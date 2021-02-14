Сегодня еще одна социальная история. Их как-то снова собралось много и все очень важные. Показательные. Создание "народного ополчения" в ОРДЛО в 2014-2015 годах сопровождалось сильнейшей пропагандой "наши светлые воины добра, наши защитники, богатыри Донбасса".

В СМИ, на шахтах, в очередях, на рынках создавался образ "защитника Донбасса", рубахи-парня, сажень в плечах, шахтера-труженика, который имея высшее образование, дом-полная чаша, жену–красавицу, детей малолетних, шел защищать "Донбасс-православный и Россию-матушку" от "полчищ" укро-фашистов омериковских".

Как создавали? Вот это для меня самое интересное. Ведь никто не заставлял людей там, в 2014-м году, врать. Не стояли за спинами автоматчики. Не пытали. Не держали родных в заложниках. Люди в критическом своем большинстве как-то сами вдруг стали быстро, качественно, оперативно создавать необходимый им мир. Как паучки, которые ткут паутину. Слаженно. Синхронно. Один начинал разговор, вокруг сразу все подхватывали и за секунды разговор лился, как мед — все видели, все слышали, все были свидетелями, ну, или вот их соседи, родня.

Истории "героизма" обрастали свидетелями и подробностями. Их выдумывали тут же, на ходу и тут же в них верили. Это было как в Матрице. Помните, такой культовый фильм о создании целого симулякротивного мира. Кто-то пишет программу твоих вкусов, внушает тебе запахи, мир вокруг тебя и ты веришь, живешь в нем. Так же было в ОРДЛО. Только вместо иллюзорного "кто-то" паутину лжи и симулякров создавали сами люди. На этом этапе не работали СМИ.

Истории, дискредитирующие Украину, истории возвеличивающие лугандонское "ополчение" и истории, делавшие Россию святой, ткались людьми, на рынках, в магазинах, на работе.

Люди не договаривались между собой. Они чувствовали друг друга. Они знали, что лгут и создают паутину лжи, поэтому тщательно оберегали это состояние и друг друга. Любой, кто задавал не тот вопрос, любой, кто сомневался, вызывал дичайшую агрессию.

Коллективный разум, творящий виртуальный мир. Фантастика, да? Но, это было реальностью. Если существует коллективная шизофрения, то я ее видела в ОРДЛО. Если существует коллективный параноидально-шизофренический синдром, то я наблюдала за ним в ОРДЛО.

Я уверена, что если бы ученые провели кластерный анализ нейрокогнитивных нарушений при шизофрении и расстройствах шизофренического спектра с учетом социальных групп, то можно было бы подробнее описать и классифицировать то, что там происходило или даже выйти на механизм, который запустил эти процессы.

Любой человек в триколорадке и с обозначением "ополчение", "казаки", "новороссия" сразу возводился в ранг святых, наделялся высокими моральными качествами и ему прощались все грехи. Убил людей в милиции при допросах — стал командиром танковой бригады "народного ополчения" "Волки-РИМ" — так, значит, было за что, может сами умерли, или угрожали ему, и вообще, он милиционер, у него все права, зато он за Россию и крепкий хозяйственник, да такой всех врагов расстреляет, это же хорошо!

Судья, которого уволили за взятки с возбуждением уголовного дела? — так он же за людей, он хороший, потому что решал, как все нормальные, значит, будет к людям хорошо относиться. Выносить нужные решения против врагов народа, и он за Россию, хороший человек!

Скрывался от алиментов, избивал жену? — так она сама виновата, и ребенка нагуляла, вот точно, а на него хотела все повесить и жить за его счет, мало он ей дал, нужно вообще было убить, а ребенка в детдом сдать, и он же за Россию, а там бабы не балуются, как наши, тут все распустились, а там мужик сказал — закон, если что — дал в ухо, там все по православному!

Критическое большинство жителей ОРДЛО в 2014-м внушили себе, что их хотят убить злобные бандеры и от них их защитят богатыри-донбассовцы вместе с русскими богатырями. Поэтому люди создавали образ врага (распятые Украиной мальчики, расстрелянные церкви, сожженные русскоговорящие девственницы, запытанные священники) и "герои" шахтеры-донбасянцы, выносящие из горящих церквей, защищающие девушек, вырывающие из рук укропов плачущих коров. Ну, и естественно, образ того места, куда они попадут предав Украину, так как Россия же заплатит.

