"Что нам дала эта независимость?" – такой вопрос раньше часто любили задавать пророссийские и не слишком патриотические граждане Украины.

Мол, какая польза от независимости, зачем она нужна, ее на хлеб не намажешь, и т.п.

Сьогодні на всі ці питання є проста і очевидна відповідь – це те, що відбувається на Донбасі, де у місцевого населення відбирають нерухомість та землю, а на їхнє місце заселяють приїжджих росіян.

Один із засновників "ДНР" Андрій Пургін днями заявив: у Донецьку залишилося не більше ніж 30% корінних мешканців. Інші – ті, що понаїхали з російських мухосранськів в останні 10 років. Місцевих вигнали, створивши їм нестерпні умови життя. Їхнє майно оголосили "бесхозним" і тепер відбирають.

Ще страшніша ситуація в Маріуполі. Там будинки корінних мешканців просто зруйнували та знесли. А тепер на їхньому місці будують житло для приїжджих із Росії. Місцевих жителів просто викинули на вулицю. Зробили бомжами. І тепер вони марно записують звернення до Путіна, на які ніхто не реагує.

Отже, незалежність – це коли твій будинок не можуть віджати, зруйнувати, оголосити "бесхозним" та заселити туди "визволителів" із Сизрані та Улан-Уде.

Сподіваюся, так дійде краще.