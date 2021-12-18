Независимость-30: в новом фильме Бно-Айриана проанализировали, почему Украина живет не так, как Европа

Михаил Бно-Айриян продолжает работать над циклом документальных фильмов о чиновниках и государственном управлении в Украине. В третьем эпизоде цикла под названием "Независимость 30. Там, где нас нет", который увидел свет 9 декабря, авторы исследовали развитие стран Восточной Европы и искали ответы на вопрос, почему Украина до сих пор от них отстает.

"Мы поехали в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, где исследовали развитие этих государств за 30 лет через призму работы государственной службы и государственного управления и сравнили их результаты с результатами Украины. В сюжете фильма – истории обычных госслужащих из Украины и стран Балтии и Польши. Такой формат был выбран для того, чтобы продемонстрировать разницу в мировоззрениях тех, кто ежедневно принимает решения на разных государственных уровнях", – говорится в описании нового документального фильма, размещенного на канале 7 фильмов Бно-Айриана.

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В фокусе внимания авторов фильма – вопрос энергетической безопасности и обращение с отходами в странах ближнего зарубежья, а также сравнение достижений соседних государств в этих вопросах с Украиной

"В фильме есть СПГ-терминал в Клайпеде (Литва), который стал примером эффективной диверсификации газоснабжения Литвы и усиления ее энергетической безопасности. Еще одним объектом стал крупнейший в Балтии завод по сортировке мусора в Риге и крупнейший полигон Латвии, являющийся ярким примером эффективной политики государства по вопросу обращения с отходами. Также мы побывали на полигоне №5 в Подгорцах под Киевом и узнали, почему наши украинские полигоны не такие, как в Латвии", – рассказали авторы проекта.

Для поиска ответа на вопрос, почему Украина до сих пор не догнала ближайших соседей в решении жизненно важных вопросов, авторы фильма привлекли известных европейских экспертов и чиновников.

"Мы поговорили с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом, премьер-министром Латвии в 2004-2007 годах Айгарсом Калвитисом, министром экономического развития и торговли Украины в 2014 году Павлом Шереметом, председателем Национального агентства по вопросам государственной службы Украины в 2019 годах Олегом Стародубцевым, украинским экспертом и предпринимателем Валерием Пекарем, директором Государственного агентства развития образования Латвии Дитой Трайдас. Также в фильме есть латвийская экономист, государственный контролер Латвии в 2004-2013 годах Ингуна Судраба, Главный аудитор Эстонии Янар9 годах Марчин Свенцицкий, основательница Национальной школы государственного управления Польши Мария Гинтовт-Янкович, министр труда Польши в 2005-2006 годах Петр Кульпа и ряд украинских экспертов в сфере государственного управления, украинские и балтийские предприниматели", – рассказали создатели проекта.

Напомним, "НЕЗАВИСИМОСТЬ 30: ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ" - первый в Украине полнометражный документальный фильм о чиновниках и государственном управлении.

Это фильм о тридцатилетней Украине, где она показана через призму государственного менеджмента и работы государственных служащих. Современная Украина – это результат работы чиновников за эти 30 лет.

В основе фильма – истории 25 героев, работающих на государственной службе или имеющих непосредственное отношение к государственному управлению.