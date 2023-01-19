Когда в Украине "возьмутся" военнообязанных мужчин, выехавших за границу: в Кабмине определили срок

На территории Украины введена всеобщая мобилизация и военное положение из-за полномасштабной войны с Россией. По этой причине военнообязанным мужчинам запрещается покидать территорию Украины, а, учитывая постановление Кабмина №1487, тем, кто успел уехать до 24 февраля 2022 года, необходимо вернуться назад.

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Об этом рассказал юрист Горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военным положением Евгений Промский. Эксперт рассказал, кто должен разработать процедуру взятия на воинский учет тех, кто уехал за границу и когда стоит ее ждать.

В декабре 2022 года Кабинет Министров Украины утвердил изменения в воинском учете нашей страны, приняв нововведения в виде постановления №1487. Оно гласит, что военнообязанные лица мужского пола обязаны вернуться на территорию Украины и подать свои документы в территориальные центры комплектации

"Постановлением Кабмина №1487 утверждается, что, учитывая 5 часть статьи 33 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", министерствам необходимо провести пересмотр и приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с этим постановлением в течении 6 месяцев", – заявил Промский.

Таким образом, по словам эксперта оформление на воинский учет мужчин, выехавших за границу начнется с 5 мая 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период действия военного положения в Украине за границу может выезжать несколько категорий мужчин. Среди них – те, у кого есть трое детей, кто едет в командировку на спортивные соревнования и культурные мероприятия, а также водители, которые везут важный для государства груз.