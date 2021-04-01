Еще один город Украины усилил карантин: транспорту разрешили работать только в часы пик

В Николаеве с 3 апреля решили усилить карантин, в частности – общественный транспорт будет работать только по спецпропускам в часы пик (с 6:30 по 09:00 и с 16:30 по 19:00).

Об ужесточении противоэпидемиологических мер в городе, который входит в "красную" зону, объявил 1 апреля мэр Александр Сенкевич. Его видеообращение было опубликовано в Facebook.

"Мы вынуждены внедрить фактически с субботы, 3 апреля, проезд в транспорте с 6:30 до 9:00, а также с 16:30 и до 19:00. В остальное время весь транспорт курсировать не будет. Маршруткам и нашему общественному транспорту будет запрещено ездить. Даже люди, у которых есть пропуска, не смогут передвигаться", – сказал городской глава.

Какие еще правила введут в Николаеве:

с 3 апреля для проезда в общественном транспорте нужен будет спецпропуск, а также документы, которые идентифицируют личность;

школы после каникул переведут на дистанционное обучение;

детсады будут работать, но принимать будут только детей работающих родителей.

"Мы хотим, чтобы количество детей, которые учатся в садах, уменьшилась где-то до 25%. Сейчас оно составляет 50%", – пояснил мэр пункт о работе детских садов.

Сенкевич рассказал, что в городе превышен эпидпорог почти на 20%. Уровень госпитализации в Николаеве составляет более 108 человек на 100 тысяч населения (норма – до 60).

Загруженность больничных коек с кислородом также превышает норму – этот показатель составляет почти 70% при норме до 65%.

2 марта должно состояться заседание региональной и городской комиссий по ТЭБ и ЧС.

Отметим, что за 31 марта в Николаевской области поставили 327 диагнозов "коронавирус", 17 инфицированных умерли.

В областном центре жесткий карантин был установлен 24 марта.

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