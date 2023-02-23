Привет Конашенкову: в Чехии показали, как производят резиновые HIMARS для Украины. Видео

В Чехии производят надувные муляжи реактивных систем залпового огня М142 HIMARS и M270. Их используют для того, чтобы запутать оккупантов и заставить наносить удары по ложным целям.

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Муляжи производит компания из города Дечин. В сюжете чешского телевидения представитель фирмы рассказал, что они могут выпускать до 35 таких приманок в месяц (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сколько именно надувных HIMARS сейчас в Украине, он не сказал, так как это военная тайна.

Судя по сообщениям министерства обороны РФ, эти обманки достаточно эффективны, ведь оккупанты уже успели отчитаться об уничтожении в 2,5 раза большего количества РСЗО HIMARS (140%), чем то, которое получила Украина. Регулярно о таких "успехах" "второй армии мира" отчитывался на брифингах официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Можно предположить, что эти 40% были какими-то приманками, и если эти приманки оказались настолько эффективными, то они точно были из Дечина, от нас", – говорит представитель фирмы.

Пока ни США, ни украинское командование не подтвердили уничтожение хотя бы одного HIMARS в Украине. Вероятно, мишенями оккупантов стали именно надувные муляжи – на них враг потратил ракеты, стоимость которых достигает нескольких тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известно также о случаях использования ВСУ деревянных муляжей, напоминающих РСЗО HIMARS. По этим обманкам били войска противника, потратив таким образом дорогие крылатые ракеты большой дальности на ложные цели.

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