Незаконно насчитали выплаты более чем на 13 млн грн: в Нацполиции рассказали, сколько военных чиновников ВСУ получили подозрения

В Украине 13 военных чиновников получили подозрения за незаконное начисление более 13 млн грн дополнительных выплат. Преступления раскрыли в Одесской, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Днепропетровской и Луганской областях.

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Об этом 23 января сообщила Национальная полиция. Средства незаконно начисляли военнослужащим, которые фактически не находились в зоне боевых действий, лицам, которые не служили, и даже самовольно покинувшим воинскую часть.

Среди подозреваемых – командиры частей, руководители и служащие отдельных подразделений, а также бывший начальник областного ТЦК и СП. По указанию одного из фигурантов, подчиненные занимались незаконной добычей полезных ископаемых и ремонтировали его дом и жилье родственников.

Одесская область

В.и.о. помощника командира по финансовой работе незаконно насчитала 545 тысяч гривен четырем лицам, самовольно покинувшим часть. Другое должностное лицо по поддельным документам получило 670 тыс. грн.

Черкасская область

Командир подписал приказ на выплату 5,9 млн грн 91 военному, не участвовавшему в боевых действиях.

Черниговская область

Начальник штаба выплатил 412,5 тыс. грн служащим, которые не имели права на дополнительные вознаграждения.

Тернопольщина

Командир и начальник подразделения насчитали более 1 млн грн лицам, которые официально находились в районе боевых действий, но фактически находились дома.

Днепропетровщина

Бывший военком насчитал более 1 млн грн лицам, которые не проходили службу.

Хмельницкая область

Командир выплатил 150 тыс. грн пяти военным, которые вместо службы ремонтировали его дом и занимались незаконной добычей известняка. Общий ущерб – более 1 млн грн.

Закарпатье

Работница в/ч получила 250 тыс. грн, введя руководство в заблуждение о своем местонахождении.

Львовщина

Командир батальона безосновательно выплатил 370 тыс. грн.

Ривненщина

Командир роты безосновательно насчитал 740 тыс. грн военной.

Луганщина

Два служащих внесли ложные данные в документы, что позволило незаконно получить 1,2 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины (в зависимости от роли и участия в противоправной деятельности):

– ч. 2 ст. 367 (служебная халатность),

– ч. 4 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе),

– ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

– ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата имущества),

– ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество),

– ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Схемы разоблачили оперативники территориальных подразделений Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи подразделений ГУНП, ГБР и прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны, а также работники СБУ при поддержке Министерства обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA, недавно командира группы материального обеспечения 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко заподозрили в причастности к поборам. По версии следствия, подчиненные военнослужащие отдавали половину своей зарплаты, чтобы не появляться на службе.

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