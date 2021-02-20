1. Оккупанты (в лице ФСБ, МЧС и налоговой) нагрянули с “проверкой” к владельцу автосервиса в Бахчисарайском районе Нариману Темиркалиеву. Хотят повесить на него “спонсирование терроризма” и как минимум закрыть бизнес. Крымский татарин является активистом “Крымской солидарности”, поддерживает репрессируемых и уже подвергался преследованию.

2. Оккупанты массово вручают “предостережения о недопустимости несанкционированных акций” адвокатам, крымскотатарским активистам, гражданским журналистам и правозащитникам. Обострение у рашистов связано с 26 февраля — Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Напомню, 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся самый массовый митинг в поддержку единства Украины и против российской оккупации. За участие в митинге рашисты приговаривают крымчан к реальным срокам.

3. Наши военные на Херсонщине успешно провели учения по обнаружению воздушных целей и уничтожению ударных беспилотных аппаратов российских оккупантов.

4. На КПВВ “Каланчак” задержан Куцарев Евгений — участник организации “Автоканал Севастополя”, через которую в 2014 году координировалась работа “Самообороны Севастополя” и осуществлялось наблюдение за штабом ВМС ВСУ и другими военными частями Украины в Севастополе. Куцарев часто посещал материковую Украину.

5. США оштрафовали компанию BitPay (базируется в Атланте, штат Джорджия), которая специализируется на операциях с криптовалютой, на $507 000 за нарушение американских санкций по Крыму.

6. В рамках программ “стабильность” и “вставание с колен”, оккупанты 1 марта вышвырнут с завода “Титан” в Армянске ЕЩЁ 1000 человек. Обещают 400 из них пристроить на других заводах — что странно, ведь процветание на них тоже не предвидится. Впрочем, обещать — не значит жениться.

7. “Это попытка массового убийства и геноцида. Именно так мы будем классифицировать обвинения” — с такими словами Константинов по указке Кремля обратился в Генпрокуратуру мордора с требованием возбудить уголовное дело о “геноциде крымчан Украиной” из-за водной блокады. При этом вчера Константинов снова заявил, что днепровская вода Крыму не нужна. Кроме того, оккупанты хотят наказать и посадить не только украинских чиновников, но и крымчан, которые поддерживают перекрытие канала.

8. Оккупанты из-за снегопадов перекрыли мост-скрепу, остановилось движение на трассе смерти “Таврида”. Дороги в снегу и во льду даже в городах. Высота снежного покрова в Керчи — 47 см, в Симферополе — 21 см, на Ангарском перевале — 15 см. Керчь отрезана от окружающего мира, междугороднее сообщение не осуществляется, сотни автомобилей и автобусов с ночи оказались заблокированы в снежных заносах. Судак и его окрестности накрыл блэкаут. Много ДТП.

9. Слышала разговор одной дамы по телефону, которая как раз жаловалась, что мост закрыт. “Как же я завтра в Сочи поеду, мне надо срочно, надо, чтобы кто-то его почистил за день, мне же завтра ехать”.

10. Крымские пропагандоны и ватники воют, что им неправильный мост построили, не тот, который обещали. Построенный оказался ловушкой и, как мы и писали тысячи раз, действительно, дорогой смерти. В 15:30 оккупанты решили полностью перекрыть “Тавриду” от Керчи до Белогорска. От Белогорска до Симферополя пускают только по белогорской прописке. Мост открывать не собираются. На “Тавриде” сотни людей, в основном рашистов, с ночи сидят в заторах без еды и бензина).

11. На всех крымских пабликах крымчане снова сцепились с понаехами. Крымчане требуют почистить дороги, а понаехи закрывают всем рот, мол, у них на северах такие зимы постоянно, и никто не ноет. Советуют “сменить лабутены на лапти”… Вот для этого рашисты нас и выживают из Крыма — чтобы счастливые в валенках и на собачьих упряжках тут жили. С ними никаких хлопот. Они не интересны никому, в отличие от крымчан. Сидят себе в валенках и бормотуху пьют из самовара. ЛЯПОТА!

12. Помните голосование на пеньках за обнуление путина? Теперь такие “голосования”/“выборы” оккупанты будут проводить в Крыму на постоянной основе — если, конечно, не пойдут дальше и не примут закон, по которому можно будет просто кивнуть телевизору.

P.S. Завершу выпуск сообщением крымчанина о том, как оккупанты повесили на Украину восстановление и развитие разрушенного и депрессивного Крыма, из которого к тому времени уже депортировали крымских татар. И перекрытие сегодня моста из-за снега еще раз подчеркнуло, насколько Крым тесно связан со своим естественным материком — украинским:

“Минуло 66 років від дня передачі Криму зі складу РРФСР до складу УРСР, і практично 7 років з моменту його анексії росією. Крим був переданий УРСР указом Президії Вєрховного Совєта, а не подарований Хрущовим! Указ про передачу підписали К. Ворошилов і Н. Пегов. Основними аргументами передачі були: “общность экономики, территориальная близость, тесные экономические и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР”. Більшість міст Криму за 10 років після закінчення війни навіть не почали відновлювати! З 40% житлового фонду Феодосії, зруйнованого під час війни, був відновлений всього 1 будинок на 8 квартир, а відродити з руїн Керч такими темпами РРФСР не змогла б і за 100 років.

У 1953 році на весь величезний півострів працювали лише 3 хлібних магазини, 18 м’ясо-продуктових і 8 молочних. Тільки в 2 точках можна було придбати тканини, в 9 місцях купити взуття і в 28 — книги. Повністю припинилася торгівля овочами та картоплею в державному секторі. У 1954 році велика частина півострова (2/3) була фактично напівпустелею: солончаки, відсутність прісної води, відсутність сільського господарства і промисловості. Населення Криму становило менше 700 тис. осіб (в 2014 — 2,4 млн). У газетах, що вийшли в ті дні, пояснювалося наступне: “…крайне запущенная область РСФСР — Крымская, передается на восстановление Украинской ССР”. УРСР була поставлена ​​задача в короткі терміни “превратить Крым в цветущий сад” для відпочинку трудящих СРСР. Всі роботи на півострові проходили за рахунок бюджету УРСР, в тому числі і будівництво Північно-Кримського Каналу. УРСР з поставленим завданням впоралася. Крим став загальносоюзною здравницею, і, залишившись у складі України, перетворився в міжнародний центр туризму і відпочинку. З моменту анексії Криму в лютому-березні 2014 року, Кримська область знову перетворилася на вкрай запущену територію. Вже за перших 3 роки окупації росія знищила практично все, чого Крим досяг за довгих 60 років… ані сільського господарства, ані міжнародних спортивних змагань та фестивалів, ані міжнародних авіарейсів, поїздів і морських круїзів, ані міжнародних економічних і культурних зв’язків, ані води, ані їжі, ані туристів… #CrimeaIsUkraine”.

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