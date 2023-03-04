'Ни один лидер не может повлиять на Путина': Портников прокомментировал два сценария завершения войны

Сейчас фактически два сценария завершения войны с Россией: российский предусматривает разделение Украины и аннексию части территорий, а украинский – полную деоккупацию страны. Однако известный аналитик, публицист и журналист Виталий Портников считает, что на самом деле их четыре.

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Об этом он рассказал в интервью проекту "Орестократии". Портников отметил, что все демократические страны поддерживают наше государство, диктаторские режимы тоже солидарны друг с другом, поэтому Китай и поддерживает идею РФ.

"Китайский план не имеет никакого значения, потому что Китай является союзником России, это одно из государств этого диктаторского лагеря. Конечно, Китай заинтересован в преимуществе России, Китаю абсолютно не интересно, будет ли Украина существовать на политической карте мира или не будет. Для Китая Украина такая же провинция России, как Тибет провинция Китая. Просто с Тибетом вышло, а из Украины пока не получилось, но если получится – будет еще один "Тибет", никаких проблем нет", – пояснил он.

Портников добавил, что значение имеет лишь то, как Китай готов акцептовать применение Россией ядерного орудия как последнего аргумента. Хотя ни один лидер мира не может реально повлиять на намерение кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Он может взвешивать риски тех или иных своих шагов, но в любом случае Путин абсолютно не зависим от каких-либо внешних волн, потому что он глава государства с ядерным оружием. Как может закончиться война, никто не знает", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что у войны есть четыре реальных сценария:

Выход Украины на свои границы и вступление в НАТО, что будет означать мир, по крайней мере, до тех пор, пока в Москве и Пекине не решат, что готовы к реальному конфликту с НАТО с применением ядерного компонента. Я думаю, что это может не произойти, в принципе, никогда. Выход на территориальные границы без гарантии безопасности, без НАТО. Это будет означать продолжение войны в обозримом будущем. Не выход на международно признанные границы и вступление в НАТО, что тоже будет означать мир и попытки мирным путем решить вопрос территориальной целостности, чего никогда не может произойти. Сценарий не выхода на международно признанные границы и не вступления в НАТО, что будет означать возобновление войны в обозримом будущем.

"И надо четко понимать, что как бы ни закончилась война, любая линия, на которую выйдут Вооруженные силы Украины, все равно будет лишь демаркационной линией для России. Россия не признает государственные границы Украины ни в коем случае, не будет никакого соглашения с по этому поводу Россия будет считать Украину государством, оккупирующим территорию РФ, вот это реальность, в которой мы будем жить следующие 20 лет. Если при этом Запад проявит политическую волю, и мы вступим в НАТО, то это будет мирная реальность, если Запад не будет проявит политическую волю и мы не вступим в НАТО, так это будет реальность долгих и бесконечных военных конфликтов разной интенсивности", – отметил Портников.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, как сейчас в Кремле разделились мнения относительно того, нужно ли продолжать войну. Единогласия среди высшего руководства РФ в этом вопросе нет – многие начали понимать, что что-то идет не по плану.

В то же время, выступление диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ 21 февраля не стало большой радостью для его ближайшего окружения. Особенно расстроен вышел из зала секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

А украинский и российский телеведущий, блоггер, журналист Евгений Киселев прогнозирует, что кремлевский диктатор Владимир Путин станет жертвой своих военных. Окружение российского лидера должно отстранить его от власти, чтобы прекратить войну и избежать санкций.

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