Когда "народное ополчение" было создано и ОРДЛО оказалось в полной оккупации, где оккупантами стали и россияне, и местные коллаборанты, в ОРДЛО стали совершаться преступления против мирных жителей. С момента захвата здания СБУ в Луганске здесь начался один нескончаемый поток преступлений.

И если преступления оккупанта как-то оправдано оккупацией и войной (ну, нормальные люди от оккупанта хорошего не ждут, а оккупант, планируя оккупацию, ничего хорошего не планирует), то, как объяснить невероятную жестокость и всплеск преступлений местных жителей по отношению к местным жителям, я не понимаю.

Вроде бы "республика" для своих, "народ Донбасса" для "народа Донбасса", а вокруг тысячи смертей от тех, кого так мило улыбаясь, зовут "защитники-герои": изнасилования, убийства, мародерство, кражи, угоны, пытки, продажа людей в рабство, похищения с целью выкупа.

В ОРДЛО с 2014-года не спадает всплеск преступлений сексуального характера. Насилуют детей, девушек, женщин, парней, мужчин. Кстати, вот "донбасяне против гей-европы". Гомофобия в ОРДЛО была возведена в истерическую степень православия и "защитники" подчеркивали, что они идут на войну бороться против "пид@рни и г@йщины". И сразу становились героями. Только заявив "порву в клочья любого гейпид@ра".

Но, количество преступлений в отношении мужчин-парней и мальчиков (изнасилования) в ОРДЛО превышают количество преступлений в отношении женщин. Да и в батальонах "народного ополчения" устали скрывать бушующие там однополые старости.

И вот то, что меня больше всего пугает и настораживает в критическом большинстве жителей ОРДЛО, так это монотонное оправдание всех совершаемых "ихтамнетами", "русскими казаками", "народным ополчением", "дагестанцами", "абхазцами" в ОРДЛО преступлений. Все жертвы насилия получают статус "стерва-ш@л@ва" сама виновата. Будь-то ребенок (ой, та сейчас такие дети), будь–то подросток, будь–то девушка (что ей жалко было защитнику дать), будь-то женщина (радовалась бы, что хоть кто-то позарился). А вот, если жертва насилия мужчина-парень-мальчик, все замолкают и делают вид, что ничего не было. Не было и все. Точка.

Насилие в ОРДЛО стало культом и нормой. Здесь даже недоумевают, как баба могла пожаловаться, у нее разве есть такое право. В сеть слили видео, где казаки тащат упирающуюся девушку, которая кричит и отбивается. Они смеются. Снимающий хвалит казаков и ругает упирающуюся девушку. Подводка в сети шокирует "нужно наказать того, кто слил видео в сеть, так как оно позорит наших защитников". Не наказать насильников. А наказать того, кто раскрыл и запечатлел факт насилия. В этом все ОРДЛО. Весь "народ Донбасса".

Это вы шокировано всматриваетесь в текст и скрины, не веря, отвергая информацию "не может быть". Там это норма.

Интересно, как будут расследоваться эти преступления после деоккупации? Будут ли? Или вот, что делать с теми, кого в ОРДЛО осудили за совершенные преступления? Они будут снова осуждены или оправданы, как жертвы террористов? Ведь, как правило, в ОРДЛО осуждают тех, кто не может заплатить суду. Тех, кто платит, оправдывают.

Что будет со всеми, кто считается "пропал без вести" или числится, как "расстрелян, как шпион ВСУ"? Что будет с детьми, вывезенными на Россию и проданными в рабство?

Деоккупация это не просто перестали стрелять, это миллионы вопросов без ответа. Вот, например, что делать с детьми-сиротами ОРДЛО? Или, что делать с детьми, которые воюют вместе с террористами ОРДЛО? Или что делать с учителями-пропагандистами, журналистами-пропагандистами и женщинами связистами террористических батальонов ОРДЛО, санинструкторами, медсестрами, танкистами, минерами, снайперами? А если их данные нет в Миротворце?

Много вопросов. Заданных, и еще нет. Но, вернемся к нормам морали. И снова вопрос: что делать с многомиллионным населением, которое давно и прочно опустило планку морали, подменило все законы понятиями, создало и культивирует культ агрессии и насилия, оправдывает насилие и является неотъемлемой частью насилия?

Цитата из соцсетей ОРДЛО:

"Избиение женщин как норма в 16 БТРО!

