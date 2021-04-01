Ще одне місто України посилило карантин: транспорту дозволили працювати тільки в години пік

Дар'я Дурова Суспільство 23:30, 1.04.2021 Оновлено: 23:38, 1.04.2021

У Миколаєві з 3 квітня вирішили посилити карантин, зокрема – громадський транспорт буде працювати тільки за спецперепустками в години пік (із 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00).

Про більш жорсткі протиепідемічні заходи в місті, яке входить у "червону" зону, оголосив 1 квітня мер Олександр Сенкевич. Його відеозвернення було опубліковано у Facebook.

"Ми змушені запровадити фактично із суботи, 3 квітня, проїзд у транспорті з 6:30 до 9:00, а також із 16:30 і до 19:00. В інший час весь транспорт курсувати не буде. Маршруткам і нашому громадському транспорту буде заборонено їздити. Навіть люди, у яких є пропуски, не зможуть пересуватися", – сказав міський голова.

Які ще правила введуть у Миколаєві:

  • із 3 квітня для проїзду в громадському транспорті потрібна буде спецперепустка, а також документи, які ідентифікують особу;

  • школи після канікул переведуть на дистанційне навчання;

  • дитсадки працюватимуть, але приймати будуть тільки дітей батьків, що працюють.

"Ми хочемо, щоб кількість дітей, які навчаються в садках, зменшилася десь до 25%. Зараз вона становить 50%", – пояснив мер пункт про роботу дитячих садків.

Сенкевич розповів, що в місті перевищено епідпоріг майже на 20%. Рівень госпіталізації в Миколаєві становить більш як 108 осіб на 100 тисяч населення (норма – до 60).

Завантаженість лікарняних ліжок із киснем також перевищує норму – цей показник становить майже 70% за норми до 65%.

2 березня має відбутися засідання регіональної та міської комісій із ТЕБ та НС.

Зазначимо, що за 31 березня в Миколаївській області поставили 327 діагнозів "коронавірус", 17 інфікованих померли.

В обласному центрі жорсткий карантин було встановлено 24 березня.

covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За добу 31 березня в Україні від наслідків коронавірусної інфекції помер 421 пацієнт – приріст становить 3,44%. Це найбільша кількість летальних випадків, яку було зафіксовано в країні за час пандемії.

  • Зараження коронавірусом за 31 березня підтвердили у 17 569 громадян, серед нових хворих – 813 дітей і 486 медпрацівників. COVID-19 забрав життя ще 421 українця, водночас 9602 побороли хворобу.

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