Назад к пластику: Трамп анонсировал указ об отказе от бумажных соломинок

Президент США Дональд Трамп продолжает наносить "удары" по Грете Тунберг, "поразив" на этот раз не только ее, но и своего предшественника. Американский лидер объявил "войну" бумажным соломинкам для питья и заявил, что возвращается "обратно к пластику".

Видео дня

Об этом пишет Politico. Издание ссылается на заявление Дональда Трампа в его соцсети Truth Social.

Как напомнило издание, прошлым летом администрация Байдена объявила, что федеральное правительство США, являющееся крупнейшим в мире покупателем потребительских товаров, постепенно откажется от одноразового пластика во всех своих зданиях.

Теперь Трамп раскритиковал эти попытки Байдена, назвав их "бессмысленными", и анонсировал указ о возвращении к пластику.

"На следующей неделе я подпишу указ, который положит конец бессмысленному настоянию Байдена на бумажных соломинках, которые не работают. Назад к пластику!" – говорится в сообщении президента США.

Споры вокруг соломинок и других одноразовых пластиковых изделий являются частью более широкой дискуссии о том, должно ли федеральное правительство уменьшать выбросы парниковых газов. Более 90% пластика производится из ископаемого топлива, которое при сжигании выделяет большое количество углекислого газа и ускоряет изменение климата.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день своей каденции США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения. Согласно документу новые изменения отменят климатические правила США. Кроме того, Трамп объявил о "национальном чрезвычайном положении в сфере энергетики", чтобы отменить многие экологические нормы предыдущей администрации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!