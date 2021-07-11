1. Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что будет с понаехавшими россиянами в Крыму после деоккупации полуострова: “Официальная политика Кремля — ​​завозить туда население из россии, минуя официальные украинские границы. Идет ассимиляция, вытеснение местного населения. По нашей информации — полмиллиона, и это противоречит международному праву, соответствующей конвенции — это военное преступление. Поэтому здесь еще будет вопрос ответственности. У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат и такие призывы. Я сторонник юридической процедуры под названием выдворение. Это административная процедура. Если эти граждане попали в Крым не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на территории Украины. И последствия будут, как везде в цивилизованном мире — выдворение”. От этих слов бомбануло не только у рашистов, но и у их шавок в Украине

2. Московский суд приговорил активиста Андрея Уса к аресту на 15 суток за вывешенные у здания российского Правительства баннеры про Крым (“Крим це Украина, Слава Украине”) и путина (“Фашист и террорист, путин, вылезай из бункера”, “Путин — русский стыд”)

3. Оккупанты на 6 месяцев продлили арест политзаключенному по “делу Хизб ут-Тахрир” Азамату Эюпову, которого арестовали после массовых обысков 17 февраля 2021 года. Эюпов до ареста помогал семьям политзаключенных и участвовал в протестных акциях. Обвиняется в “терроризме”

4. Пополнение водохранилищ Крыма оказалось не слишком значительным. Потоп не оказал ожидаемого оккупантами эффекта: 10 искусственных водоемов не были заполнены ливнями даже наполовину, констатировали оккупанты

5. Министр Резников рассказал, почему украинские власти не подают воду в Крым: “Воды для гражданского населения в Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Воду, которую хотят брать с материковой части Украины, хотят брать для обеспечения в первую очередь военных нужд, потому что там полностью идет милитаризация Крыма, увеличение численности военного контингента — это "авианосец". Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот, поить оккупанта мы не будем”

6. Говень. Трофеи. Варварство. Орда. “В Евпатории на озере Сасык-Сиваш рядом с уникальным "Розовым озером" кипит работа по уничтожению этого уникального объекта. Варварски, 40-тонными самосвалами, вывозится песок. Так, наблюдателями было насчитано за 1 рабочий день более 120 самосвалов. Получается по 5000 тонн песка в день вывозят с озера, а это происходит уже более 7 лет. На местах выборки песка образовались озера до 30 метров глубиной, и если этот варварский грабеж будет происходить еще несколько лет, Каламитский залив явно станет больше за счет озера Сасык-Сиваш. Исчезнут места гнездования водоплавающих птиц, уникальная розовая соль. И все это происходит ради простой наживы наших крымских чиновников!”, — написал понаех, а местные прокомментировали: “Родная гавань”, “Да, при Украине существовал запрет на разработку песка!”, “При Украине такого беспредела от московии не было”

7. Про Демерджи и про все в Крыму за 7 лет: “Еще пару лет, и Крым уничтожат полностью”, “Лавандовое поле там давно заброшено. Но суть, конечно, не в этом. Суть в том, что Крым просто РЕАЛИЗУЮТ. Распродают, пилят, превращают в тупое БАБЛО! И им ничего не жалко: ни гор, ни заповедников, ни столетних парков, ни народ. Их интересует только БАБЛО”, “Не переживайте, пусть строят. Природа и так сейчас серьезные знаки дает. Скатится уникальный коттедж на самое дно!!!!”, “Они поднимут бабла и свалят подальше, а нам тут жить!”

8. Посмотрите на остатки парка в Форосе. Того самого… Думаю, протестующим форосятам надо пробежаться и понавтыкать по стенкам этого теперь уже “карьера” мааааленьких аквафрешиков… Много

9. Ватникам на севастопольском форуме не нравится все, что оккупанты делают в Крыму, а еще не нравятся понаехи. Прочтите очередной вой ватоголового

10. Понаехавших руссо-туристо выперли из отеля в Крыму. Рашисты записали видео из машины, в которой им пришлось ночевать, и поняли, что Крым — не их: “Нас выгнали из отеля, спим в машине. Ребята, это полный шлак! Вы просто не представляете, какое здесь отношение. Даже к врагам, если он гость, не такое отношение. И поверьте, Крым далеко не наш! Я приехал, отдал сюда нормальные деньги, как на Мальдивы. Нас выселяют посреди ночи с двумя детьми за то, что моя супруга пообедала в столовой в купальнике и сверху в накидке. Нас силой выгнали. Крым — наш (прим — сказали с сарказмом), едьте, отдыхайте!”

11. Где-то в залесских еб*нях в одной семье задумали ехать в отпуск в Крым. А тут, бац, и один из семьи заболевает короной. Ну, не пропадать же билетам. Остальные с чистой совестью приезжают в гости к родне в Феодосию в многоквартирный дом. Через несколько дней бабка из приехавших гостей начинает плохо себя чувствовать. И продолжает, сук@, лазить по подъезду, ходить на лавочку возле дома, жаловаться другим бабкам на лавке, что плохо себя чувствует. Итог: скорая забрала с короной в больничку на ИВЛ. А полдома теперь ходит и думает…

12. Окупований Крим, Ватостополь. У 1096-ому зенітно-ракетному полку відбулася зустріч місцевого путлєр’югенду з “колегами” зі Самари. Малюки-бойовики дитячих військ рабсії кидали гранати, розбирали-збирали АК, крокували ладом, освоювали ЗРК “Оса” А що ви робите цього літа?

P.S. Река Кучук-Карасу на указателях трассы смерти “Таврида” стала “Малой Карасёвкой”, а Биюк-Карасу — просто “Карасёвкой”. Вот так они и сооружают свою “исконную русскость”… потому что — ОККУПАНТЫ! У лаптей от нашей топонимики челюсть просто сворачивает! Каждый крымский уголок орет им: “пошел вон, Крым не твой!”. Биюк-Карасу “не твой”, а КАРАСЕВКА — твой! Ничего нового — имперское обыкновенное. А на (С)Тавриде как здорово — ни одного дерева. Только забор бесконечный и… Карасевка…

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