1. Оккупанты заявили, что предотвратили теракт в Крыму, который готовили сторонники, только не смейтесь, "Правого сектора". Задержали 6 человек, которые "хотели взорвать православный храм". "Сейчас будут и визитка Яроша, и сланцы, и украинский флаг у каждого в рюкзаке — для убедительности", — написал я после появления новости, и не ошибся. Спустя час оккупанты опубликовали фото того, что "обнаружили" у "террористов": визитка Яроша, агитационные листовки "Я люблю Украину" (в сине-желтых цветах), диплом бакалавра украинского образца, немецкая каска, рация "Моторола", а также книги "Свидетелей Иеговы". В общем, что было на складе ФСБ, то и притащили. Ублюдочная страна!

2. 23 февраля 2014 года Крым боролся за свое европейское будущее в составе единой и неделимой Украины. Более 15 тысяч человек под украинскими и крымскотатарскими флагами собрались на площади Ленина в центре Симферополя. На лозунг "Слава Украине" тысячи человек отвечали "Героям Слава!". Но все только начиналось, и худшее ждало всех нас впереди

3. 26 лютого о 15:00, у День спротиву російській окупації Криму, закликаємо усіх вийти на Майдан Незалежності! Нагадай усьому світові, що Крим чинить спротив!

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4. Северная Корея 2.0. "В школах Крыма проведут уроки по признанию ДНР и ЛНР. Это будет единый урок в рамках всей страны, основанный на материалах, подготовленных по речи владимира путина. Проект был несколько дней назад инициирован министерством образования Калужской области и подхвачен другими регионами. Источник, близкий к министерству образования крымского правительства, рассказал "Аргументам недели — Крым", что уроки в школах полуострова будут проходить по калужским методичкам. "Мы искренне сожалеем, что не нам пришла в голову эта своевременная и нужная идея", — сказал источник". Наш крымчанин прокомментировал: "Он замазывает в это дерьмо всех и всяк — от обосравшегося Нарышкина до учителя младших классов"

5. "Военкомат начал звонить керчанам и предлагать послужить два месяца по контракту", — сообщили пропагандоны. Оккупанты даже зарплату "хорошую" обещают — аж 35 тысяч рублей. В военкомате говорят, что сейчас акция, которая включает сохранение гражданской зарплаты

6. Приходит информация от родителей срочников. Их вчера погнали к админгранице с Херсонщиной. Дети прощаются с родителями. К слову, два месяца назад туда погнали всех контрактников.

7. Саки. Большая колонна военной техники рашистов… А помните эти репортажи пропагандонов, как военную технику "выводят" из Крыма? И так все у русни — сплошная ложь. Все поля степного Крыма сейчас заставлены техникой

8. Оккупанты продолжают рассекать по Крыму на военной технике, совершая опасные маневры на дорогах. Бухие, что ли?

9. Все чаще техника в Крыму перемещается по ночам и прям возле жилых домов

10. Симферопольский район. Село Солнечное на трассе Симферополь-Джанкой. Ихтамнеты победили остановку общественного транспорта, снеся ее — чтобы не досталась НАТО!

11. Небо Новофедоровки в Сакском районе рассекают истребители. Пропагандоны написали: "Тренировки перед парадом победы уже начались? Ходят слухи, что в Киеве его хотят провести". Но жители Крыма не оценили высер рашистов: "Дебильное описание", "Вата драная", "Тупая формулировка поста", "Хватит постить эту ахинею", "Ходят слухи, что автор — лошара", "Что вы несёте, вам нужна война?", "Лично пойдёшь? Или, когда еб@нут, по ляшкам дрисня потечёт? Вы, когда пишите, думайте своими тухлыми мозгами, что такое война, а то переиграете в CS и мечтаете кого-либо захватить", "Задолбали уже эти диванные воины, которые только и кричат: "Путин, вводи войска". При этом постоянно кричат о моралях. Конченые, что с них взять", "Придурок. Конченый придурок. А чё так слабо — Киев. Может, сразу в Париже?", "Автор идиот?! Впрочем, это не вопрос", "Империя заканчивается там, где она получает по зубам", "Надеюсь, автор и все его близкие будут на передовой, если что", "(Рашист пишет) Новофёдоровка — это где?", "Саки знаете где? Вот там рядом", "(Рашист снова) Ясно. Я чё-то подумал, что они над ДНР летают. Ещё территории отжать нужно по границам областей: города Славянск, Краматорск, Мариуполь и т.д.". Понаехавшей в Крым из Бурятии рашистке тоже описание зашло: "Это будет здорово", — написала скрепная сука. В восторге и имбецил из Подольска: "Давно пора"

12. Упоротые севастопольские ватники требуют, чтобы люди перестали паниковать из-за постоянных взрывов и рева военной техники как на земле, так и в небе. Жить как на пороховой бочке в "русском мире" — норма

13. "Россия довела нас до края". Британцы отомстили еще и за оккупированный Крым, введя санкции против кошельков путина Ротенбергов. Олигархи обогащаются именно в оккупированном россией Крыму благодаря своим банкам на полуострове, а потом через черные схемы выводят деньги, в том числе, в Великобританию, которая вчера ввела против оккупантов санкции, заморозив их счета и запретив въезд.

14. Севастопольские ватники реагируют на признание путиным террористических группировок: "Это территория Украины. Как путин может указывать о признании независимости не государственных территорий?", "Что за бред? Это территория Украины, как ни крути". От подобных сообщений замостовой рашист начал сдавать кал прямо в комментариях: "Судя по комментариям, очень много гнилья осталось или появилось. Да, годы, проведенные под Украиной, дают о себе знать. Мерзко все это слышать от жителей города-героя"

P.S. 104 года назад, 23 февраля 1918 года, в Севастополе матросами Черноморского флота россии, контролируемого большевиками, был зверски замучен и убит Номан Челебиджихан — первый глава правительства Крымской Народной Республики, организатор I Курултая крымскотатарского народа, муфтий мусульман Крыма, Беларуси, Литвы и Польши, автор стихотворения "Ant etkenmen" ("Я поклялся"), которое позднее стало крымскотатарским национальным гимном. В этот же день, но уже в 1944 году, советский оккупационный режим приступил к тотальной депортации ингушского и чеченского народов. Со своей земли были изгнаны около 650 тысяч человек. Спустя неполных три месяца, 18 мая 1944 года, депортации подвергся и крымскотатарский народ. Российский "защитник" на самом деле является захватчиком и убийцей. Доказано историей… Подтверждается тем, что происходит прямо сейчас. Горите вы в аду со своей россией!