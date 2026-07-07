Давно уже такого не было в ленте, а сегодня – просто куча репостов незаблуренных фото погибших сограждан.

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Поскольку я уже 28 лет работаю на "Магнолии-ТВ", то скажу несколько слов. Это очень тяжелая история с фотографиями.

За годы своей журналистской деятельности я видел множество увечий и смертей. Фактически мы с коллегами ещё с самого старта программы "Ситуация" учились, как всё это доносить и показывать. Учились на собственных ошибках, потому что тогда не было у кого учиться – мы были первыми.

Даже спустя годы, когда мы уже поняли, что можно показывать, а что категорически нельзя, нам напоминали о тех первых выпусках, где всё было слишком натуралистично.

За эти годы я вывел для себя очень простое правило: никогда не показывай человека, особенно мертвого, в таком виде, в котором ты не хотел бы, чтобы показали твоих родных или тебя самого.

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Именно поэтому настоящие профессионалы умеют показать страшное с помощью деталей, а не прямого текста. Помните фото руки из Бучи с красными ногтями? Этого было достаточно, чтобы понять масштабы беды.

Все разговоры о том, что "мир должен это видеть", – бессмысленны. Вы не являетесь представителем государства. Вы не СМИ.

Такие репосты не документируют преступления. Они лишь превращают человеческую смерть в контент. Эти фото – это трупоедство и эмоциональный мародерство. И в этом правда.

P.S. Поскольку пост снова вышел за пределы "пузыря", и его читает огромное количество людей, которые, однако, не понимают, о чём читают, немного поясню.

Трупожерство начинается тогда, когда вы на своей личной странице берете на себя функцию средства массовой информации, хотя им не являетесь. Тогда и несет волна одинаковых фотографий, которые никто, кроме ваших родных и друзей, не видит. Именно их вы и шокируете, хотя вам кажется, что вы влияете на мир.

А эмоциональное мародерство – это писать из закрытых профилей, что всё это "очень нужно показывать, чтобы все видели".

Что касается профессионалов. Снимать действительно нужно всё подряд. Абсолютно. Потому что фиксация момента – это работа. А вот что именно показывать публично и в какой момент – каждый решает сам.