Был в сговоре с руководителем: ГБР сообщило о подозрении соучастнику схемы поборов из бойцов, уклоняющихся от службы. Фото

Командира группы материального обеспечения 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко заподозрили в причастности к поборам. По версии следствия, подчиненные военнослужащие отдавали половину своей зарплаты, чтобы не появляться на службу.

Видео дня

Фигурант получил официальное подозрение. На сайте Государственного бюро расследований сообщается: он с января 2024-го в сговоре со своим руководителем (заместителем комбрига) организовали механизм получения денег от воинов ВСУ.

Некоторым "прогульщикам" время от времени даже оформляли боевые выплаты. Схема нанесла ущерб государству более чем на 3 миллиона гривен.

Следствие считает, что услугами нарушителей воспользовались более 50 человек. "Действиям всех без исключения участников указанной противоправной схемы будет дана правовая оценка", – заверили в ГБР.

Командир группы материального обеспечения подозревается в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). За это он может сесть за решетку на срок до 12 лет.

Напомним, что 27 декабря 2024 года сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении заместителю командира бригады, участвовавшему в указанной схеме.

Как ранее писал OBOZ.UA, суд арестовал экс-чиновника Минобороны и руководителя госпредприятия, которые по коррупционной схеме поставили на фронт только 200 непригодных пулеметов вместо 400 сертифицированных единиц. Ущерб составил 193 миллиона гривен. Оружие оказалось дешевым аналогом без технической документации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!