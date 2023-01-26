Новации для работодателей и не только: как изменились правила воинского учета в Украине в 2023 году

Недавно Кабинет Министров Украины принял постановление №1487 об утверждении порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Среди прочего, оно предполагает уменьшение возраста призывников, которые должны становиться на учет, и уточняет его нюансы для женщин.

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OBOZREVATEL собрал то, что известно о новых правилах. Что именно изменилось в вопросах воинского учета в 2023 году, и как это повлияет на украинцев, – читайте дальше в материале.

Контроль и цифровизация процессов

Принятое Кабмином постановление предусматривает более строгий контроль за взятием на учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также цифровизацию некоторых процессов.

"Да, военнообязанные смогут передавать данные о себе в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, а ранее – военкоматы) через портал Дія, в частности, во время смены места жительства", – объяснил юрист Игорь Чудовский.

Уменьшение возраста для постановки на воинский учет

Постановление КМУ №1487 регламентирует, что на воинский учет должны становиться призывники с 16 до 27 лет.

То есть, нужно идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17 лет.

Воинский учет женщин

Ныне на военный учет должны становиться женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Для всех остальных женщин предусмотрена такая возможность по собственному желанию.

"Женщины-медики и фармацевты, которые до сих пор не были на воинском учете, могут устраиваться на работу без обязательного взятия на учет до 2026 года", – пояснил Игорь Чудовский.

Учет украинцев за границей

Воинский учет граждан Украины, которые после 24 февраля выехали за пределы страны и находятся за границей, теперь будут вести дипломатические ведомства.

"Кроме того, они должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации. Но если украинец находится за границей до трех месяцев, на воинский учет там можно не становиться", – отметил юрист.

Также в соответствии с принятым постановлением, воинский учет приобретет различные виды:

– персонально-качественный (будут вести центры комплектования);

– персонально-первичный (будут вести органы местной власти);

– персональный (будут вести предприятия, учреждения, государственные органы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный).

Кроме этого, воинский учет отныне делится на общий и специальный. Первый касается лиц, не имеющих брони, а второй – тех, кто ее имеет.

Личная сверка данных в ТЦК

"Обновление к правилам о воинском учете 2023 года – это сверять, не реже одного раза в пять лет, собственные персональные данные с учетными данными ТЦК, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки", – рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

В то же время с момента объявления мобилизации и военного положения призывники, военнообязанные и резервисты не могут менять место жительства без разрешения главы ТЦК и СП.

"Если такой человек изменил адрес места жительства или другие персональные данные, он обязан лично, в семидневный срок, сообщить об этом в тот орган, где он состоит на воинском учете", – говорит правозащитник.

Она добавила, если человек не представляет о себе информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, нужно лично:

– прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в ТЦК, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки уже по новому месту жительства;

– стать там на воинский учет (или сняться с воинского учета или внести изменения в учетные данные).

При наличии отсрочки человек должен ежегодно до 1 октября подавать в ТЦК документы, подтверждающие его право на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Новации для работодателей

Теперь военнообязанные могут приниматься на работу или обучение только при наличии подтверждения, что они стоят на воинском учете. А все центры занятости будут представлять информацию о безработных военнообязанных.

По словам адвоката Анищенко, постановлением определили количество лиц, ответственных за ведение воинского учета в органах местного самоуправления.

"Для государственных органов критерии, согласно которым определяют количество персонала для обеспечения воинского учета, сделали такими, как и для других предприятий, учреждений и организаций", – уточнила она.

В то же время персональный воинский учет будет вестись по новым учетным формам – спискам и сведениям оперативного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Вести их можно в электронных и бумажных формах.

Ответственность за нарушение правил воинского учета

Постановлением КМУ была нормирована ответственность военнообязанного за нарушение правил воинского учета: административная и уголовная.

Если военнообязанный нарушил правила учета и не явился по вызову в военкомат без уважительных причин, то должен будет заплатить административный штраф в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1700 грн). Решение о наложении штрафа принимает глава ТЦК и СП (военкомата).

"Здесь речь идет о вызове для уточнения учетных данных, прохождения медкомиссии или случаи, когда военнообязанный не сообщил военкомат об изменении места жительства или учетных данных", – пояснила Анищенко.

Отдельное внимание адвокат обратила на уголовную ответственность.

"Неявка в ТЦК и СП после надлежащего получения повестки о мобилизации будет квалифицироваться как уклонение от мобилизации. Такие действия влекут уголовную ответственность в соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса. Человеку грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет", – предупредила она.

Если же военнообязанный не стоит на воинском учете и уклоняется от него, то после первого предупреждения от руководителя ТЦК и СП его может ожидать уголовная ответственность по ст. 337 Уголовного кодекса.

В частности, это может быть либо штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100-8500 грн) или же лишение свободы на один год.

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