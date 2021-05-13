1. В Крыму началось судилище над супругой застреленного российскими оккупантами 11 мая гражданина Узбекистана Наби (Аюба) Рахимова — Сохибой Бурхановой. Под зданием “суда” собралось несколько сотен человек

2. Крымскотатарская активистка и правозащитница Лутфие Зудиева сообщила информацию об убитом накануне крымском татарине, которого оккупанты и прогнувшиеся под них пропагандоны называют боевиком: “Ранее Рахимов обращался в Европейский суд по правам человека против российского государства из-за жестокого обращения, опираясь на 3 и 4 статью Конвенции. В Узбекистане его ждали бы политическое преследование и пытки. Европейский суд установил, что жалоба Рахимова была приемлема и потребовал рф выплатить ему компенсацию в размере 17 тысяч евро за судебные и моральные издержки. Убитому легче не платить?”.

3. Совете Европы осудил нарушение прав человека в Крыму и призвал рф освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины

4. Прямо зараз (13:00) екскаватор і гідромолот знищують підпірну стіну набережної Чурук-Су в районі бань Мухамед Герая Ханського палацу. XVII сторіччя…

5. Страна, которая исповедует милитаризацию общества, во всем льет на головы населения пропаганду нетерпимости и насилия, доводит все до абсурда и трагедий, а потом удивляются, как так, расстрелы? КТО СЕЕТ ВЕТЕР, ПОЖНЕТ БУРЮ. Больше ни слова про Казань, мне Керчи хватило. Правды нет! Посмотрите, как оккупанты в Крыму приучают детей к войне

6. Теракт в Казани показал, то россии срочно надо ещё три пакета яровой и два пакета озимой

7. Народным депутатам от кремлевской партии “Оппозиционная платформа — за жизнь” — Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку — объявлено подозрение, в частности, по эпизоду с разработкой месторождения “Глубокое” на захваченном россией шельфе Черного моря. Второй эпизод касается передачи спецслужбам россии данных, содержащих государственную тайну. Третий эпизод касается разработки антиукраинского проекта “Луч”.

8. Апелляционный суд Амстердама 14 сентября этого года огласит решение по делу об экспонатах выставки “Крым — золотой остров в Черном море”, известных как “скифское золото”, которые перед оккупацией Крыма россией демонстрировались в музее Нидерландов

9. Можем повторить: жители оккупированной Керчи восьмой год штурмом берут городскую поликлинику, задыхаясь в тесной давке на узких коридорах. Ни о какой социальной дистанции, конечно же, и речи нет. Да и коронавирус уже давно побежден, как говорит зомбоящик

10. “На территории Херсонеса начали возводить забор. Рабочие рассказали о том, что запланировано строительство мемориального парка, культурного центра и реставрация 12-13 береговых батарей под патронатом Минобороны рф”, — написали пропагандоны. Ватники в ужасе: “Удивительно то, что эти земли Минобороны передали городу еще в 2018 году, а забор, судя по кадастровой карте, относится к музею-заповеднику. Уже сейчас совершенно очевидно, что строительство ведется в охранных зонах федерального музея, включенного в список объектов ЮНЕСКО! Никто из представителей музея и городских чиновников вразумительного ответа о том, что происходит, дать не смог! Херсонес — знаковое, святое место не только для севастопольцев. Это объект мировой истории и культуры!”. Скрепы в опасности

11. Жители Крыма и понаех обсуждают новые заборы: “Ну блин, как в зоопарке! Всё, сук@, для народа? Только народ нихрена *не ценит*???”, “Ёханый стыд”, “Это защита от террористов и террора. Чтобы не проникли на поезде, сейчас через рамку, как в самолете”, “Чтобы старики и дети не смогли перепрыгнуть через заборы? А террористы, скорее, натренированы преодолевать такие препятствия”, “При Украине не было терроризма в Крыму, это россия принесла его”, “(Понаех из Хабаровска в Евпаторию) Все лучше, чем при украинской оккупации”, “Лагутину, понаеху из Хабаровска в Евпаторию, в Крыму с террористами россии, заборами и решетками все равно лучше, чем при Украине. Это точно, бо при Украине турнут домой через мост”, “…"на поезда сейчас через рамку" — это на вокзале через рамку. А с платформы или разъезда — заходи, бомбу заноси. Так что, еще есть где заняться "антитеррором", поставить охрану и обтянуть колючей проволокой. Еще можно на пассажиров при входе наручники надевать. Так безопаснее!”, “Можно (пассажиров) усыплять. И грузить вповалку. Ещё и дешевле получится”

12. Пишите дальше письма путину, верещите, что “бояре плохие”. Моль официально заявляет: Серега МАЛАДЕЦ, хорошо помогает ГРАБИТЬ оккупированную территорию: “Путин наградил главу Крыма орденом Александра Невского. Аксенов получил награду за большой вклад в социально-экономическое развитие Крыма” — цитата. Ватники при этом на Фейсбуке у Гоблина продолжают выть о камнях с неба и геноциде

13. К — Клиентоориентированность. Наружная реклама в Севастополе на понятном оркам языке: “На майские не бухай, а недвижимость покупай и продавай”

P.S. “Прийде час, і всіх цих рашистських потвор, які вбивали, арештовували, кидали до в’язниць, катували на нашій землі, будемо відловлювати, як Моссад нацистських злочинців. Бо терміну давності ці злочини не мають. Від відповідальності врятує тільки самоліквідація”, — написала крымчанка.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.