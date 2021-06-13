1. Вниманию абитуриентов из оккупированного россией Крыма! Желаете поступить в украинские учебные заведения? Ознакомьтесь по ссылке с подробной инструкцией, как это сделать

2. Российские оккупанты начали с дрожью в коленках следить за ракетным эсминцем ВМС США “Лабун” (USS Laboon, DDG58) класса “Арли Берк” после того, как он зашел в Черное море для проведение совместных учений со стратегическими партнерами. Кроме того, в Черное море готовится войти эсминец ВМС Великобритании “Дефендер” (HMS Defender, D36) типа 45 (класса “Деринг”), сообщили британские ВМС

3. “Помогите! Просим помощи у города, у Москвы, у путина, у Шойгу — так как мы находимся, может быть, на военной территории, на землях вооруженных сил! Нас не слышат, помогите!” — ватоголовые из Севастополя записали очередную челобитную — просят вернуть им подвалы, которые отобрал застройщик на улице Военных строителей. Какие же ватники жалкие…

4. Для тех, кто уверен, что вода по Северо-Крымскому каналу “просочилась в Крым”. Свежее фото, несколько километров от админграницы со стороны Крыма. Смотрите, не захлебнитесь

5. Вот и сказочке конец: найденная под Азовским морем вода оказалась непригодной для подачи в водопроводные сети Крыма из-за высокой минерализации, заявил Гоблин, который изначально перечил путину и говорил, что нужны опреснительные установки. А путин настаивает на огромных запасах воды под Азовом

6. В оккупированной Алуште смягчат график подачи воды в честь “дня россии” — 12, 13 и 14 июня вода будет подаваться с 6 до 22, а после шабаша вернут прежний график: с 6 до 8 и с 19 до 22. До оккупации мы о таком и мечтать не могли! Спасибо, расия!

7. Посмотрите на эти печальные фото — это бывшие заправки Shell в Крыму в 2021 году. Ушли в 2014-ом. На смену им пришел российский Лукойл. Не, подождите… Лукойл же тоже свалил из Крыма в 2014-ом. А пришел… никто. Ни одной сетевой российской заправки в Крыму нет, только крымские предприниматели

8. Теперь сети АЗС в Крыму настолько крупные, что набирают персонал через анонимные объявления на бесплатных уличных стендах. Напоминает бородатое: “Крупная международная корпорация возьмёт в аренду дырокол”

9. Оккупанты в Крыму подписали соглашение о строительстве в районе Ялты тематического парка развлечений “Ялта-Парк” и курортно-гостиничного комплекса. Крымчане в соцсетях, в том числе ватные, надеются, что этот проект так и останется на бумаге: “Воду бы провели сначала, инфраструктуру наладили, трубы гнилые и системы в себя бы привели, вечно рвущиеся линии электропередач, автовокзал и въезд в город в чувства бы привели, детскую больницу хоть одну предоставьте городу, в обычной больнице порядок бы навести, вы в поликлинике городской хоть раз были? Ялта-парк они собрались строить. Смех на палке!”, “В городе столько проблем, а у нас строят развлекательные парки, чтобы туристов привлекать, ведь мухи на г. летят! Школ и садов не хватает, единственную детскую больницу продали, парки, на которые выделены миллионы, так и не приняты. Город задыхается от пробок и количества автомобилей. Лечить и учить скоро некому будет, все увольняются. Все ЮБК бетоном заливают, леса уничтожают. Про проблемы с канализацией, водой и электроэнергией — отдельная тема. Про ковид вообще молчу”, “Это кошмар! Давайте приводить в порядок то, что есть, а не лес застраивать и превращать город в муравейник!”, “Опять все решают за нас. Для кого все это будет строиться? Откроют зарубежные курорты и народ поедет туда, а у нас будет этот металлический хлам и куча никому ненужных высоток. Шакалы набросились на Крым”, “Есть же огромные пустующие площади степного Крыма. Чего же они, сволочи, сюда-то лезут? Засрут, загадят верхнюю Ялту и предгорья, уничтожат огромное количество деревьев, перероют природные русла источников, к бабке не ходи. В результате: 1. Уничтожат природные лечебные факторы; 2. Поменяют русла ручьёв и источников, потенцируют новые оползни в нижнем городе и на трассе; 3. Те обещанные миллионы туристов окончательно затопчут оставшийся лес. Что власти будут делать? Правильно. Уйдут в отставку с полными карманами дармовых денег и уедут из Ялты. А местным останется эту грязь разгребать много-много лет. Руководителей Ялты и Крыма давно пора бы проконсультировать у психиатров. Да и длительно пролечить бы не мешало”, “Уже сейчас Ялта не выдерживает нагрузки на дороги, на воду. Куда дальше? Бездарно губят природу уникальную на ЮБК — жадюги, БЕСТОЛОЧИ”, “Что значит "пустующей" над Васильевкой??? Лес вырубать будем? А поначалу запустим пожарчик — для облегчения задачи? Там же уже сейчас ДЫШАТЬ НЕЧЕМ!!!”, “Господи, ну это же полный идиотизм, что значит "пустует"? У нас и заповедники "пустуют"…”, “К сожалению… Это будет спил лесных насаждений”, “Такое строительство в Ялте было запрещено еще в 18-19 веке, чтобы КЛИМАТ не изменился, т.к. его приравнивали к итальянским лечебным курортам, чтобы реликтовые деревья и эндемики в Крыму охранялись”, “Вот, как пойти погулять в горы, так нельзя — это заповедник. На тебя набросится несколько мужиков, как будто ты террорист какой-то. А вырубить пару сотен гектар леса и врезаться в горные склоны, нарушив сейсмическое равновесие ради того, чтобы "хорошие" люди денег заработали, так это пожалуйста”, “Продали Ялту оптом”, “Это какие-то Нью-Васюки”, “Просто нет никаких слов. Когда же они уже нажрутся, когда в них это бабло влезать перестанет??? Уже пухнут просто от денег, но продолжают хапать, уничтожая то малое, оставшееся от некогда красивейшего курортного города. Достали просто!!!”, “Прощай, милый, уютный, зелёный город Ялта! Прощай, мой любимый город! Грядут большие перемены, а они не всегда к лучшему”, “Крыму пришел конец. Идиотам некуда девать деньги. Закатают все в асфальт и бетон, понастроят гостиниц типа "Мрии" для богачей. Крымчан в резервацию”, “НАВОРУЮТСЯ ОТ ДУШИ!”, “Потёмкинские деревни — проект вечный. А нельзя просто освоить деньги и не трогать город?”

P.S. “Опять все решают за нас. Шакалы набросились на Крым”, — сокрушаются ватники. Не понял, а что значит “опять решают за нас”? В последнее время все чаще слышу эту фразу от ватников. Того и гляди, дойдет до них, что в 2014 году ничего они не решали, а были лишь ширмой для прикрытия военной спецоперации. Хорошо хоть, что дошло про шакалов, и то, далеко не до всех.

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