''Ничего не имею против гривны и украинского языка'': виновница языкового скандала в Одессе, угрожавшая Трухановым, извинилась. Видео

В одной из одесских гостиниц разразился очередной языковой скандал. Клиентка называла гривни рублями, оскорбляла работниц гостиницы из-за того, что они общаются на украинском и заявляла, что "лишь селючки" могут говорить парню "я тебя люблю", одна из девушек не выдержала и расплакалась.

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Впоследствии в сети появилось видео с извинениями от "героини" ролика. Она на украинском уверяет, что уважает "украинский язык", извиняется перед всеми, кого оскорбила и обещает, что "это больше не повторится".

Женщина, которая оскорбила сотрудниц одной из гостиниц Одессы из-за того, что они разговаривали на украинском языке, записала видео с извинениями перед всеми, кого она обидела.

"Дорогие одесситы, я хочу извиниться за инцидент, который произошел потому, что я назвала гривну рублями. Но эта привычка осталась с моего детства, сами понимаете почему. Но я ничего не имею против гривны и украинского языка, ведь мы живем в Украине. И хочу также извиниться перед девушкой, которую я оскорбила. Я уже извинилась перед ней, вот она стоит рядом", – говорит "героиня" видео, которое возмутило украинцев.

В то же время, мужской голос со стороны ей подсказывает, что извиниться надо перед всеми украинцами.

"И перед всеми людьми, если я кого-то возмутила. Слава Украине!" – послушно добавила женщина, заверив, что "больше такого не будет".

Скандал, за который приносила извинения женщина, начался после достаточно мирного обсуждения клиенткой и работницами завтраков в отеле. В какой-то момент посетительница заявила на русском: "То есть нам не принесут, мол, только на 200 рублей есть это и все?".

Сотрудница гостиницы поправила клиентку, отметив, что в Украине ходят не рубли, а гривны.

"Ну, вы меня поняли: рубли, гривны – это же одно и то же", – отреагировала на замечание гостя.

Когда же сотрудница гостиницы заметила, что не одно и то же, женщина заявила, что в Одессе "всегда были рубли", а ее собеседница, очевидно, "приезжая", ведь одесситы, мол, не говорят по-украински.

Далее посетительница продолжила тему, заявив, что рубли якобы всегда были в Украине, называть этим словом гривны она привыкла, как привыкли все представители ее поколения. К тому же ей, местной, странно слышать в Одессе украинский, именно поэтому, мол, она и спросил, приезжие ли девушки. Ибо одесситы "всегда говорили по-русски".

Когда же девушки заявили, что сознательно выбрали украинский, собеседница заявила, что говорить по-украински "не модно", а девушки, если раньше разговаривали по-русски, "переобулись" и им должно быть стыдно.

Аргументы девушек, что они сознательные представители украинской нации, ее разозлили, так что она выдала: "И что, вы с пацанами так вот встречаетесь и говорите: "Я люблю тебя"? Ну это же колхоз".

В ходе разговора женщина срывалась на крик, доказывая, что никто не имеет права делать ей замечания, что она не собирается учить украинский язык и кичилась дружбой с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

На каком-то этапе этого отвратительного скандала одна из украиноязычных девушек не выдержала и расплакалась.

Напомним, в середине февраля в Одессе также разразился языковой скандал: посетительнице кафе отказали в обслуживании на украинском языке, когда она попросила украиноязычное меню, владелец заведения заявил ей, что кафе закрывается и что он имеет право ее не обслуживать, если этого не хочет.

Впоследствии в ситуацию вмешался уполномоченный по украинскому языку, в результате владельца кафе оштрафовали за нарушение закона о функционировании государственного языка. Он оплатит административный штраф в размере от 3400 до 8500 грн., в случае повторного нарушения сумма штрафа возрастет до 11 900 грн.