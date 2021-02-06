1. Оккупанты провели обыск по московскому месту прописки Владимира Гарначука. Это понаехавший из Москвы в Крым рашист, которому в 2014 году не удалось зацепиться у кормушки. С тех пор понаех постоянно воет на гоблинообразных в Крыму и мечтает о "прекрасной россии будущего" на украинской территории. Имеет медаль за захват Крыма. Тусовался с ликвидированным оккупантами на Донбассе Моторолой и другими боевиками. "Сегодня утром (прим — 04.02.2021) в квартиру, где я прописан, начали ломиться следователи из центр Э (прим — "центр по борьбе с экстремизмом"). Судя по всему, Аксенов решил немного меня покарать. Взял в заложники Людвику Пападопулу, у нее провели обыск. Искали лайк к какому-то посту 2019 года. Формальным инициатором дела стал какой-то директор судебного департамента Крыма Керим Акуев, которому не понравилось, что о нем пишут", — написал оккупант.

2. Свое вчерашнее задержание после обыска прокомментировала и жительница Ялты Людвика Пападопулу, которая в 2014 году радостно приветствовала оккупацию: "Ну что, други, вот и ко мне пришли с обыском. Забрали телефоны и лэптоп. У сына в том числе. Как работать и учиться, их не интересует. У одиннадцатиклассника забрали… пришли по абсолютно надуманному предлогу. Свидетелем".

3. Прокомментировал обыск у Пападопулу пропагандон из Севастополя Виктор Ядуха, который ранее возглавлял лживое издание "Примечания": "Дело было возбуждено летом 2020 года Главным следственным управлением СК рф в Крыму по ходатайству Керима Акуева — начальника Судебного департамента Крыма. Поводом стал пост в ДПЧК от 12 августа 2019 года, где речь шла о захвате санатория "Парус" в Ялте, к которому, по словам местных жителей, имели отношение люди Акуева. Акуев усмотрел в этом посте признаки клеветы".

4. Международная ассоциация "Друзья Крыма" была основана российскими оккупантами в ноябре 2017 года в Ялте. Несмотря на громкое название с претензией на международную деятельность, эту организацию невозможно найти в российском реестре. То есть, она является неформальной. Собственно, сайт, форумы и заявления — единственное, что держит эти клубы вместе. Хотя без денег здесь не обойтись. Ведь всех этих "друзей Крыма", которые регулярно ездят на оккупированный полуостров и в россию для участия в форумах и конференциях, надо финансировать: перелеты, гостиницы, тусовки, проститутки. Как же финансируется организация, которая не является юридическим лицом? Обо всем этом посмотрите в финальном выпуске цикла "Друзья оккупации Крыма" Центра журналистских расследований.

5. Сообщено о подозрении еще одному бывшему депутату Верховной Рады Автономной Республики Крым по ч.3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Для справки: из 99 депутатов, которые входили в состав Верховной Рады АРК на момент оккупации полуострова россией, 87-ми сообщено о подозрении, в суд направлено 68 обвинительных актов.

6. Украинские пограничники остановили в киевском аэропорту рашистскую актрису Глафиру Тарханову и запретили ей въезд в страну сроком на три года. Причина стандартная — незаконное посещение оккупированного россией Крыма.

7. Предлагаю посмотреть, как сегодня выглядит Симферопольское водохранилище, которое, по сообщениям оккупантов, несмотря на прошедшие осадки, достигло "мертвого объема". Напомню, жители Симферополя и Симферопольского района с августа 2020 года сидят на графиках подачи воды, которая часто имеет зловонный запах и коричневый цвет.

8. В оккупированном россией Крыму выявили 152 новых случая коронавирусной инфекции — это почти все, кого обследовали (+8 смертей). В Севастополе — 92 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 43 332 человек, в том числе 10 200 в Севастополе. Умерло 1 225 человек, в том числе 413 — в Севастополе.

9. Снова экстремизм на паблике Симферополя: "Я переехал в Крым из Москвы, люблю Крым. Отдыхал с детства тут. Интересно узнать мнение людей — было лучше до 2014? Или после? Просто мнение?". Ответы не заставили себя ждать: "До", "В разы лучше (было)", "Цены, как в Москве. Только там зарплаты по 50-70 т. А тут 20. Зато в россии", "Цены даже выше. Квартплаты выше, бензин дороже, продукты дороже. Если смотреть с точки зрения цен, то лучше точно не стало. Теперь вот озера и берег моря тоже стали огораживать. Сейчас более или менее решили с электричеством, но с водой беда. Как и с Интернетом и мобильной связью. Количество обиженных большое от низкого уровня жизни", "Цены на многое в Москве существенно ниже", "Лучшего в сравнении с укрой не вижу. Пока что", "Лучше, не лучше… дешевле было — факт.

Зато у нас, например, заасфальтировали дворы и улицы, которые за все украинские годы ни разу не ремонтировали даже ямочно", "Дороги сыпятся через пару месяцев, раньше даже крепче были. Продукты сейчас — химия, еще и дорогая(( Не сравнить с украинскими продуктами — натуральными и вкусными.

Сейчас прямой путь в онкологию из-за такой еды. В больницах мракобесие, лучше не попадать, и т.д. Разменялись на МЕЛОЧЬ. Пробки и машины, воздуха нет, природа сохнет, воды не хватает", "50 на 50", "Переписывать все — трудно и долго. Я не очень довольна", "(Понаех из Питера) Лучше после 2014", "Надоело", "Нормально было всегда", "Было лучше", "Было хорошо, и теперь прекрасно", "Самое главное сравнение в том, что до 2014 ты бы смог себе позволить гораздо больше, чем сейчас за ту же сумму, которую готов потратить на отдых", "Лучше было, конечно", "Было свободнее", "Это провокационный вопрос", "Раньше, наверное, лучше. Все было ответственно, качественнее, все были равные, даже, скажем, добрее", "Свободы слова меньше стало, люди стали политичнее больше. Продукты питания намного хуже по качеству".

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста завершит сегодняшний выпуск: "Так ПЛОХО мы еще не жили! Вне Украины Крым — ущербный! Подло поступила рф".

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