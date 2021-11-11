Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

1. “Принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей Крыма”: задержанному в Херсонской области в августе 2021 года владельцу медали за захват Крыма, “самообороновцу” из Ялты Михаилу Кондратьеву вынесли приговор — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Самый гуманный суд в мире…

Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
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2. В СБУ сообщили, что поименно установили хакеров группировки Armageddon, совершившей более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Хакерами оказались ФСБшники из Крыма, в том числе бывшие сотрудники СБУ, нарушившие присягу и перешедшие на службу оккупантам в 2014 году. Пятерым участникам хакерской группы объявлено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Детали прочтите по ссылке, а также послушайте аудио перехват переговоров предателей и оккупантов.

3. Предатель Украины и активнейший пособник оккупантов Александр Талипов вчера сообщил о задержании в Ялте единороса Юрия Ломенко: “Нет, это не коррупция, говорят, тяжкая статья, госизмена, работа на СБУ”, — написал ватоголовый.

Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

Сегодня оккупанты арестовали Ломенко, опубликовали видео с его задержанием, а также сообщили: “Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение, передачу сведений, составляющих государственную тайну рф, в том числе о сотрудниках ФСБ россии”.

4. Оккупанты назначили нового главу оккупационной администрации Судака. Им стал коллаборант Константин Подсевалов. Напомню, выборов в Крыму нет с момента захвата полуострова россией. Это Украина нас притесняла тем, что мы сами выбирали мэров.

Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

5. В октябре Крымская правозащитная группа зафиксировала 4 новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК мордора (Уклонение от службы в Вооруженных силах рф). Кроме того, были зафиксированы и 10 новых приговоров, вынесенных по этой статье.

6. Спускался вечером с горы Чатыр-Даг и увидел вот такую табличку… Слово “УКРАИНЫ” затёрто. Ненависть и страх зашкаливают (знают, что чужое отжали). Интересно, кто сделал? Ватные туристы или лесники? Встречал и в других природных местах Крыма подобные вещи. Затёртый Трезубец и прочее.

Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

7. Польські археологи (ті, що працювали в Херсонесі до 2014 року) виклали реконструкцію античного театру. Двома словами: те, що ми бачимо зараз, є тільки половиною тієї монументальної споруди.

Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

8. Це — Грузія. А ямки на підлозі – це отвори великих глиняних бочок, піфосів. В них витримується вино. Спосіб називається “кахетінський”. Колись в Криму робили вино так само.

Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

А в Криму зараз так: “Дарагіє екскурсанты! Пасматрітє на еті дыркі в скалє — тут снімалі Дєвятую Р(в)оту!”. Яка Кахєтія, піфоси, вино, квеврі і ЮНЕСКО?! Усе просрано, тьху.

Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

9. Форосский парк. Даже не знаю, где молебен провести… ЛОМАЙ-КРУШИ, МЫ ЗДЕСЬ ПРОЕЗДОМ… Это казанские строители, если шо.

Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

10. За 9 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1162 новых больных коронавирусом, что стало новым рекордом для полуострова. 33 пациента скончались.

11. Медицина Крыма признаков жизни не подает: “Прошу помощи вызвать терапевта, т.к. температура 39 три дня, врач не доходит и дозвониться нет возможности, телефоны отключены”, “Сегодня 2 часа звонила в Ялтинскую поликлинику. Звонила по двум телефонам: мобильному и городскому. Не дозвонилась!!!!! Попросила сестру пойти и записаться в регистратуре. Ответ сотрудников поверг в шок: записаться можно только по телефону. После словесной перепалки и требования, чтобы врач пришел сегодня, т.к. нужен больничный лист, заявку приняли. Моя сотрудница, которой тоже нужен больничный лист, не дозвонилась. Правда, с телефона сняли 200 рублей. Сосед с температурой 38 также не смог вызвать врача – пришел сам в поликлинику. Ждал приема три с половиной часа. Медицина по-ялтински”, “По-моему, это бич всех”.

Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

12. Диды ваивали нон-стоп: “Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции. Проведён марш-бросок реконструкция по событиям первых дней Обороны Севастополя 1941-1942 гг. Всего прошли 4 села: Гончарное, Резервное, Оборонное, Благодатное, и закончили путь в Балаклаве”.

Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса
Новости Крымнаша. Как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса

13. По ОТР обсуждают “беженцев”, мол, какие гады в ЕС, что не пускают их к себе… Ну, это как куча бомжей поселилась у тебя на площадке, и ты не пускаешь их в квартиру. А весь дом обсуждает, какая ты сволочь…

14. Знатно подгорело у пропагандонов после интервью сестры Софии Ротару. Понеслись заголовки: “ПРЕСТАРЕЛАЯ звезда российской эстрады забросила виллу в Ялте в ожидании возвращения Крыму на Украину”, а также о лишении званий заслуженного жителя Крыма.

P.S. “Хотели собрать больше личных данных обо мне, о моей предыдущей деятельности, моем окружении и контактах. Затем из этого можно "слепить" любое дело – "шпионаж", "экстремизм" – что угодно. Думаю так, потому что вопросы были типа: Вы ездили на Майдан или участвовали в других митингах протеста? У Вас есть друзья среди украинских военных или силовиков? Вы поддерживаете контакты с "проукраинско настроенными гражданами?". И все эти вопросы ставились с улыбкой”. Прочтите, как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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