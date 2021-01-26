1. Команда КрымSOS провела у посольства россии в Киеве 54-ю акцию в поддержку родных и близких жертв насильственных исчезновений в оккупированном россией Крыму в рамках кампании “Find and Free”. На сегодняшний день 15 крымчан числятся пропавшими без вести

2. В Крыму на акциях понаехов в поддержку бутерброда Навального задержали несколько десятков человек. Стало известно о том, что как минимум семерым из них оккупанты назначили административный арест — от одних до семи суток, а также обязательные работы на срок 20 часов. Также задержали организатора чата в телеграмме “Свободный Севастополь”, где обсуждалось время и место проведения акции.

3. Тут ВЦИОМ зателефонував та провів серед мене соцопитування з приводу Овального.

4. Моль в новостях показали. Открестился от своего замка

5. Оккупанты предупредили жителей Симферополя о том, что качество воды еще больше ухудшится, но заверяют, что это дерьмо будет по-прежнему питьевым: “Сейчас постепенно переориентируют потоки воды с традиционных южных направлений на западные, у нас постоянно идут какие-то регулировки, мы ищем новые варианты, мы не работали в этой схеме, артезианские скважины впервые в жизни запущены. В связи с этим возможны как провалы по давлению, но они будут кратковременные. Так, к сожалению, ожидается и эпизодическое ухудшение качества воды, потому что вода пойдет по трубе в противоположном направлении, начнет все то, что скапливалось десятилетиями, вымывать”

6. После снегопадов, которые продолжались в Крыму почти неделю, запас воды в водохранилищах полуострова не увеличился, сообщил коллаборант Владимир Баженов, возглавляющий ГУП “Вода Крыма”. Гоблин в ответ на это заявил, что надо исходить из худшего сценария развития событий и использовать подземные источники воды. Чет молчит про опреснительные установки

7. Оккупанты в Ялте сообщили, что после выпавших осадков смогли обеспечить почти весь город круглосуточной подачей воды. Не обошлись и без помощи очередной запущенной скважины. Теперь и такие природные явления как дождь и снег рашисты в свои заслуги записывают. На крайняк — похвалят хороводы РПЦ

8. Керчь. Багерово. Вода, по заверениям оккупантов, соответствует ГОСТу рф. А кому не соответствует, тот… сами знаете кто!

9. Покращилось: “Мы живем в Мирном с 1972 года. За это время у нас была амбулатория со всеми специалистами. А сейчас у нас даже участкового врача нет. В поселке очень много пожилых людей. И что нам делать?”

10. Ватоголовые понаехи начали сбор подписей путину, чтобы он разрешил им ездить на Ай-Петри. Дорогу на гору перекрыли из-за снегопадов

11. Окупований Крим, 23/01/2021. Поки в рашкє мітингували за “прекрасний концтабір майбутнього”, в севастопольському мілітарі-парку “Патріот” рашисти тренували підростаючу зміну карателів: путлєр’югендовці долали смугу перешкод, вивчали броньовичок, кидали гранати, примірювали ЗЗК

12. Второй раз за неделю загорелось судно в Стрелецкой бухте Севастополя. Рукожопые снова что-то намутили. Местные комментируют: “Задумайтесь, какой вред окружающей среде наносят своими действиями военные”, “Это путинские гоблины, им можно”, “Сигнальный огонь!!! НАТО, бойтесь нас!)))”

13. Вчера по Рен-ТВ. Анонс передач: “Америка, страх и ненависть, скоро её ждёт судьба СССР”))).

14. Антон Неклюков образовался в ВК в 2017 году, и прям сразу в Симферополе… Сомневаюсь, что крымчанин такие вопросы задавать будет, а тем более сравнивать Крым с Краснодаром, а не ностальгировать по украинскому качеству. Санкции обходить — не надувными Искандерами трясти: “Мне вот интересно, у нас в Крыму интернет выйдет хотя бы на уровень Краснодара? Я говорю про проводной интернет, про мобильный можно промолчать, ждать стабильного мобильного интернета, я думаю, не стоит! В общем, вопрос такой: когда провайдеры хоть что-то будут делать с системой обхода санкций? Мне дико надоело искать VPN — они либо медленные, либо работают ограниченно (дают 2 гб трафика или на один день, а дальше плати по 300 и больше рублей в месяц). Большинство иностранных сервисов либо не работают, либо работают ограниченно, я уже не говорю про игровые сервисы Origin, Uplay, Steam, Play Market. А другие сервисы, например, большинство информации по программированию или разработки в IT, лучше брать с иностранных источников, т.к. у нас информации мало и опыта в этом куда хуже, чем у иностранных коллег. Когда будет интернет без этих тупых ограничений? Разве нельзя придумать обход? Просто дико бесит, когда знакомый легко заходит на иностранные сайты, а я вечно включаю VPN, который убивает скорость!”

P.S. Завершу выпуск мнением Портникова: “Янукович с его жалким Межигорьем выглядит по сравнению с путиным заурядным степным помещиком. Удивительно другое — готовность россиян десятилетиями акцептировать (соглашаться) коррупционные злоупотребления и неуемное обогащение властной верхушки ради мнимой стабильности и под аккомпанемент разговоров об укреплении государства. Именно такая акцептация и стала почвой, позволившей в 2014 году аннексировать Крым. И о Крыме я в тексте о путинском дворце вспоминаю совсем не случайно. Потому что Кремль превратил в "княжество" для своего окружения отдельно взятую территорию для обогащения именно тех людей, которых наверняка можно увидеть и во дворце под Геленджиком, и на "путинских" виноградниках. А теперь "свои" виноградники будут и у Ковальчука с Тимченко, а у Ротенберга — свой мост. И путин, без одобрения которого, вероятно, не может состояться ни одна серьезная крымская и не крымская сделка, похоже, может ощущать себя уже "настоящим" императором, раздающим своим придворным земли и заводы. И сам этот сюжет — ненастоящий "император", раздающий друзьям детства "отжатые" у другой страны заводы и виноградники — лучше любых расследований иллюстрирует, в каком далеком, невыносимом прошлом очутилась россия за два последних десятилетия. Каждые десять лет — как минус сто — и уже где-то невдалеке маячит не напудренный парик Екатерины ІІ, а жидкая бороденка Ивана Грозного”.

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