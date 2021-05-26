1. Сегодня в Новоалексеевке в Херсонской области проживает около 7000 крымских татар. Все они являются вынужденными переселенцами, которые покинули свои дома из-за оккупации Крыма россией и начавшихся репрессий.

2. Оккупанты 18 мая смягчили ограничения на въезд в россию и оккупированный ею Крым.

3. Судья Южного окружного военного суда россии Олег Волков выписал частные определения сразу трем крымским адвокатам — Эмилю Курбединову, Эдему Семедляеву и Назиму Шейхмамбетову. "Думаю, что это давление на защиту в связи с нашей активной позицией"

4. Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении "судьи", которая причастна к уголовному преследованию крымчанина Исмаила Рамазанова, ранее обвиняемому российскими оккупантами в "экстремистских высказываниях" по интернет-рации Zello. Преступнице в мантии грозит от 12 до 15 лет

5. Диалог крымчан: "Я сегодня под одной из школ Феодосии наблюдал картину: вход на территорию школы закрыт на замок. Собралось у калитки человек 10. Постояли и полезли через забор. Из школы вышло человек 6 и… полезли через забор. Снова пришло 2… Полезли в школу через забор. 1 упал. Это борьба с терроризмом", "Школа в 3 минутах, все огорожено. Раньше на поле с апреля по октябрь, каждый день, детвора гоняла мяч, и террористов не было. Теперь все в клетке… но главное, на поле бурьян по пояс"

6. Очередной прорыв, и так уже восьмой год: в Крыму вырос уровень подростковой преступности. Оккупанты во всем обвинили пандемию и интернет. А я обвиняю одебиливание детей в путлерюгенде и огромное количество понаехов со своим диким укладом жизни. Слышали бы вы, как они со своими детьми общаются

7. Симферополь. Оккупационный горсовет. Говнокино от рашен пропагандонов снимают. Про Луганск 2014… Про бурятских шахтеров

8. В Севастополе во время скрепного кинофестиваля "Золотой витязь" не состоялся показ пропагандонского фильма "Ополченочка". Вместо него кто-то скачал в интернете фильм про Героев АТО. Продюсер рашистского фильма, боевик "ЛНР" Роман Разум пришел в ярость и начал кричать о диверсии. Присутствовавшие на показе замостовые ватники рыдали и целовали боевику руки, благодаря его "за все, что он там (на Донбассе) делает"

9. Весело теперь в Крыму: "Я живу возле стадиона в Симферополе, каждый вечер выхожу на пробежку. Вчера вечером после тренировки по дороге домой я наткнулась на трех парней из "Восточной Азии", которые перекрыли мне проход. Я не растерялась, обернулась вокруг и увидела военного, еще и сделала вид, мол, он мой знакомый. В ответ он прошел тупо мимо меня, я была ошарашена. Пришлось нормально пробежаться. Вот такие у нас "защитнички", — жалуется ватница. А описанная картина хорошо отображает количество понаехов и всякого прочего быдла в униформе. Тут тебе на пятачке в парке сразу и 3 понаеха, и один оккупант. Не исключено, что и авторша сообщения — тоже понаехала

10. Говень фантастична! Там настолько никчемное население, что даже для крымских ватников лучше уже никаких туристов, прущихся на полуостров, чем ЭТО: "Не приезжайте. Или понимайте, что, значит, за эти деньги и поведение вы лучшего не заслужили", "Местные собаковладельцы, когда им сделаешь замечание, хоть не гавкают в ответ, как материковые (прим — россияне)", "И не только за собаками, но прежде всего за собой. В санатории Бурденко с так называемыми отдыхающими столкнулась. Где жрут, там и срут. На замечания реакция: для этого есть санитарки и уборщицы, пусть убирают, они за это деньги получают".

11. Ватостопольские овцы что-то подозревают: "Знаете, в 14-м один юрист мне сказал: чему радуетесь, раньше здесь воровали щенки, теперь будут воровать волки. Пока никто не посмеялся надо мной за предложение добиваться рассмотрения вопроса по развитию Херсонеса и его охранной зоны на Национальном совете при президенте с участием ведущих археологов и историков страны. Может, пора создавать общественную организацию "Севастополь на защите Херсонеса" или "Защитники Херсонеса"?", "И волки сыты, и овцы целы! У нас волки уже обожрались, а овцы давно не целые!", "Овцы давно сожраны, а волки стали веганами — жрут овощей и травкой из Колумбии занюхивают".

12. Оккупанты продолжают зазаборивать Херсонес. На все вопли ваты по этому поводу пришел ответ из Москвы: все происходящее — личная инициатива путина. Пишите, звоните, ОРИТЕ! Прокуратура АРК, Минкульт Украины, ООН, Европейские суды, ЮНЕСКО — все что угодно, даже лига сексуальных меньшинств уместнее, чем писание писем оккупанту.

13. Не знаешь, кто организовывает? Когда узнаешь, тогда и шанс появится: "История Севастополя уничтожается планомерно/ Разгромили Исторический, "оформили" Херсонес, разруха на Ушакова, порнография на мысе Хрустальном. Больше нет музея КЧФ. Я не знаю, кто это организовал, как с этим бороться, но севастопольцы против".

14. Columb — это типа Columbia, что-то вроде Abibas и CFC (Crimean Fried Chicken). Из Крыма продолжают делать ноги именитые бренды. Оставшиеся торгуются местными предпринимателями, всячески маскируясь.

P.S. "Здесь, в СИЗО, как в "королевстве кривых зеркал". Ничто так не показывает уродливую сущность оккупационной власти как постоянное пополнение камер новыми фигурантами, задержанными за надуманные преступления. Практически каждый день в СИЗО — новые люди, которых арестовывают по подозрению в шпионаже, подготовке терактов, распространению и пропаганде запрещенных в россии религиозных течений. Видел трех парней, одному из которых на момент ареста исполнилось 18 лет. Им шьют дело как террористам (фамилия одного из них — Валентин Хорошавин). Якобы они развешивали листовки с украинской символикой и хотели взорвать рынок в Симферополе. О чем говорить, если я общался с парнем, который абсолютно слепой, ходит с палочкой. Его считают руководителем террористической ячейки в Крыму!" — по ссылке прочтите вторую часть письма политзаключённого журналиста Владислава Есипенко, которого оккупанты закрыли в СИЗО. Остается только догадываться, о скольких еще узниках Кремля мы ничего не знаем

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