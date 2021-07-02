1. “Мирный проход в украинских водах”: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский эсминец “Дефендер” не нарушал границы россии, поскольку Крым принадлежит Украине

2. В июне 2021 года Крымская правозащитная группа зафиксировала 9 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК рф (Уклонение от службы в ВС рф) и 11 новых приговоров, вынесенных по этой статье

3. Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя сама его не признает, пожаловался понаехавший рашист Егор Бычков, который не смог найти в Крыму ни Яндекс.Такси, ни “Альфа-банк”, ни ВТБ, ни “Сбербанк”, ни “Лукойл” или “Газпромнефть”. Также рашисту пришлось дополнительно платить за звонки и мобильный интернет от МТС. Ватник констатировал, очевидное: “Крым — регион-изгой”. Севастопольские ватники прокомментировали: “Россия считает Крым своей колонией и ведёт себя соответственно: гребёт под себя всё, что можно и что нельзя”, “Зато землю дерибанят эти же банки и компании без проблем: кому берег, кому лес краснокнижный”, “Раздуплился”, “Есть поговорка "Друзья познаются в беде". Вот и познали, чего стоят все крупные банки. Если что случись, продадут мать родную”, “Молитесь на санкции, Крыму иначе сразу пиз……ц”, “Нам и без пиз…ц. Варяги приехали”, “Одна проблема — как отбиться от варягов”, “Нужна была территория, а не жители”, “И работа чиновникам-изгоям с материка (прим — из россии)”, “Не изгоям, а сливкам, от слова СЛИЛИ”, “Понаедут в Крым и пальцы гнут — то не так, это не эдак. Не нравится – вперед, в Турцию”, “Переживём мы всё это с лёгкостью!!! И будет в Крыму когда-нибудь праздник!”, “А я думал, что праздник был в 2014 году. Ошибался, однако. Он еще только будет”, “А попробуйте на почте или в ЕИРЦ, да в любой государственной организации, оплатить товар/услугу хоть какой-нибудь картой, хоть какого-нибудь банка”

4. Украинские пограничники запретили въезд в Украину на три года рашистскому актеру и телеведущему Оскару Кучере из-за незаконного посещения оккупированного россией Крыма. Кстати, у рашиста был вид на жительство в нашей стране — не помогло

5. Рашист Филипп Киркоров подал апелляционную жалобу на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе запрет на въезд в Литву сроком на пять лет за незаконное посещение Крыма и поддержку агрессии россии против Украины

6. Послушайте, почему большой потоп в Крыму не только — стихийное бедствие, но и результат преступной безответственности оккупационного режима. Ведь это не первый ливень, однако первый с катастрофическими последствиями, и не случайно именно в Ялте и Керчи

7. Путин обвинил руссо-туристо в высоких ценах в Крыму. Про мост, после завершения строительства которого оккупанты во главе с путиным обещали значительное снижение цен, ботоксная крыса промолчала. А цены не только не снизились, но и взлетели в разы

8. Цены на овощи в Крыму в нынешнем году бьют рекорды. Вегетарианский борщ на оккупированном россией полуострове обойдется в два раза дороже, чем в соседней Херсонской области.

9. Ялта. Наконец отмыли проезжую часть Киевской улицы (тротуары остаются в грязи), и стало видно, что уложенный всего 2 года назад асфальт (причем уложенный не ямочно, а с полным фрезерованием старого и прочими банано-технологиями) уплыл куда-то вдаль

10. Ялта. Под стеной гостиницы “Ореанда” ковш с послепотопным мусором и… группка унитазов, похоже, новых. Списаны как пострадавшие от наводнения?

11. Гурзуф. Море ещё грязное. Людей мало. Купание запрещено, но большинству наплевать на здоровье своё и своих детей

12. В Крыму появились опасные штаммы коронавируса. В общем, готовимся к худшему, надеемся на лучшее. Смертность ползет вверх, возраст заболевших все ниже

13. В оккупированном россией Крыму стремительно растет число больных COVID-19. За 30 июня выявили 415 новых случаев, из них 114 — в Севастополе. Двенадцать пациентов скончалось. Основной и едва ли не единственный источник заразы — понаехавшие рашисты

14. Спрос на отдых в оккупированном россией Крыму после июньского наводнения упал в 11 раз

15. Оккупанты в очередной раз обвинили украинцев, которые якобы завозят ковидную заразу с материка в Крым. На это обвинение крымчане ответили оккупантам: “К нам больше из россии везут заразу”, “А почему не говорите про самолеты из россии, без справок, без масок!!!”, “Бред”, “Очень предвзятое отношение к украинцам. Там, между прочим, зеленая зона. Почему ничего не говорите о москвичах, которые едут сюда без всяких тестов?”, “Что за бред! Вчера сестра была на границе Чонгар – ПУСТО! Людей и машин нет, очередей нет с той и другой стороны! Какая мерзость, эти провокаторы!”, “Сука, когда эти у…ки перестанут писать чушь и создавать провокации? Вся россия в Крыму, и они не заразны, а два с половиной человека навезли ковида в Крым. Бредятина! Задолбали уже твари, дайте людям жить спокойно, видеться с родными без проблем, ездить друг к другу”

P.S. Севастополь. До оккупации Украина выдала людям землю и разрешила строить дома. Люди выстроили дома. А теперь скулят. Оккупанты решили, что земля выдавалась незаконно и строительство жилья — тоже велось незаконно. Ватники записали видеообращение к путину, в котором жалуются, что “по каким-то причинам после возвращения Крыма в родную гавань на данное строительство наложено вето”. Ватники считают, что их “права нарушены и попраны”. Ватоголовые напомнили путину его обещания, что “при переходе Крыма в состав рф ни одно право ни одного жителя не будет нарушено”. Удивляются, что их кинули

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