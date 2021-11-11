1. “Принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей Крыма”: задержанному в Херсонской области в августе 2021 года владельцу медали за захват Крыма, “самообороновцу” из Ялты Михаилу Кондратьеву вынесли приговор — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Самый гуманный суд в мире…

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2. В СБУ сообщили, что поименно установили хакеров группировки Armageddon, совершившей более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Хакерами оказались ФСБшники из Крыма, в том числе бывшие сотрудники СБУ, нарушившие присягу и перешедшие на службу оккупантам в 2014 году. Пятерым участникам хакерской группы объявлено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Детали прочтите по ссылке, а также послушайте аудио перехват переговоров предателей и оккупантов.

3. Предатель Украины и активнейший пособник оккупантов Александр Талипов вчера сообщил о задержании в Ялте единороса Юрия Ломенко: “Нет, это не коррупция, говорят, тяжкая статья, госизмена, работа на СБУ”, — написал ватоголовый.

Сегодня оккупанты арестовали Ломенко, опубликовали видео с его задержанием, а также сообщили: “Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение, передачу сведений, составляющих государственную тайну рф, в том числе о сотрудниках ФСБ россии”.

4. Оккупанты назначили нового главу оккупационной администрации Судака. Им стал коллаборант Константин Подсевалов. Напомню, выборов в Крыму нет с момента захвата полуострова россией. Это Украина нас притесняла тем, что мы сами выбирали мэров.

5. В октябре Крымская правозащитная группа зафиксировала 4 новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК мордора (Уклонение от службы в Вооруженных силах рф). Кроме того, были зафиксированы и 10 новых приговоров, вынесенных по этой статье.

6. Спускался вечером с горы Чатыр-Даг и увидел вот такую табличку… Слово “УКРАИНЫ” затёрто. Ненависть и страх зашкаливают (знают, что чужое отжали). Интересно, кто сделал? Ватные туристы или лесники? Встречал и в других природных местах Крыма подобные вещи. Затёртый Трезубец и прочее.

7. Польські археологи (ті, що працювали в Херсонесі до 2014 року) виклали реконструкцію античного театру. Двома словами: те, що ми бачимо зараз, є тільки половиною тієї монументальної споруди.

8. Це — Грузія. А ямки на підлозі – це отвори великих глиняних бочок, піфосів. В них витримується вино. Спосіб називається “кахетінський”. Колись в Криму робили вино так само.

А в Криму зараз так: “Дарагіє екскурсанты! Пасматрітє на еті дыркі в скалє — тут снімалі Дєвятую Р(в)оту!”. Яка Кахєтія, піфоси, вино, квеврі і ЮНЕСКО?! Усе просрано, тьху.

9. Форосский парк. Даже не знаю, где молебен провести… ЛОМАЙ-КРУШИ, МЫ ЗДЕСЬ ПРОЕЗДОМ… Это казанские строители, если шо.

10. За 9 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1162 новых больных коронавирусом, что стало новым рекордом для полуострова. 33 пациента скончались.

11. Медицина Крыма признаков жизни не подает: “Прошу помощи вызвать терапевта, т.к. температура 39 три дня, врач не доходит и дозвониться нет возможности, телефоны отключены”, “Сегодня 2 часа звонила в Ялтинскую поликлинику. Звонила по двум телефонам: мобильному и городскому. Не дозвонилась!!!!! Попросила сестру пойти и записаться в регистратуре. Ответ сотрудников поверг в шок: записаться можно только по телефону. После словесной перепалки и требования, чтобы врач пришел сегодня, т.к. нужен больничный лист, заявку приняли. Моя сотрудница, которой тоже нужен больничный лист, не дозвонилась. Правда, с телефона сняли 200 рублей. Сосед с температурой 38 также не смог вызвать врача – пришел сам в поликлинику. Ждал приема три с половиной часа. Медицина по-ялтински”, “По-моему, это бич всех”.

12. Диды ваивали нон-стоп: “Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции. Проведён марш-бросок реконструкция по событиям первых дней Обороны Севастополя 1941-1942 гг. Всего прошли 4 села: Гончарное, Резервное, Оборонное, Благодатное, и закончили путь в Балаклаве”.

13. По ОТР обсуждают “беженцев”, мол, какие гады в ЕС, что не пускают их к себе… Ну, это как куча бомжей поселилась у тебя на площадке, и ты не пускаешь их в квартиру. А весь дом обсуждает, какая ты сволочь…

14. Знатно подгорело у пропагандонов после интервью сестры Софии Ротару. Понеслись заголовки: “ПРЕСТАРЕЛАЯ звезда российской эстрады забросила виллу в Ялте в ожидании возвращения Крыму на Украину”, а также о лишении званий заслуженного жителя Крыма.

P.S. “Хотели собрать больше личных данных обо мне, о моей предыдущей деятельности, моем окружении и контактах. Затем из этого можно "слепить" любое дело – "шпионаж", "экстремизм" – что угодно. Думаю так, потому что вопросы были типа: Вы ездили на Майдан или участвовали в других митингах протеста? У Вас есть друзья среди украинских военных или силовиков? Вы поддерживаете контакты с "проукраинско настроенными гражданами?". И все эти вопросы ставились с улыбкой”. Прочтите, как живут крымчане, которые отказались от российского аусвайса.