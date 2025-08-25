Блог | Независимость – это когда твой дом не могут отжать и заселить туда "освободителей" из Сызрани
"Что нам дала эта независимость?" – такой вопрос раньше часто любили задавать пророссийские и не слишком патриотические граждане Украины.
Мол, какая польза от независимости, зачем она нужна, ее на хлеб не намажешь, и т.п.
Далее текст на языке оригинала.
Сьогодні на всі ці питання є проста і очевидна відповідь – це те, що відбувається на Донбасі, де у місцевого населення відбирають нерухомість та землю, а на їхнє місце заселяють приїжджих росіян.
Один із засновників "ДНР" Андрій Пургін днями заявив: у Донецьку залишилося не більше ніж 30% корінних мешканців. Інші – ті, що понаїхали з російських мухосранськів в останні 10 років. Місцевих вигнали, створивши їм нестерпні умови життя. Їхнє майно оголосили "бесхозним" і тепер відбирають.
Ще страшніша ситуація в Маріуполі. Там будинки корінних мешканців просто зруйнували та знесли. А тепер на їхньому місці будують житло для приїжджих із Росії. Місцевих жителів просто викинули на вулицю. Зробили бомжами. І тепер вони марно записують звернення до Путіна, на які ніхто не реагує.
Отже, незалежність – це коли твій будинок не можуть віджати, зруйнувати, оголосити "бесхозним" та заселити туди "визволителів" із Сизрані та Улан-Уде.
Сподіваюся, так дійде краще.