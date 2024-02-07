"Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%": Малюк объяснил послам G7 ситуацию вокруг редакции Bihus.Info

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 7 февраля встретился с послами государств G7 в Киеве, обсудив вопросы взаимодействия и демократического развития нашей страны во время войны. Он объяснил ситуацию, которая сложилась вокруг редакции Bihus.Info, и кадровые решения в СБУ после этого инцидента.

В частности, был уволен руководитель Департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Семенченко. Работа тех подразделений ДЗНГ, которые нуждались в изменениях и усилении, была переформатирована. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Малюк подчеркнул, что в Службе безопасности готовы защищать демократические ценности, в частности свободу слова.

"Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важного принципа демократии в деятельности СБУ", – заявил он.

Отметим, что "Большую семерку" представляли чрезвычайные и полномочные послы: Пьер Франческо Дзадзо (Италия), Гаэль Вейсьер (Франция), Мартин Егер (Германия), Наталья Цмоц (Канада), Кунинори Мацуда (Япония), а также заместитель посла Николас Гаррокс (Великобритания), исполняющий обязанности посла Джеймс Хоуп (США) и Азир Сантиллан (представитель ЕС в Украине).

Глава СБУ также рассказал иностранным партнерам о том, какой вклад его ведомство вносит в защиту Украины, противодействуя внешним и внутренним врагам. В частности, о поражениях Крымского моста, вытеснении России с Черного моря с помощью собственных уникальных разработок надводных дронов, уничтожении вражеской военной техники, военных объектов и инфраструктуры, которая обеспечивает российский ВПК, и других спецоперациях, меняющих картину войны.

Малюк поблагодарил страны-партнеры за поддержку, которую они оказывают Украине

"Война продолжается, перед нами стоят очередные испытания. Служба безопасности готовит проведение новых спецопераций. И надеюсь, они будут успешными", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко сняли с должности именно из-за скандала вокруг слежки за редакцией Bihus.Info. Решение об этом увольнении принял Василий Малюк и направил соответствующее представление президенту Владимиру Зеленскому, который подписал указ.

– В Bihus.Info также сообщали, что "спецоперацию" организовал ДЗНГ СБУ.

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