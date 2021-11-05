1. “Показывай ей, пожалуйста, мои фото, чтобы она меня не забывала”: Азиз Ахтемов, удерживаемый в заключении оккупантами в Крыму, вновь передал через адвоката своей жене Адиле письмо, в котором пишет, что переживает, не забудет ли своего папу их маленькая дочь Асие. Малышке сейчас всего 2 года.

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2. “Украинский политзаключённый Иван Яцкин, находясь на этапе в ИК-2 в п. Двубратское Краснодарского края, был незаконно помещён в ШИЗО без взыскания, поскольку в камерах "не оказалось свободных мест"…”, — сообщил адвокат Николай Полозов.

3. 5 ноября в Крымском доме откроется уникальный выставочный проект “Путь Крым / Yol Qırım”. На выставке можно будет познакомиться с историей, культурой, образованием крымских татар, увидеть экспозицию искусства. В проекте принимают участие художники, специалисты, живущие непосредственно на полуострове.

4. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney вошел в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО. Российские оккупанты, запаслись памперсами и заявили, что приступили к слежке за ним.

5. Путин приперся в Севастополь для празднования оккупационного “дня народного единства”. Но вот с единством что-то пошло не так у бункерной крысы, да и ватники уже не в восторге, все больше об украинских временах тоскуют, глядя на это все: “По дороге от Бельбека до города каждые несколько метров посты ДПС. К памятнику "окончания гражданской войны" на улице Катерной, где будет в.в. путин, не пускает полиция. Проход по спискам”, “Уровень близости к народу максимальный”, “Чувствуете народное единство?”, “На Херсонес не пустили. У нас, видите ли, закрытое мероприятие на весь день. Приезжайте завтра”, “Тут народ говорит, что еще из домов и квартир погулять подальше выселяют”, “Настоящее единение!!!”, “Вот это единение! Параллельный мир разворачивает свою мизансцену — там свои зрители, тут — свои комментаторы”, “Хы, помню времена президенства Ющенко: прилетел ночью на Бельбек, сел в машину с ещё одной машиной сопровождения, везде где нужно съездил, и утром улетел. Никто даже не знал, никаких оцеплений, пробок и неудобств для жителей. Яцуба вообще по Приморскому после работы пешком частенько прогуливался, на футболе сидел на обычной трибуне, на поле выходил без охраны, и ничего и никого не боялся. 8 лет прошло, вроде домой вернулись, вот только город с каждым днём становится какой-то чужой”, “Яцуба садился в машину рядом с водителем. Это человек, которого помнит каждый настоящий севастополец”, “На Пожарова убрали всё мусорные контейнеры. Б — безопасность))) Надеемся, после отъезда вернут”.

6. Крымские пропагандоны типа стебутся, что путин приехал в Севастополь, а американского корабля на горизонте не видно. Реально тупые свинособаки. Тем временем, прежде чем гауляйтера Севастополя пустили к памятнику, где будет Моль, машину продезинфицировали. Прям с Развожаевым внутри. Лучшая реклама российской типа вакцине “Спутник”, которой путина уже должны были обколоть с ног до головы https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1456253663916093456 (фото). К путину никого не подпустили даже на расстояние пушечного выстрела https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1456258969870036999 (фото).

7. Министерство культуры и информационной политики Украины включило еще 32 т.н. “деятелей российской культуры” в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности за поддержку агрессии россии против Украины и незаконное посещение оккупированных территорий нашей страны.

8. Центральный музей Тавриды, который с 1921 года был методическим центром музейной сети Крыма, в наши дни претендует на роль центрального музейного учреждения полуострова. С такими целями музей должен был комплексно реконструировать многообразную историю полуострова. Однако, с 2014 года музей активно включился в пропаганду российского мифа про “русский Крым”. Но именно этим музей занимался и до оккупации, культивируя ложные мифы и перекручивая историю. Детали прочтите по ссылке и посмотрите фотографии.

9. Три четверти вывозимых из оккупированного Крыма железнодорожных грузов — это продукция заводов олигарха Дмитрия Фирташа. Детали и цифры прочтите по ссылке.

10. Оккупанты заявили, что пробурят до конца года в Крыму еще 35 скважин, после чего, по их словам, полуостров “будет полностью обеспечен питьевой водой”… Опять… До следующих скважин. Так и угробят Крым под свои лживые улюлюканья.

11. За 3 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1100 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом для полуострова. 30 пациентов скончались. Всего на полуострове с марта 2020 года заболело 140 154 человека, 4491 пациент умер.

P.S. “Крым — хоть и наш, но не совсем”, — жалуется понаехавший рашист Коля из Санкт-Петербурга. Он ехал в Крымнаш, а приехал — в Крымненаш… Но вот Коля еще не до конца понял, что Крым НЕ ВАШ от слова совсем, без всяких “но”. Даже путин это понимает, поэтому снова отправился в Крым, на захваченную территории Украины, на место своего преступления, в день никому непонятного даже в россии “народного единства”. Но и до путина еще тоже не все дошло, ведь Крым — это тема, которая уже давно не объединяет, а разъединяет людей в залесье — у кого кошелек прохудился, у кого холодильник опустел, кого санкциями придавило… И все самое интересное для вашей недобензоколонки еще впереди. Хлебнете Крыма сполна!