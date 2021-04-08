1. Экипажи боевых вертолетов ВСУ и военнослужащие подразделений десантно-штурмовых войск провели совместные учения по противодействию морскому десанту российского агрессора на участке морского побережья вблизи оккупированного Крыма

2. Новости туризма: 6 апреля оккупанты устроили очередное ДТП. Авария произошла в селе Денисовка (Симферопольский район). Урал ихтамнетов с танком во время маневра задел КАМАЗ. На этот раз обошлось без жертв, в отличие от предыдущей аварии, устроенной оккупантами на трассе между Кацивели и Понизовкой на южном берегу Крыма

3. Первенков Максим Андреевич приехал в Крым в составе 38 гвардейской бригады управления ВДВ и по привычке всех российских оккупантов сразу начал грабить. Оккупанты задержали своего ихтамнета за кражу автомобиля

4. Сообщено о подозрении в военных преступлениях судье-предателю из Крыма Виктору Можелянскому, который осудил майдановца Александра Костенко. Кроме того, изменник Родины в 2014 году вступил в отряд боевиков, за что был награжден медалью за захват Крыма, а в 2018 году выносил решения об аресте украинских моряков, захваченных российским агрессором в плен в нейтральных водах у берегов Крыма. Дружил с ликвидированным россией на Донбассе Мотороллой и прочей нечистью

5. “Реставрація” Ханського продовжується. Робочі вибивають бетон зі швів кладки набережної, в Чурук-Су копаються траншеї та шурфи. У відвалах розкидані плити парапету. Чудом вцілілі плити, що були нещодавно на місці, виламуються. Крім того, перекрили прохід по набережній Хансараю. Все вірно. Нема чого дивитись, як руйнується Палац

6. Российские оккупанты, не покладая рук, закатывают в бетон Форосский парк. Варвары работают круглосуточно. За короткий срок они залили бетонную плиту (800 м3) на место, где совсем недавно росли и радовали глаз двухсотлетние реликтовые краснокнижные растения

7. Я не знаю, что это, но когда-то был Херсонес. ЮНЕСКО в восторге? Херсонес обхерсонесила говень по полной, повсеместно влепив свои неуместные новоделы. Что это вообще такое?

8. Все больше знакомых из моего окружения болеет короной. Только за вчера двух госпитализировали, одного — сразу в реанимацию. По лживой статистике оккупантов, коронавирус давно побежден — рисуют какие-то смешные цифры с новыми заболевшими. Гоблин готовится к наплыву руссо-туристо

9. ПЯТЫМ за семь лет главой оккупационной администрации Симферополя оккупанты назначили коллаборанта Валентина Демидова, который имеет медаль за захват Крыма. Поворует немного на этой должности и эстафету передадут следующему. “Выборов” в Крыму нет

10. Воет предатель Украины, серебряный призер Олимпиады 2000 года в Сиднее Сергей Доценко: “До 2014 года я получал ежемесячную стипендию, а потом это закончилось. Там что-то в законодательствах расходится. Ну что я буду ходить, клянчить, вспоминать про слова Дмитрия Медведева, который обещал, что ни один крымчанин ничего не потеряет? Не буду. Но обидно, конечно”. Отмечу, что после вторжения россии в Крым Доценко занял пост вице-президента федерации бокса “Республики Крым”, а в 2018 вступил в движение “Putin Team”/“Команда путина”. До оккупации Крыма россией Доценко гордился тем, что он гражданин Украины, и баллотировался в Верховную Раду от партии Виталия Кличко “Удар”. Потом быстро прогнулся под рашку, и уже 7 лет изрыгает тонны яда в адрес Украины

11. “Ученые Крымского федерального университета им. В. Вернадского готовят серию экспедиций "по поиску суворовских крепостей, построенных в 1778 году и сыгравших важную роль в процессе присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году". Можно не сомневаться, что при такой постановке вопроса в Крыму на разных сельскохозяйственных полях, на курганах, в балках и разных канавах можно будет найти не 33 крепости, а столько, сколько нужно. Ведь все это делается для укрепления и расширения "военной славы родины", для возрождения из небытия интереса к истории, а если, кроме войны, родине больше гордиться нечем, то никаких денег не жалко”. Прочтите статью бывшего узника Кремля Николая Семены про очередной приступ победобесия и исконной русскости Крыма у рашистов

12. Потерпите! Вот построят мост: “Давно не покупал продукты. Сегодня зашёл купить два десятка яиц. Отдал 240 рублей. Вспомнил сказку про Курочку Рябу. А что будет к Пасхе???!!! Кто-то вообще контролирует ценообразование???!!! АУ???!!! Барыги, вы в своём уме?!”, “А помните, все кричали РОССИЯ))))))))))))))”, “Майонез 800 грамм — 240 рублей в Лидере. КОВИД не убил, будут голодом морить!”

13. Скрин сделала ради понаехавшего пропагандона Ильи Изотова. Он является редактором филиала “Российской газеты” в Симферополе. Пропагандонствует также в “Радио. Крым”. Учился в Уральском государственном университете имени А.М. Горького. На крымском паблике рассказывает, как хорошо, что россия арестовывает направо-налево “террористов” в Крыму, в том числе украинских журналистов. Крымчанам такая ересь не заходит. Поэтому еще раз просим проверять, прежде чем цитировать “крымчан” с крымских пабликов, когда такой “крымчанин” из Залесья прибыл — год, два, три, пять, семь лет назад?

P.S. “Крымчане начали бурно обсуждать тему предстоящей (открытой) войны россии с Украиной. Это и немудрено, когда в крымской столице заторы на дорогах из-за передвижения военной техники, а по трассе "Таврида" километровыми колоннами перемещаются российские военные. В соцсетях крымчане поднимают тему наличия бомбоубежищ, но, как выяснилось в ходе обсуждения, все они давно распроданы коммерческим структурам под офисы и склады. В общем, услышав вой сирены, жители Крыма смогут только накрыть голову руками и молиться Всевышнему, чтобы бомба или ракета попала не в их дом. Судя по высказываниям, доносящимся из Кремля, режим ради сохранения власти готов стать полным мировым изгоем. Сегодня мне знакомая рассказала, что ей уже не раз снился сон, как бомбят Симферополь. Думаю, что не одной ей сейчас снятся такие сны. Хотели "крымнашисты" камней с неба? А полететь могут бомбы…”.

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