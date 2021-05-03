1. Вчера ватоголовые вышли на митинг в Форосе, в очередной раз протестуя против уничтожения оккупантами Форосского парка. Ватники вышли с триколорами, пели советские военные песни, кричали "Мир! Труд! Май! Ура!". Но оккупанты быстро раскусили нехитрую маскировку и принялись ватников вязать и выписывать им протоколы об экстремизме. На въезде в Форос установили блокпосты и останавливали всех, кто был связан с митингом, в том числе понаехавших строителей "не такой россии" на оккупированной украинской территории. Некоторые ватники от такой "вежливости" их любимой россии падали в обморок – наверное, от счастья.

2. В Севастополе около 40 ватоголовых вышли на шабаш с красными тряпками, чтобы отметить 1 мая. Детей нарядили в военную форму. Ватоголовые кричали: "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем", "Ленин, партия, комсомол!", "Смерть буржуазии!". Напомню, 1 мая 1941 года в Москве состоялся совместный парад нацистов и советов в знак крепкой дружбы между братскими народами. Вторая мировая война к тому времени длилась уже 608 дней.

3. "Неприступный для врагов" Севастополь возмущается новости о том, что оккупанты планируют массовую застройку города многоэтажками для толп понаехов: "Все для приезжих, а для местных жилья нет", "Город-герой превратили в город-застрой", "Вот вам и *родная гавань*…", "Воды нет, куда строить?", "Уже и с электричеством проблемы", "Развлекается та же строительная мафия, что и в Москве. Все застроим, все продадим, а сами на Багамы", "Да все бы ничего, но проблемы с водой и электричеством. Зачем их усугублять?", "А машин прибавится, дышать выхлопами, разрушать почки и щитовидку?", "Проблемы у тех, кто тут живет, а тот, кто строит и продает, проблем никаких".

4. Впервые за восемь лет в Гурзуф кто-то приехал на майские. Это далеко не то, что было до 2014 года, и меньше, чем ожидалось, несмотря на ажиотаж во всех кремлевских "СМИ". Всю зиму в соцсетях Гурзуфа будущие туристы интересовались не французской, итальянской или грузинской кухней, они узнавали, в какой столовой дешевле пожрать. А вот так было в Крыму ровно 8 лет назад, 2 мая 2013 года.

Нагадаю, як було до окупації. ТСН, 2/05/2013. pic.twitter.com/GWQplUm10U — Крымская Жужелица (@crimea2042) May 1, 2021

5. На набережной Ялты "доблестная" Росгвардия обезвредила жирафа, вернее, человека в костюме жирафа. Ибо нефиг! Сезон начался!

6. Оккупанты устроили в Севастополе очередную экологическую катастрофу: в Карантинной бухте разлито дизельное топливо. Местные жители сообщают, что аналогичная ситуация наблюдалась вчера вечером в Артиллерийской бухте. Винят ЧФ мордора.

7. Севастополь стал помойкой, констатируют гардемарины… Зато помойкой "федерального значения".

8. В оккупированной Ялте уличные музыканты иногда исполняют песни на украинском языке.

Ялта . Набережная pic.twitter.com/BogCQfXUQG — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) May 2, 2021

9. В Симферополе верующие Православной церкви Украины, которую оккупанты пытаются уничтожить, торжественно отпраздновали Пасху.

10. В Севастополе на праздновании Пасхи читали Евангелие на нескольких языках, в том числе на украинском. За людьми следили кизяки и полицаи. На входе в наиболее посещаемые церкви установили металлодетекторы. После ночных служб многие не могли добраться до дома. Общественный транспорт не работал. Операторы такси сообщали о перегрузке и отсутствии свободных машин. Всё для людей.

P.S. Шо, ватники, как в Украине захотелось? Под АКВАФРЕШЕМ будет так, как под аквафрешем быть и должно — дупа. Флаги ПРАВИЛЬНО выбирайте, экстремисты! По ссылке посмотрите еще два увлекательных видео из Фороса, где бродячие "экстремисты" с аквафрешами требовали прекратить уничтожать Форосский парк.

Гоп-стоп,мы подошли из -за угла!

За экстремистами-форосятами охотится родная гавань)https://t.co/lQyijdbBeo — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 1, 2021

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