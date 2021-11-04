1. В Украине запустили международный проект “Крим, 5-та ранку / Crimea, 5 am”, посвященный политузникам. 5 утра — это время, когда российские оккупанты в Крыму чаще всего врываются в дома спящих людей.

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2. Денис Калунин, Валентин Титков — это имена изменивших присяге коллаборантов, которые активнейшим образом участвуют в репрессиях против крымчан.

3. “Их дела сфабрикованы и рассматриваются с многочисленными нарушениями права на справедливый суд. Некоторые из них пытали для того, чтобы выбить признание их вины”: в настоящее время 12 журналистов — граждан Украины — находятся в тюрьмах или под домашним арестом в россии и временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в совместном заявлении 12-ти правозащитных организаций.

4. “Стало известно, что украинский политзаключённый Иван Яцкин, этапированный из Крыма для отбывания наказания по приговору “Верховного суда Крыма” в Кемеровскую область, сейчас находится на этапе в одной из колоний Краснодарского края. К сожалению, состояние здоровья Ивана Яцкина вызывает серьезные опасения. Страдая хроническим заболеванием нижних конечностей, он не только не получал в российских тюрьмах необходимого лечения за более чем два года нахождения там, но даже надлежащее медицинское обследование в отношении него не проводилось. Фактически у него происходит гниение ног и в пределе он может лишиться конечностей”, — сообщил адвокат Николай Полозов.

5. У арестованного после массовых обысков 7 июля 2020 года политзаключенного Сейрана Хайрединова оккупанты в следственном изоляторе отобрали жизненно необходимые сердечные лекарства.

6. При сокращении кормовой базы растет конкуренция: рашисты за взятку задержали главу оккупационной администрации Белогорска Игоря Ипатко, который в 2014 году прогнулся под захватчиков и всячески перед ними выслуживался.

7. Страницу оккупационной администрации Севастополя заблокировали в Instagram, но оккупанты открыли новую.

8. Севастополь. Сказ о храбрых славянских рыцарях, побивающих своих новых соотечественников-говеньцев: “В Севастополе произошла массовая драка, участниками которой стали члены местного бойцовского клуба и лица кавказской национальности”.

Подробней увлекательную историю из цикла “Зато без бандер” посмотрите на видео

9. “Крымская железная дорога” чуть не загнулась после того, как было перекрыто движение поездов через Перекопский перешеек и Чонгар. Дела несколько наладились после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Но в условиях оккупации предприятие было и остается безнадежно убыточным — в 2020 году убытки “ФГУП КЖД” достигли 2,8 млрд рублей. Санкционное давление на россию из-за КЖД не лишнее, и не только потому, что она использует захваченную украинскую железнодорожную инфраструктуру. Компания активно способствует оккупации и милитаризации Крыма, осуществляя перевозку российских войск и военной техники, а также перевозит целый ряд наименований грузов из Крыма в рф и другие страны, что также нарушает украинское законодательство и санкционные ограничения. По ссылке прочтите и посмотрите, чем и как живет оккупационная железная дорога в Крыму.

10. Водоснабжение жителей восточного Крыма остается под угрозой, признали оккупанты, которые связали вододефицит с “отсутствием продуктивных запасов воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах”, которые перестали питать водохранилище Феодосии, в связи с чем без водоснабжения остались тысячи человек на массиве садовых товариществ “Степной”. Напомню, в середине сентября жители Степного попросили Гоблина вернуть им воду. Вата выла, что “не для того они Крым в 2014 защищали”, чтобы теперь сдохнуть.

11. Берег озера Мойнаки в Евпатории застроят многоэтажками. Для понаехов будет возведено 200 тысяч квадратных метров жилья.

12. За 2 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1086 новый случаев заболевания коронавирусом, что стало очередным рекордом. 32 пациента скончались.

13. Пропала девка… Убрали! Зафукали “Алёнку” эстетствующие гардемарины… Теперь стоит в темном грязном углу…

14. Детей второго класса Симферопольского лицея оккупанты из “Крымпатриотцентра” учили “разбирать и собирать АК-74, стрелять из пневматической винтовки”… ВТОРОЙ КЛАСС!

15. Саки. Раз-два, горе — не беда! Дети в военной форме снова маршировали… Мероприятие антиковидное. Вход свободный.

Не отставал и Бахчисарай — тот, который “исконно русский”.

16. Раздольное. Детей учили собирать/разбирать автоматы. Вход без смс и регистрации. А также без масок и QR-кодов.

P.S. “Сотрудники департамента сельского хозяйства” приехали к нелегальным торговцам. Люди рады, обнимаются, слышны комплименты… А вообще, все это очень похоже на 90-ые. После первой минуты на видео начинается самое интересное — мат со всех сторон, проклятия, рукопашная, арматура в ход пошла, избиения. С обеих сторон акают… Орки снова наняли понаехавших братков для разборок с понаехавшими уличными торговцами. Севастополь… Говень… Родная… Роднее некуда… Посмотрите видео, которое лишь немного передает атмосферу захваченного рашистами города.