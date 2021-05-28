1. Политзаключенному второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Сервету Газиеву исполнилось 60 лет. Крымчанин находится в СИЗО № 5 Ростова-на-Дону и нуждается в квалифицированной медицинской помощи, сообщил адвокат Николай Полозов: “У Газиева проблемы со здоровьем. Ему регулярно вызывают "скорую" в зал суда. Иногда по нескольку раз за заседание. Врачи колют ему обезболивающее и уезжают. Так продолжается второй год, пока он находится в заключении. Ему ни разу за это время не оказывалась квалифицированная медицинская помощь. Более того, ему даже не поставлен конкретный диагноз. Человек страдает регулярными болями в кишечнике, болями в сердце. Его беспокоят боли в области почек и печени. Имеет стоматологические проблемы. Львиную часть из всех заболеваний он, естественно, приобрел в тюрьме”

2. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал россию освободить всех осужденных с нарушением международного права крымских татар, а также напомнил о том, что Крым — это Украина

3. С 7 июня 2021 года на материковой части Украины стартует работа образовательных центров “Крым — Украина”. Через них выпускники школ полуострова могут поступить в украинские вузы по упрощенной схеме — даже без украинских документов о среднем образовании. Вступительная кампания продлится до 24 сентября

4. В акватории Черного моря Военно-Морские Силы Украины и Великобритании провели совместные учения типа “PASSEX”. Цель учений — поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.

5. Генеральная прокуратура Украины сообщила советнику министра обороны россии Сергея Шойгу Александру Галкину о подозрении в блокировании украинских воинских частей в Крыму в 2014 году. Кроме прочего, российский генерал, угрожая применением физического насилия и оружия, подстрекал украинских военных к переходу на сторону врага. Так начиналась “храшданская” война в Украине и “свободное волеизъявление” на организованном россией в нарушение законов и Конституции Украины оккупендуме

6. Выявлена новая схема поставок украинского ильменита на завод Дмитрия Фирташа в оккупированном Крыму. Сырье для предприятия “Крымский Титан” с Иршанского горно-обогатительного комбината в Житомирской области везут по железной дороге в Белгородскую область россии, оттуда переправляют в порт Кавказ, а затем в Крым. По данным СМИ, курирует коррупционную логистику бизнесмен из Днепра Виталий Кучук .

7. Восьмой год встаем с колен: производство аграрной продукции в оккупированном Крыму продолжает сокращаться. За 4 месяца 2021 года объем производства продукции сельского хозяйства составил 9157,3 млн рублей, что на 8% меньше объема прошлого года. Отмечается, что падение характерно почти для всех аграрных отраслей. Так, количество скота сократилось на 1,3%, при этом коров — на 2,4%, свиней — на 6,2%, а птицы — на 7%. Соответственно, производство мяса сократилось почти на 9%, яиц — на 5,7%, а молока — на 1,7%. При этом на аграрных предприятиях производство скота и птицы упало на 12,8%, яиц — на 9,1%

8. Очередное что-то очень полезное оккупанты готовят для Крыма. Предвижу, что масштаб дерибана крымской земли скоро увеличится в разы: “Если в правительстве россии одобрят законопроект, то на землях сельхозназначения можно будет строить гостиницы. Инициаторами законопроекта стали крымские депутаты. По их мнению, это даст возможность крымским фермерам строить кемпинги и малые гостиницы. Об опасении совсем потерять малой и средней руки сельхозпроизводство, если отдых будет продаваться лучше овощей и фруктов, уточнений нет”

9. В оккупированном Севастополе указатели устанавливают строго по ГОСТам россии

10. Путин поручил открыть в Севастополе филиал лагеря “Артек” — детский центр “Корсунь”. Жители Крыма считают, что запланированное строительство станет началом конца расположенного рядом музея-заповедника “Херсонес Таврический”: “Крымчан нет на этом празднике жизни. Просто нет с 2014-го года”, “Дуракам закон не писан? Что, совсем обалдели? На этой территории перспективных археологических раскопок, относящейся к территории достопримечательного места, запрещено размещение зданий и сооружений, не связанных с сохранением и использованием ОКН. Лезут и лезут к морю, нагло нарушая законодательство”, “То есть, это будет "Артек"?! Им Херсонес жить мешает, что ли? Других мест нет? Может, Валентина Матвиенко освободит свою дачу в Батилимане для Артека? Зачем древний город рушить?”, “А чё, "старьё" это снесут, настроят высоток. Это так по-российски”, “Мало им Тавриды, Форосского парка, самого Артека. Кольцом заборы поставят от Херсонеса до Меганома!”, “Форос — убит, Херсонес — ранен”, “Ощущение не ренессанса, а какого-то варварского нашествия. Это горько”, “Пусть добивают уже быстрее, может, слезут с нашей шеи”, “То, что не смогли разрушить за 2000 лет, разрушат в ближайшую пятилетку!”, “А кто-нибудь подал в суд на Развожаева и на президента за стройку на территории Херсонеса? 100% проглотили?”, “И так Херсонес перестал быть похожим на себя! Куда еще там лагерь???”, “Артек уничтожил Гурзуф, он прикончит и Херсонес. Ожидаем дополнительные ограничения”, “Ну все. Пропал Херсонес. Через пару лет доступ к нему будет только у детей, которым он нафиг не сдался. По примеру Пушкинского грота и Адалар. Хорошо хоть расселять (выгонять) оттуда некого”

P.S. “Крымчан нет на этом празднике жизни. Просто нет с 2014-го года”, — сокрушаются гардемарины. Да-да, поматросили и бросили. А ведь многие предатели и алчущие колбасы по 2,20 реально верили в те сказки, которые вливал им в уши российский зомбоящик в 2014 году. А есть еще отдельная категория упоротых, которые, как бы не замечая чистосердечных признаний путина о военной спецоперации, до сих пор верят, что это они помахали сриколорами на площадях и “вернули Крым в россию”. А теперь-то и на площадь не выйдешь…

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.