''Никаких прав и постоянной работы'': как живут депортированные в РФ мариупольцы и стоящие за заявлениями пропагандистов. Видео

Депортированные в Россию жители временно оккупированного Мариуполя не имеют никаких прав. Они также не могут работать и получать какие-либо социальные выплаты от власти страны-агрессора.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Репортаж о жизни депортированных мариупольцев был снят в Казани.

Примечательно, что его не покажут ни по республиканским каналам, ни пропагандисты Мариуполя. Однако кадры демонстрируют, как на самом деле "заботится" Россия о "русскоязычном населении", которое пришла спасать убийством и руиной.

Людей держат в лагере санаторного типа, живут они в общежитиях, не имеют никаких прав и постоянной работы, тем более, работы по специальности.

При этом, по словам Андрющенко, несмотря на то, что официальный Кремль признал всех жителей оккупированных территорий гражданами России, на самом деле помогать им никто не собирается. В частности, российские паспорта, открывающие калитку к виду "нормальной жизни" выдают только сейчас - почти через 9 месяцев после депортации.

Стоит отметить, что жительница Харькова провела десять месяцев в российской психбольнице. Ее незаконно содержали в медицинском учреждении сначала в Белгороде, а позже в Энгельсе, из-за отказа приобрести гражданство России.

Напомним, оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабной войны оккупанты депортировали на территорию РФ по меньшей мере 2 млн украинцев, в том числе сотни тысяч детей.

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