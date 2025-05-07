Мы живы. И свет – есть.

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Даже после взрывов, среди ночи, когда небо нашпиговано железом, лампочка не гаснет.

Далее текст на языке оригинала.

Психологічно такі атаки соседії розраховані не стільки на руйнування інфраструктури, а в першу чергу на руйнування внутрішнього стану. Ворог прагне посіяти втомлену безнадію, вивести нас у режим хронічної тривоги, де думка втрачає чіткість, а тіло – відчуття безпеки. Це класична стратегія дестабілізації – і вона працює лише тоді, коли нас вдається ізолювати.

У нас натомість зростає рішучість і сила.

І ось чому:

Ми не самі.

ДСНС, медики, військові, волонтери, сусіди, рятівники тварин, звичайні люди з чаєм і ковдрами і підтримка Європи – це наша колективна імунна система. Саме тому, попри вибухи й жертви, Україна не втрачає сенс.

Магазини приберуть уламки.

Кафе знову відкриваються.

Люди їдуть на роботу.

Бо є ті, хто стоїть між смерттю з росії і людьми. І це – герої, які просто працюють. Спокійно, точно, щогодини – під уламками, під загрозою повторних ударів, без гарантій, безпеки і без пафосу, бо на пафос немає часу.

ДСНС. Пожежники. Медики. Парамедики. Комунальники. Енергетики. Поліцейські. Військові. Волонтери.

Ці люди – хребет країни, вони тримають.

У Шевченківському

У Святошині

У Дніпровському

У Києві

У Харкові

Одесі

Запоріжжі

Всюди

Ви бачите, як круто працюють рятувальники.

Там де впав "Шахед" уже працює кран, сапер, електрик і жіночка з ближного будинку мружиться від диму за рогом поряд з термосом гарячої кави для них.

Це не випадковість, що у багатьох районах Києва світло не зникло взагалі. Бо хтось – невидимий для новин – ще рік тому поліз у систему і прорахував як зробити, щоб все працювало навіть під ударами.

Це тому що наші партнери на заході постачають необхідне обладнання в достатній кількості, що би наші цивільні в наших містах після обстрілу могли включити чайник і відчути що ми не самі, що ми впораємося.

І ми не маємо права це сприймати як належне.

Це я вам кажу як людина, яка три тижні була в блокадному Маріуполі.

Психологічно – це точка стабільності.

У кризі головне – довіра. Не до абстрактних структур, а до людей у формі, у шоломах, у помаранчевих жилетах, одне до одного.

Коли бачиш пожежника, що виносить дитину – всередині щось тепліє, а потім збирається в кулак.

Коли знаєш, що "швидка" приїде, що б не сталось – тіло вирінює ритм серця само.

Коли світло не згасає – всередині з’являється просте: "Ми не самі".

Тому якщо бачиш сьогодні рятувальника, скажи дякую. Якщо не бачиш – все одно скажи.

Адже він або вона десь поруч, можливо, саме зараз – під обгорілою балкою, під небом, де ще не всі дрони долетіли дістає твого друга з під завалів.

І саме тому ми витримаємо. Живі.

З електрикою в розетці, спокійним серцем і чітким поглядом.

Бо наша броня це люди.

Рекомендації для стабілізації:

Називайте речі своїми іменами. Це не "інцидент" і не "ситуація". Це атака росії на цивільне місто. Називати її правильно – це утверджувати себе як суб’єкта, а не об’єкт дій.

Дихайте. Повільно. Ритмічно. Це базовий інструмент зниження гіперзбудження нервової системи. Видих довший за вдих. Повторити 5-10 разів.

Сенсорна заземленість: Доторкніться до чогось фактурного – шерстяного пледа, дерев’яного столу. Проговоріть уголос: "Я тут. Це моє тіло. Я є".

Знайдіть хоча б один простий ритуал дня;

Кава. Душ. Дочитайте главу з відкладеної книжки. Це – акт непокори хаосу. Ваш день – лише ваш.

Спілкуйтеся. Не закривайтесь у собі. Тиша – добриво для страху. Навіть коротка фраза типу "Ти як?" – це вже нитка, що тримає реальність.

Допомагайте, де можете. Донатьте.

Пишіть правду в соцмережах, бо інформаційна війна триває.

І головне – пам’ятайте: ми не самі

Ворог хотів, щоб ми боялись і тікали.

Ми тут: працюємо, лікуємо, гасимо вогонь, евакуйовуємо, закохуємося.

живемо.

І саме тому – ми переможемо.