Языковой скандал в Одессе получил продолжение: владельца кафе оштрафовали после вмешательства Уполномоченного

Владелец одесского "Cafe de Fleur", который оказался накануне в эпицентре языкового скандала, выпроводив из заведения гостью, пожелавшую, чтобы ее обслуживали на украинском языке, заплатит административный штраф. Сумма такого взыскания составляет от 3400 до 8500 грн.

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Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь у себя на Facebook, ссылаясь на свою представительницу Ярославу Витко-Присяжнюк. Как характеризуют резонансный инцидент в Одессе омбудсмены, выгонять клиентку из заведения по просьбе обслуживать ее на украинском – это больше, чем нарушение языкового закона.

"Отдельно обращаю внимание местных властей на этот случай и прошу принять неотложные меры реагирования. Одесса – цивилизованный европейский город, и всем нам делать его лучше", – говорится в сообщении.

По словам Витко-Присяжнюк, на вышеуказанного бизнесмена составлен административный протокол. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до 11 900 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, русскоязычный Киев стремительно меняется с начала полномасштабного вторжения РФ. За последний год на украинский язык перешли 33% жителей столицы, а еще 46% респондентов утверждают, что пользовались им в быту для общения и раньше.

Также стало известно, кто из звездных украинцев заговорил на "соловьином" после 24 февраля 2022 года. К слову, некоторые артисты, выпускавшие работы только на русском, также перешли на украинский язык.