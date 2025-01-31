'Несмотря на жужжание дронов и взрывы – не останавливался': появились данные о хирурге, раненном в результате атаки РФ на Черноморск. Фото

Во время ночной дроновой атаки России на Черноморск Одесской области в ночь на 31 января ранения получил заведующий хирургическим отделением городской больницы Мохаммед Закария. В момент удара он проводил операцию, не остановившись даже тогда, когда вокруг гремели взрывы.

Видео дня

Наутро после этого хирург снова вышел на работу. О медике, который рисковал собственной жизнью ради спасения чужой, рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Чиновник назвал имя и показал фото раненого ночью врача.

"Во время сегодняшней террористической атаки на Черноморск заведующий хирургическим отделением городской больницы Мохаммед Закария как раз делал операцию. Несмотря на жужжание дронов и взрывы – не останавливался, спасал здоровье человека. Из-за взрывной волны в операционной вылетело стекло, хирург получил ранение. После тяжелой ночи Мохаммед Ахметович вышел на работу и продолжает спасать жизни. Спасибо за преданность и несгибаемость! Украина держится благодаря таким людям", – отметил Кипер.

Напомним, в ночь на 31 января оккупанты атаковали Черноморск в Одесской области. Разрушения получила гражданская инфраструктура города: городская больница, частный жилой дом, административное здание, зерновой склад и грузовые автомобили.

Также ранены четверо гражданских. Среди раненых – врач, во время вражеских ударов проводивший операцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!