропагандистского мема о “вежливости” агрессора в мнении бывшего узника Кремля Николая Семены.

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