Николай и Рождество будут без снега: синоптики рассказали, какой погоды ждать в декабре

День святого Николая и Рождество, которые мы будет отмечать 6 и 25 декабря, будут с небольшим "минусом" температур, но относительно теплыми. Снегопадов в эти дни не предвидится. А такое явление как Ла-Нинья может принести на европейский континент снег и похолодание, однако в Украине будет малоснежно.

Видео дня

Подробнее о погоде в декабре читайте в материале OBOZ.UA.

Николай с теплом и без снега

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что декабрь будет теплым, среднемесячная температура воздуха будет от -1 до -5 градусов. Только на Закарпатье и на юге Украины термометр покажет от 0 до +6 градусов.

А первая декада первого зимнего месяца и вовсе начнется с незначительного повышения температуры. По словам синоптика, заведующей отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко, в Киеве и центре днем ожидается до +3 градусов, ночью до -3. Фактически продолжение ноября.

То есть День святого Николая 6 декабря будет относительно теплым. К тому же первая декада декабря будет практически сухой – осадки не ожидаются. Для любителей покататься на лыжах можем сообщить, что уже сейчас на Ивано-Франковщине в горах есть снег, например, на вершине горы Пожижевская до 21 см снега. А на горе Плай в Закарпатье – 12 см.

Снега будет мало

Что касается Рождества 25 декабря, то тут тоже особых сюрпризов не ожидается.

По словам заведующей отделом метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталии Голени, в последние 10-20 лет средняя температура второй половины декабря колеблется от -5 до +5 градусов, в отдельные дни до -10 градусов, в Карпатах и до -20.

Конечно, никто не исключает захода арктического воздуха в отдельные дни, но спрогнозировать это можно будет только во второй половине месяца.

А вот климатологи Национальной метеорологической службы (NWS) говорят о том, что нынешней зимой влияние на погоду будет оказывать такое явление как Ла-Нинья. Оно возникнет в декабре уходящего года и продлится до весны 2025 года.

Ла-Нинья (в отличие от Эль-Ниньо) приносит более холодную погоду. А также и более влажную, что может грозить снегопадами, особенно в Альпах и на севере Европы. А вот чем ближе к Украине, тем воздух будет суше, значит и осадков будет намного меньше. А также Европе прогнозируют более теплую зиму с осадками ниже среднего.