Всем привет в новом году! Я как всегда продолжаю писать о том, что творится в нашей доблестной бригаде!

Сегодня наконец-то нашел время рассказать всем, о том, что происходит в 16 БТРО! На днях мене рассказали, как целый заместитель командира этого подразделения прямо на рабочем месте избил, я бы сказал забил женщину… Ну все по порядку!

И так, в 16 БТРО есть многим известный заместитель командира по вооружению, гвардии майор военнослужащий "Барс", который проживает в гражданском браке с также известной в узких кругах личностью некой Новолоцкой! Которая по случаю также работает в штабе! Многие знают, кем она там работает и чем зарабатывает*

В связи с этим, многие очень часто обсуждают ее боевые и не боевые заслуги) Скорее всего, наша не в чем не винная девчонка влила в уши "Барсу", что ее постоянно обсуждают на рабочем месте за ее прошлое! И наш герой решил с этим разобраться по-мужски!

И так, 28 января, это чудо приезжает на "Плохое" в штаб, и, войдя в кабинет деловодов, где сидят одни девчонки, начинает орать и кидаться на невинных женщин! Как на зло, в этот момент возле него оказалась девчонка Анастасия, которая просто стояла возле принтера!

Увидев ее, он схватил ее со всей силы рукой за горло, встряхнул и потом, как тряпку, швырнул под стену! Она упала в несколько сантиметрах от угла большого сейфа! Тут же на этот переполох прибежал дежурный и со своего кабинета вышел сам командир! Реакция "Питера" была очень показательная! Он сказал Насте: ВСТАВАЙ, ЧЕГО РОЗЛЕГЛАСЬ! После этого, "Барс" зашел к "Питеру" в кабинет и на этом все закончилось!

Девчонки помогли Насте подняться и немного прийти в себя! Но спустя несколько минут Насте стало очень плохо, и девчонки осмелились зайти к "Питеру" в кабинет и попросить, что бы тот разрешил дежурному водителю отвезти Настю в больницу Славяносербска!

Когда Настю осмотрели врачи, они диагностировали в нее сильное сотрясение головного мозга и отметили наличии характерных для удушья следов на ее шее!

На следующий день "Барс" начал угрожать Насте, и говорить, чтобы та ничего и не кому не говорила, а то пострадает еще больше! В связи с этим, она обратилась в комендатуру, но там, наверное, уже все были предупреждены и нечего не стали предпринимать! Также Настю предупредили, что бы она не смела говорить о этом всем и тем более писать рапорт на "Аркадьевича"!

Вот такие вот дела, и всем похрен что происходит! Я увернен, что это не единичный случай, когда этот пид*р поднял руку на женщину! И самое главное, что в связи с его должностью и прикрытием командира ему ничего не будет! А ведь Анастасия была на своем рабочем месте и при исполнении, то есть она имеет полное право засадить этого недочеловека лет на 8!

Поэтому я хочу обратится ко всем, кто увидит эту статью, не дать этому муд*ку, который осмелился поднять руку на женщинк, дальше вести себя так, а попросту дать примерно таких же пизд*лей! Кто изъявит желание, пишите в л.с. – составлю компанию! Так же думаю, что к всему этому можно и рассказать об этом "Аркадьевичу", пусть подумает!

Да и под конец, совершенно случайно узнал, что 19 числа этого месяца Настя планировала собственную свадьбу со своим возлюбленным, и скорее всего, что действия "Барса" были вызваны банальной женской ревностью! Потому что тех, кого действительно любят, то и на нем или на ней женятся! А тот, кто просто так продолжает жить в гражданском браке, работать дальше и зарабатывать тем, чем умеет, остается всегда запасным вариантом, раком на безрыбье… Только каждый раз с новыми и новыми личностями! Но это лично мое предположение, судите сами!

Пожелаем Насте крепкого здоровья, мы с тобой! И покорнейшего выздоровления! И еще, совет да любовь вам с "Херсоном"!" (конец цитаты).

Мне кажется, что 10 лет изоляции от цивилизации, и здесь просто начнется массовый каннибализм, и психопаты поубивают всех, кто создал "защитников", кто их боготворил, да и самих "защитников", ведь эти психопаты и есть "защитники". Этот мир давно уже мертв.

В общем, "народ Донбасса" продолжает платить по счетам. И все бы ничего, и можно отмахнуться от всего этого, вот только… Жертвы насилия, это всегда лишь жертвы насилия. И преступник должен быть наказан!

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