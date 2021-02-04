1. Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что всех рашистов, незаконно понаехавших в оккупированный россией Крым, нельзя будет депортировать. По его словам, понаехам будут выданы разрешающие на проживание в Украине документы, в том числе украинское гражданство. ШТА!? Ты че несешь, дятел?! ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!

2. По инициативе СБУ к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в оккупированный россией Крым. По данным СМИ, речь идет о самолетах, на которых летали рыги из ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак

3. Оккупанты решили в школах Севастополя ввести должности “навигаторов детства” (военных комиссаров). Пропагандоны сразу раскусили, кто это такие, и новость озаглавили так: “В школах Севастополя появятся замполиты по воспитательной работе”. Прочтите, что думает об этом бывший политузник Кремля Николай Семена, отсидевший срок за журналистскую деятельность

4. В Крыму по состоянию на 1 февраля наполненность водой в трех водохранилищах близка к отметке “мертвый объем”, сообщили оккупанты. Речь идет о Тайганском, Балановском и Партизанском водохранилищах. При этом Симферопольское и Загорское указаны в инфографике, как уже прошедшие отметку “мертвый объем”

5. О!!! Опять в Гурзуфе вода по графику. Опять “немного потерпеть”. Если на вопрос — Как дела? — человек отвечает — Терпимо! — перед вами крымчанин.

6. Ватнику написал, что Навального посадили. Ватник у меня спрашивает: “Это кто-то в Киеве?”. Гы. Вот поэтому мы и писали все эти дни, что Навального Кремль с “командой Навального” пытались информационно впихнуть в Крым, во внутрироссийскую политическую повестку, но все это чуждо

7. Группа рашен “оппозиционера” Гарначука — понаеха в Крым из Москвы с целью приобщения к корыту или построения прекрасной россии будущего на украинской земле. Паблик несет в массы мысль, шо трындец в Крыму — дело МЕСТНЫХ и путинских. Не рф, не говень, не оккупация виновны. Ибо не бутерброд же: “Воды в Симферопольском водохранилище больше нет”, “Поздравляю крымчан с этим достижением!! Даешь десять миллионов туристов в Крым!!!! Для туристов вода есть!”, “Очень логично (прим — что водохранилище опустело), разве нет?”, “Аэродром Заводское еще эти господа хотят уничтожить”, “Придется мыться Вятским квасом”, “(Гарначук пишет) Как неожиданно. Бог отвернулся от сарожи (прим — Гоблина)”, “Как так получилось? Почему?”, “Сколько лет оно было, даже пляж там был, я даже на катере по нему каталась в детстве. Что же происходит с водой у нас в Крыму? Почему вода уходит? Ест у нас специалисты, которые могут объяснить это? Может, хватит строить целые микрорайоны?”

8. В оккупированном россией Крыму выявили 151 новый случай коронавирусной инфекции — это почти все, кого обследовали (+7 смертей). В Севастополе — 101 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 42 837 человек, в том числе 10 005 в Севастополе. Умерло 1200 человек, в том числе 404 — в Севастополе

9. У нас даже некоторые понаехи “ломаются”. “Старые” образца 2014-15 годов уже слышать свежих не могут: “Хм. Живу несколько лет на полуострове и ни разу ни от кого из местных не слышал: зато тут нет бандеровцев. Слышал только в интырнетах и сугубо от приезжих”, “Ага, а еще при хохлах в пещерах жили и мамонтов всем районов гоняли”

10. “В Севастополе ищут покупателя на балаклавское побережье. Цена вопроса — без четверти миллиард. Ещё одно президентское распоряжение о "конфетке" выполнится с серьёзной оговоркой: конфетка будет только для избранных. Кажется, где-то это мы уже видели”, — сообщили пропагандоны. В этом месте оккупанты давно намереваются обустроить яхтенную марину для путинских дружков, которые попали под санкции стран Запада, став невыездными. Ватники на самом упоротом сайте “Форпост” комментируют очередной дерибан земли: “Гады, ничего не оставят природного. Чтобы вы подавились!”, “Добавьте к ограничениям ещё и границы заказника, созданного в 2018 году”, “Беспредел продолжается!!!! Севастополь уже весь поделили… теперь Балаклава… А потом и побережье Крыма????!!!!!! Когда же закроют Севастополь, как раньше, в советские времена? Жили спокойно!”, “Ну, новый "губернатор" переплюнул всех — фигля на мелочи размениваться, как предыдущие”, “Стоит ли уже удивляться после геленджикских дворцов. Уже и писать на беспредел, получается, некому. Все замазаны”, “Значит, скоро увидим еще один забор. Забор — это самый массовый вид строительства в Крыму и Севастополе. И вообще, госдуме и правящей партии давно пора решить этот вопрос на федеральном уровне, и принять очередной запрещающий закон: за несанкционированный (в смысле, не владельца прибрежной недвижимости) проход к Черному морю — реальный срок с отправкой на южный берег, но Белого моря. Там шикарные дома отдыха ИТК Онега-4 и Онега-5. Стоят еще со времен ГУЛАГа. За несанкционированный взгляд (подпрыгнул у забора и посмотрел) — на Черное море, административная ответственность. Ведь всё же наказание должно соответствовать деянию. Мы же правовое государство!”, “Чет меня уже тошнит от сладкого(( — прощай, любимый город”, “Это всё продумано ещё в 14-ом. Самым "талантливым и способным" — дворцовый бизнес, легендарные "Новый Свет" и "Массандра"… Остальным — парки "патриот"…”, “Грабёж продолжается!!!”, “А вот и камни с неба?”, “Неужели власть не знает или не понимает, что любая чаша имеет края? Зачем тушить огонь бензином?!”, “Хитро! Сначала мат запретили в соцсетях, потом новость такую преподнесли!”, “На референдуме нашими голосами обосновывали возвращение, а теперь наши голоса не слышите. Народ не слышат, жрут и чавкают. А выйди на улицу — руки заломают. Так как быть?”

P.S. Еще одно сообщение ватника из последнего пункта дайджеста вынесу в заключение выпуска: “М-да уж, лучше я бы жил в Севастополе с украинскими вывесками, но с доступом к нашей природе, чем в такой россии — с пришлыми земельными торгашами и махинаторами. Прокатили нас на тележке патриотизма в 2014 году, а затем привязали за шеи веревками и на ходу сбросили на дорогу соглашений с кочками кластеров, низкокачественных ремонтов, вечных обещаний, продажных выборов и прочего… Куда и к чему приведет эта дорога?”.

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