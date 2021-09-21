1. В Херсонской области задержали и арестовали бывшего украинского военнослужащего, заместителя генерального директора аэропорта "Симферополь" Валерия Николаевича Золотых, который изменил присяге и был участником созданного россией незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма". Предатель, которому грозит до 15 лет тюрьмы, участвовал, кроме прочего, в блокировании аэропорта "Симферополь" для украинской авиации, а также помогал принимать рейсы с ихтамнетами, которых Кремль перебрасывал в Крым под видом "спонтанно возникшей самообороны с оружием из военторга"

2. Вышли на свободу после 15 суток админареста Эльдар Одаманов и Арсен Ахтемов. Встречать мужчин из следственного изолятора в Симферополь приехали их жены, родители, родственники и защитники

3. Россия провела незаконное голосование на "выборах" в Госдуру на оккупированной территории АР Крым и Севастополя. На этот раз праздник электорального беззакония продолжался три дня — с 17 по 19 сентября. Как всегда в такие дни, в оккупированный Крым понаехали нанятые Кремлем "наблюдатели". Кто нарушил украинскую границу и международное право в этот раз? Центр журналистских расследований традиционно установил их имена.

4. Оккупанты опубликовали результат незаконных "выборов" в Крыму: путинской партии "Единая россия", ненавидимой практически всеми ватниками, нарисовали 63,33% голосов. С "явкой" сильно перегибать не стали — 49,75% с учетом всех вбросов, своза скота и фальсификаций

5. Вчера вечером позвонила начальница, спросила, "почему не звоню ей". Я включил дурака, мол, зачем? Она давай мне снова про "выборы" втирать и необходимость проголосовать — с отчетом… Наговорила о величии и о совести. Прогнувшаяся под рашистов ватница говорила о СОВЕСТИ! Сюр.

6. "Не желаю участвовать в легитимизации бандитской власти. Не имею ни малейшего отношения к этой власти. Не чувствую принадлежность к этой стране", "В Севастополе патриоты — это военные, подавляющее большинство — срочники 18-19 лет, призвавшиеся с других регионов россии, чиновники и госслужащие, а также те, кто получил премиальные по 10 тыс. руб. А севастопольцы свой патриотизм потеряли на диванах и на кухне", "Уже очевидно, что Крымский полуостров превращается в зону тотальных фальсификаций. Число голосующих вне помещения составляет 20-40% от проголосовавших на участках. Открепительные удостоверения получили все военнослужащие, которым вместе с жёнами и детьми было приказано голосовать в воинских частях. Беспредел полнейший!", "Главное, не переборщить и не набрать 106%" — так жители Крыма, в том числе ватные, комментируют состоявшийся фарс. И эти же ватники до сих пор уверены, что оккупендум, при всей его незаконности, прошел честно?! Или уже нет?!

7. А вот вам и стрельба в университете, россияне, чтобы вы сильно по "выборам" не горевали

8. В Перми уже пять убитых (прим — позже стало известно, что убитых — 8, еще десятки — ранены). Собственно, "дорогие россияне", именно за эту стабильность вы и голосовали предыдущие три дня. Именно такую стабильность вы принесли на захваченные с вашего согласия и при вашей поддержке украинские Крым и Донбасс.

9. Керчь. Встретил знакомого, разговорились. Говорит: "Третий месяц после потопа выгребаю". Частный дом, дали 30 000, и нах… Сам все делает, а вы говорите — "помощь от властей". Всем х*р резиновый, и радоваться.

10. Севастополь. Это ваша говень — вы "сдали" город. Освобождайте теперь, гардемарины: "Над нами просто издеваются, присылая одного за другим бездарей. Сколько же можно?! Или кто-то там ждет, когда окончательно угробят Севастополь?", "Просто материковые приехали со своей культурой, уже мало кто пропустит перестроиться на дороге, в транспорте не уступят место, много пьяных, тупые законы… Молчаливых овец подстригут", "И с культурой воровства и разрушения". Роксолана написала и про атмосферу Симферополя: "А атмосфера Симферополя (доведена) до катастрофы! Уютный, спокойный, доброжелательный, работающий на доверии (у нас так принято!), очень неспешный, тепло-провинциальный… Главная и основная жертва оккупации — наша уникальная, фантастическая атмосфера счастливого городка счастливых людей — утеряна. Не смогу описать словами — этим пропитаться надо. Приезжали из "Киевов" — очи таращили, мол, как тут можно работать! Вы же сонные мухи! Но, один раз прочувствовав Крым, у тебя все получается тут. Крым любит своих. И приезжая в материковые города, мы не понимали, как можно работать, суетясь, не доверяя друг другу, не уважая и без симпатии. А ваш транспорт у меня лично вызывал шок — КАК можно не уступить место? Не старая, не больная, без десятка детей, я, по-моему, никогда до 2014 не ехала стоя. Ну не принято у нас! Было! Теперь все прахом: атмосфера Симферополя — скотный двор" .

11. Здесь ответы на некоторые актуальные вопросы говеньского жития — почему хлеб с Ялтинского комбината больше не съедобен, и ЧТО ТАКОЕ ГЕТТО: "Сегодня собрал два слуха. Хотел бы понять, правду говорят или нет. Слух первый: на Ялтинском хлебокомбинате уволили местных жителей и работают граждане из солнечных стран. Слух второй: с 1 января 22 года увольняют всех работников санатория Ясная поляна, и на их место приедет персонал с материка (прим — из россии)", "По поводу хлебокомбината – правда. Его продали. Местных уволили. Я тоже такое слышала. У нас вообще все странное происходит. Такое ощущение, что нас скоро всех выселят. Медицина уничтожена, все продают…", "Думала, кому хлебопечку отдать. Я так понимаю, теперь самим надо готовить", "На грехферендум ходили?", "Они создали невыносимые условия труда, и сотрудники стали разбегаться. Я думаю, что это везде так. Работы много, а зарплату уменьшают", "Грустно за Ялту", "Поэтому нужно всем местным объединиться в один кулак и не покупать продукцию, допустим, нашего хлебзавода и т.д. по обстановке. Нам тут жить, и работа в первую очередь должна быть у местных", "Вот вам и ответ, что такое ГЕТТО!" .

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в заключение выпуска: "Предателей всегда считают неблагонадежными. Один раз предали, значит, могут и второй".

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