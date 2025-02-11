Несуществующие выбросы: в Укргидрометцентре опровергли информацию о якобы 'облаке пыли' над Украиной

Информация о загрязнении воздуха над Украиной является фейком. Сервис Ventusky, показавший несуществующие выбросы, использовал данные, которые не обновлялись более 11 лет. Он до сих пор считает активными предприятия, которые уже остановились или разрушены вследствие войны, такие как "Азовсталь" или машиностроительный завод в Новой Каховке.

Видео дня

Об этом 11 февраля рассказали в Укргидрометцентре. Там пояснили, что Ventusky, как и другие подобные сервисы, использует многочисленные модели и глобальные базы данных, не обновляющиеся мгновенно.

Но для создания прогноза загрязнения воздуха необходимо знать, где расположены основные источники выбросов.

Поэтому сервис берет эту информацию из глобальных баз данных, таких как EDGAR или CAMS, в которые когда-то были внесены украинские заводы, ТЭС и другие крупные источники загрязнения.

"Обновление этих баз происходит раз в несколько лет, а в нашем случае – уже более 11 лет не обновляется. Это означает, что Ventusky до сих пор считает активными предприятия, которые уже остановились или разрушены из-за войны", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Так, если раньше завод производил 1 млн тонн стали и выбрасывал определенное количество загрязнителей, модель предполагает, что он продолжает работать.

Далее эта информация комбинируется с данными об атмосферных условиях: если антициклон и отсутствие ветра – модель прогнозирует накопление загрязнения.

Если есть ветер или осадки – модель предполагает рассеяние загрязнения.

Как видно на карте Ventusky, система до сих пор считает, что работают "Азовсталь", "Новокаховский электромашиностроительный завод" и другие уже не функционирующие предприятия.

Именно возле них сервис прогнозирует превышение диоксида серы и азота в ближайшие дни, хотя реальных источников выбросов там больше нет.

Похожая ситуация по всей Украине: многие предприятия уничтожены или остановились, но алгоритмы этого не знают и продолжают показывать несуществующие выбросы.

Почему Украина не обновляет данные

Как пояснили в Укргидрометцентре, обычно страны вносят коррективы в глобальные базы, чтобы прогноз загрязнения был более точным.

Однако в случае Украины это означало бы передачу информации обо всех действующих предприятиях, их мощностях и типах выбросов, что в условиях войны невозможно из соображений безопасности.

В Укргидрометцентре призвали не доверять прогнозам загрязнения из неофициальных источников, таких как Ventusky, ведь это только модель, а не реальные данные.

Сейчас наиболее достоверны фактические измерения с наземных постов и спутниковый мониторинг.

По состоянию на 11 февраля они не фиксируют пыль в атмосфере над Украиной, и условий его поступления из других регионов в ближайшие дни также нет.

11-12 февраля воздушные массы будут перемещаться с востока на запад со скоростью 3-10 м/с, поэтому загрязненный воздух не будет поступать из Европы.

13 февраля ожидается антициклон, слабый ветер (1-5 м/с), возможно накопление местного загрязнения, особенно в крупных городах (транспортные выбросы) и в зоне размещения ТЭС.

14-15 февраля погода изменится: ветер усилится (5-12 м/с), ожидается похолодание и осадки (преимущественно снег), которые очистят воздух.